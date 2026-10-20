Lidl odpalił wielką promocję na luksusowe produkty! Ceny spadły nawet do 4,99 zł. Klienci mogą się zdziwić
Lidl przygotował ofertę, która może zainteresować miłośników produktów premium. W sklepach pojawiły się wyjątkowe przysmaki z linii Deluxe, a część z nich można kupić w specjalnych cenach. Włoskie carpaccio, salami z pistacjami, francuskie pasztety i owocowe herbatki — wszystko w ramach jednej jesiennej akcji. Najtańszy produkt kosztuje zaledwie 4,99 zł.
Produkty premium nie muszą oznaczać ogromnych wydatków. Lidl rozpoczął w poniedziałek, 19 października, specjalną ofertę pod hasłem „Smak w stylu Deluxe. To się opłaca”.
W gazetce znalazły się artykuły kojarzone z eleganckimi przekąskami, deskami wędlin i bardziej wyszukanymi posiłkami. Sieć przygotowała kilka propozycji w cenach od 4,99 zł do 18,99 zł.
Lidl zaskoczył cenami. Włoskie carpaccio za 16,99 zł
Jednym z produktów objętych promocją jest carpaccio wołowe Deluxe z oliwą z oliwek.
Opakowanie o masie 120 g kosztuje 16,99 zł.
To propozycja dla osób, które lubią kuchnię włoską i szukają pomysłu na przystawkę. Carpaccio można podać z rukolą, parmezanem i świeżo mielonym pieprzem.
Produkt został oznaczony w gazetce jako dostępny w supercenie.
Salami z pistacjami za 10,99 zł. Jest też kiełbasa z jeleniną
Na miłośników wędlin czekają kolejne propozycje.
W ofercie znalazło się salami z pistacjami marki Dulano. Za opakowanie 100 g trzeba zapłacić 10,99 zł.
Lidl przygotował także kiełbasę wieprzową z mięsem z jelenia lub dzika z linii Deluxe. Opakowanie 400 g kosztuje 18,99 zł.
Oba produkty mogą sprawdzić się jako element deski wędlin przygotowywanej na rodzinne spotkanie lub kolację ze znajomymi.
Francuskie pasztety w promocji. Dziesięć sztuk za 10,99 zł
Kolejną propozycją jest zestaw pasztetów Deluxe Pâté Selection.
Opakowanie zawiera dziesięć porcji po 20 g, czyli łącznie 200 g produktu.
Cena wynosi 10,99 zł za zestaw.
To jeden z produktów, który może zainteresować osoby szukające gotowych przekąsek do pieczywa lub dodatków do deski przystawek.
Najtańszy produkt kosztuje tylko 4,99 zł
W ofercie znalazła się również owocowa herbatka Deluxe o smaku mango i granatu.
Opakowanie zawiera 15 torebek, a jego cena wynosi 4,99 zł.
To najtańsza propozycja spośród produktów przedstawionych w tej części gazetki.
Co dokładnie kupimy w Lidlu i za ile?
|Produkt
|Cena
|Herbatka owocowa Deluxe, 15 torebek
|4,99 zł
|Zestaw pasztetów Deluxe, 10 × 20 g
|10,99 zł
|Salami z pistacjami Dulano, 100 g
|10,99 zł
|Carpaccio wołowe Deluxe, 120 g
|16,99 zł
|Kiełbasa wieprzowa z mięsem z jelenia lub dzika Deluxe, 400 g
|18,99 zł
Oferta wystartowała 19 października
Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 19 października 2026 roku.
Nie wszystkie produkty z linii Deluxe są objęte identycznymi warunkami cenowymi. Warto również pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może się różnić w zależności od sklepu.
Jesienna oferta Lidla pokazuje, że wśród produktów premium można znaleźć propozycje za kilka lub kilkanaście złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.