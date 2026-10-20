Lidl odpalił wielką promocję na luksusowe produkty! Ceny spadły nawet do 4,99 zł. Klienci mogą się zdziwić

20 października 2026 17:49 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował ofertę, która może zainteresować miłośników produktów premium. W sklepach pojawiły się wyjątkowe przysmaki z linii Deluxe, a część z nich można kupić w specjalnych cenach. Włoskie carpaccio, salami z pistacjami, francuskie pasztety i owocowe herbatki — wszystko w ramach jednej jesiennej akcji. Najtańszy produkt kosztuje zaledwie 4,99 zł.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Produkty premium nie muszą oznaczać ogromnych wydatków. Lidl rozpoczął w poniedziałek, 19 października, specjalną ofertę pod hasłem „Smak w stylu Deluxe. To się opłaca”.

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W gazetce znalazły się artykuły kojarzone z eleganckimi przekąskami, deskami wędlin i bardziej wyszukanymi posiłkami. Sieć przygotowała kilka propozycji w cenach od 4,99 zł do 18,99 zł.

Lidl zaskoczył cenami. Włoskie carpaccio za 16,99 zł

Jednym z produktów objętych promocją jest carpaccio wołowe Deluxe z oliwą z oliwek.

Opakowanie o masie 120 g kosztuje 16,99 zł.

To propozycja dla osób, które lubią kuchnię włoską i szukają pomysłu na przystawkę. Carpaccio można podać z rukolą, parmezanem i świeżo mielonym pieprzem.

Produkt został oznaczony w gazetce jako dostępny w supercenie.

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Salami z pistacjami za 10,99 zł. Jest też kiełbasa z jeleniną

Na miłośników wędlin czekają kolejne propozycje.

W ofercie znalazło się salami z pistacjami marki Dulano. Za opakowanie 100 g trzeba zapłacić 10,99 zł.

Lidl przygotował także kiełbasę wieprzową z mięsem z jelenia lub dzika z linii Deluxe. Opakowanie 400 g kosztuje 18,99 zł.

Oba produkty mogą sprawdzić się jako element deski wędlin przygotowywanej na rodzinne spotkanie lub kolację ze znajomymi.

Francuskie pasztety w promocji. Dziesięć sztuk za 10,99 zł

Kolejną propozycją jest zestaw pasztetów Deluxe Pâté Selection.

Opakowanie zawiera dziesięć porcji po 20 g, czyli łącznie 200 g produktu.

Cena wynosi 10,99 zł za zestaw.

To jeden z produktów, który może zainteresować osoby szukające gotowych przekąsek do pieczywa lub dodatków do deski przystawek.

Najtańszy produkt kosztuje tylko 4,99 zł

W ofercie znalazła się również owocowa herbatka Deluxe o smaku mango i granatu.

Opakowanie zawiera 15 torebek, a jego cena wynosi 4,99 zł.

To najtańsza propozycja spośród produktów przedstawionych w tej części gazetki.

Co dokładnie kupimy w Lidlu i za ile?

Produkt Cena
Herbatka owocowa Deluxe, 15 torebek 4,99 zł
Zestaw pasztetów Deluxe, 10 × 20 g 10,99 zł
Salami z pistacjami Dulano, 100 g 10,99 zł
Carpaccio wołowe Deluxe, 120 g 16,99 zł
Kiełbasa wieprzowa z mięsem z jelenia lub dzika Deluxe, 400 g 18,99 zł

Oferta wystartowała 19 października

Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 19 października 2026 roku.

Nie wszystkie produkty z linii Deluxe są objęte identycznymi warunkami cenowymi. Warto również pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może się różnić w zależności od sklepu.

Jesienna oferta Lidla pokazuje, że wśród produktów premium można znaleźć propozycje za kilka lub kilkanaście złotych.

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