Afera u giganta streamingu! Nielegalne podwyżki cen, atak na portfele klientów?
Netflix pod ostrzałem UOKiK! Afera z podwyżkami cen może wstrząsnąć rynkiem. Gigant streamingu znalazł się w poważnych tarapatach. Netflix został oficjalnie oskarżony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nielegalne podnoszenie cen usług bez wyraźnej zgody swoich klientów.
Według UOKiK, w sierpniu 2024 roku platforma jednostronnie zwiększyła opłaty za wybrane pakiety nawet o 7 złotych miesięcznie. Największe kontrowersje budzi fakt, że Netflix potraktował brak sprzeciwu jako zgodę na zmiany, co urząd uznał za jaskrawe naruszenie praw konsumentów.
– Nie można traktować konsumenta jak biernego uczestnika gry – podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny. – Każda zmiana warunków umowy wymaga jego świadomej i aktywnej zgody.
Surowe kary i konieczność zwrotów
Jeśli zarzuty się potwierdzą, Netflix będzie musiał nie tylko zwrócić użytkownikom niesłusznie pobrane pieniądze, ale także może zostać ukarany sankcją sięgającą nawet 10 proc. swojego obrotu. To cios, który może odbić się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na całym rynku streamingowym.
Nie tylko Netflix pod lupą
Sprawa nie kończy się na jednym gigancie. UOKiK prowadzi podobne postępowania wobec innych firm, takich jak Apple, Disney+, Google czy HBO Max. Urząd sprawdza regulaminy i praktyki rynkowe, które mogą naruszać prawa konsumentów.
Rewolucja w branży?
Ta afera to prawdziwy przełom dla rynku rozrywki online. Jeśli UOKiK wykaże nieuczciwe praktyki, giganci streamingowi będą musieli zmienić swoje podejście do klienta. Dla konsumentów oznacza to większą ochronę przed nagłymi i nieuczciwymi podwyżkami, a dla firm – konieczność przejrzystego i uczciwego informowania o każdej zmianie.
To początek wielkiej batalii o prawa użytkowników, która może na zawsze zmienić zasady gry w cyfrowym świecie rozrywki.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.