Gigantyczna okazja w Biedronce! Ruszył Festiwal Wędlin. Drugi produkt za 1 zł, a do tego 2+1 gratis!

20 października 2026 17:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała promocję, która może przyciągnąć klientów planujących większe zakupy. Tylko przez dwa dni, 20 i 21 października, sieć organizuje Festiwal Wędlin. W ofercie znalazły się dwie atrakcyjne akcje: druga paczka parówek za symboliczną złotówkę oraz trzy opakowania salami w cenie dwóch. Na skorzystanie z okazji zostało niewiele czasu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

We wtorek, 20 października, w sklepach Biedronka wystartowała specjalna akcja promocyjna obejmująca produkty marki Kraina Wędlin. Sieć postawiła na artykuły, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin: parówki i salami w plastrach.

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Promocja obowiązuje wyłącznie we wtorek i środę. W przypadku obu ofert trzeba pamiętać o warunkach zakupów i limitach.

Druga paczka parówek za 1 zł. Biedronka przygotowała mocną promocję

Jedną z najciekawszych propozycji jest oferta na wszystkie parówki marki Kraina Wędlin.

Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.

Promocja obejmuje różne warianty parówek, między innymi drobiowe, wieprzowe i z szynki. Na grafice promocyjnej znalazły się również produkty przeznaczone dla dzieci.

To propozycja dla osób, które regularnie kupują parówki na śniadania, kolacje lub szybkie posiłki.

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Aby skorzystać z oferty, trzeba użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.

Obowiązuje limit dzienny: sześć sztuk, maksymalnie trzy tańsze produkty za 1 zł, na jedną kartę Moja Biedronka.

Trzy opakowania salami w cenie dwóch. Jeden produkt gratis

Druga promocja obejmuje wszystkie paczkowane salami marki Kraina Wędlin.

Biedronka przygotowała mechanizm 2+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie trzech opakowań najtańsze z nich klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.

Wśród produktów objętych akcją znajdują się różne rodzaje salami, między innymi klasyczne, pepperoni i pieprzowe.

Jeśli klient wybierze trzy opakowania w tej samej cenie, oszczędność wyniesie jedną trzecią ich łącznej wartości.

Również w tym przypadku konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Limit dzienny wynosi dziewięć sztuk, maksymalnie trzy produkty gratis, na jedną kartę.

Tylko dwa dni na zakupy. Promocja kończy się w środę

Festiwal Wędlin potrwa od 20 do 21 października 2026 roku.

Najważniejsze warunki promocji:

  • Wszystkie parówki Kraina Wędlin: drugi, tańszy produkt za 1 zł.
  • Wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin: 2+1 gratis.
  • Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
  • Termin: wtorek i środa, 20–21 października.
  • Limity: odpowiednio sześć opakowań parówek i dziewięć opakowań salami dziennie na kartę.

Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od sklepu.

Czy warto skorzystać?

Najwięcej mogą zyskać klienci, którzy i tak planowali zakup kilku opakowań wędlin.

W przypadku parówek szczególnie opłacalny będzie zakup dwóch produktów o podobnej cenie. Przy salami największa procentowa oszczędność wystąpi wtedy, gdy wszystkie trzy opakowania będą kosztować tyle samo.

Promocja kończy się już w środę, 21 października. Po tym terminie specjalne warunki Festiwalu Wędlin przestaną obowiązywać.

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