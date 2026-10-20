Gigantyczna okazja w Biedronce! Ruszył Festiwal Wędlin. Drugi produkt za 1 zł, a do tego 2+1 gratis!
Biedronka przygotowała promocję, która może przyciągnąć klientów planujących większe zakupy. Tylko przez dwa dni, 20 i 21 października, sieć organizuje Festiwal Wędlin. W ofercie znalazły się dwie atrakcyjne akcje: druga paczka parówek za symboliczną złotówkę oraz trzy opakowania salami w cenie dwóch. Na skorzystanie z okazji zostało niewiele czasu.
We wtorek, 20 października, w sklepach Biedronka wystartowała specjalna akcja promocyjna obejmująca produkty marki Kraina Wędlin. Sieć postawiła na artykuły, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin: parówki i salami w plastrach.
Promocja obowiązuje wyłącznie we wtorek i środę. W przypadku obu ofert trzeba pamiętać o warunkach zakupów i limitach.
Druga paczka parówek za 1 zł. Biedronka przygotowała mocną promocję
Jedną z najciekawszych propozycji jest oferta na wszystkie parówki marki Kraina Wędlin.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.
Promocja obejmuje różne warianty parówek, między innymi drobiowe, wieprzowe i z szynki. Na grafice promocyjnej znalazły się również produkty przeznaczone dla dzieci.
To propozycja dla osób, które regularnie kupują parówki na śniadania, kolacje lub szybkie posiłki.
Aby skorzystać z oferty, trzeba użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.
Obowiązuje limit dzienny: sześć sztuk, maksymalnie trzy tańsze produkty za 1 zł, na jedną kartę Moja Biedronka.
Trzy opakowania salami w cenie dwóch. Jeden produkt gratis
Druga promocja obejmuje wszystkie paczkowane salami marki Kraina Wędlin.
Biedronka przygotowała mechanizm 2+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie trzech opakowań najtańsze z nich klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Wśród produktów objętych akcją znajdują się różne rodzaje salami, między innymi klasyczne, pepperoni i pieprzowe.
Jeśli klient wybierze trzy opakowania w tej samej cenie, oszczędność wyniesie jedną trzecią ich łącznej wartości.
Również w tym przypadku konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Limit dzienny wynosi dziewięć sztuk, maksymalnie trzy produkty gratis, na jedną kartę.
Tylko dwa dni na zakupy. Promocja kończy się w środę
Festiwal Wędlin potrwa od 20 do 21 października 2026 roku.
Najważniejsze warunki promocji:
- Wszystkie parówki Kraina Wędlin: drugi, tańszy produkt za 1 zł.
- Wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin: 2+1 gratis.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Termin: wtorek i środa, 20–21 października.
- Limity: odpowiednio sześć opakowań parówek i dziewięć opakowań salami dziennie na kartę.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od sklepu.
Czy warto skorzystać?
Najwięcej mogą zyskać klienci, którzy i tak planowali zakup kilku opakowań wędlin.
W przypadku parówek szczególnie opłacalny będzie zakup dwóch produktów o podobnej cenie. Przy salami największa procentowa oszczędność wystąpi wtedy, gdy wszystkie trzy opakowania będą kosztować tyle samo.
Promocja kończy się już w środę, 21 października. Po tym terminie specjalne warunki Festiwalu Wędlin przestaną obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.