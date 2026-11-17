Alarm podczas lekcji. Rząd wydał instrukcję dla wszystkich szkół. Rodzice nie będą mogli od razu odebrać dzieci
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o przygotowaniu specjalnej procedury postępowania na wypadek otrzymania komunikatu o zagrożeniu z powietrza. Dokument opracowano we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzór został przesłany do wszystkich szkół, a jego zalecenia dotyczą również przedszkoli. Celem jest przygotowanie placówek na sytuację, w której konieczne będzie szybkie zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca pobytu.
Instrukcja opisuje cały przebieg działań: od przygotowania budynku i wyznaczenia miejsc schronienia, przez ogłoszenie alarmu, aż po jego odwołanie i przekazanie uczniów rodzicom. Określa również obowiązki dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników technicznych i osób odpowiedzialnych za kontakt z opiekunami. Każda placówka ma dostosować wzór do własnego budynku, liczby uczniów, ich wieku oraz potrzeb osób wymagających dodatkowego wsparcia.
Resort edukacji podkreśla, że rodzice powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole swojego dziecka. Warto także spokojnie omówić z najmłodszymi, jak należy zachowywać się po ogłoszeniu alarmu i dlaczego tak ważne jest wykonywanie poleceń nauczycieli.
Alarm podczas lekcji. Dzieci nie będą wyprowadzane na szkolne boisko
Jedna z najważniejszych zasad dotyczy sposobu przemieszczania uczniów po ogłoszeniu alarmu. Zgodnie z przygotowaną procedurą dzieci powinny pozostać w budynku szkoły lub przedszkola. Nauczyciele przeprowadzą je do wcześniej wyznaczonych miejsc schronienia, korzystając z ustalonych wewnętrznych dróg przejścia. Uczniowie nie powinni wychodzić na szkolny dziedziniec, parking, boisko ani ulicę.
To istotna różnica w stosunku do ewakuacji przeciwpożarowej, podczas której uczniowie często opuszczają budynek i gromadzą się w wyznaczonym miejscu na zewnątrz. W przypadku zagrożenia z powietrza przebywanie na otwartej przestrzeni może oznaczać dodatkowe niebezpieczeństwo. Dlatego podstawowym rozwiązaniem jest schronienie wewnątrz odpowiednio przygotowanego obiektu.
Procedura przewiduje wyjątek od tej zasady. Jeżeli pozostanie w budynku będzie bezpośrednio zagrażało życiu, a właściwe organy lub służby wskażą bezpieczny sposób przemieszczenia, możliwe będzie opuszczenie obiektu. Nie jest to jednak standardowy wariant postępowania po ogłoszeniu alarmu.
Rodzice nie powinni przyjeżdżać po dzieci. To jedno z najważniejszych zaleceń
Dla wielu rodziców najbardziej zaskakujący może okazać się fragment instrukcji dotyczący odbierania dzieci ze szkoły. Naturalnym odruchem opiekuna po otrzymaniu informacji o niebezpieczeństwie jest chęć jak najszybszego dotarcia do swojego dziecka. Jednak w przypadku alarmu związanego z zagrożeniem z powietrza takie zachowanie może zwiększyć ryzyko zarówno dla rodzica, jak i ucznia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że podczas alarmu rodzice nie powinni przyjeżdżać do placówki, gromadzić się przed jej wejściem ani blokować dojazdu służbom ratunkowym. Nie powinni również wykonywać telefonów bezpośrednio do wychowawców, ponieważ nauczyciele muszą w tym czasie zajmować się bezpieczeństwem powierzonych im dzieci.
Informacje dla rodzin mają być przekazywane wcześniej ustalonym kanałem komunikacji. Oznacza to, że szkoła powinna określić, w jaki sposób będzie informować opiekunów o sytuacji, podejmowanych działaniach i możliwości późniejszego odbioru uczniów. Szczegóły muszą zostać ustalone przez konkretną placówkę jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia.
Co stanie się z dziećmi po ogłoszeniu alarmu? Nauczyciele mają konkretne zadania
Po ogłoszeniu alarmu nauczyciele odpowiadają za spokojne przeprowadzenie swoich klas do przypisanych miejsc schronienia. Uczniowie powinni pozostawić rzeczy osobiste, nie wracać do sal lekcyjnych i nie podejmować samodzielnych prób poszukiwania rodziców lub rodzeństwa. Najważniejsze będzie sprawne przemieszczenie się z grupą i wykonywanie poleceń opiekunów.
Po dotarciu do miejsca schronienia nauczyciel sprawdzi obecność i przekaże odpowiedni meldunek. Kontrola liczby uczniów powinna zostać powtórzona po każdym kolejnym przemieszczeniu grupy. Dzięki temu szkoła będzie mogła ustalić, czy wszystkie dzieci znajdują się pod opieką pracowników i czy ktoś nie wymaga dodatkowej pomocy.
Jeżeli uczeń w chwili alarmu znajdzie się poza swoją klasą, na przykład na korytarzu, nie powinien samodzielnie przedzierać się przez budynek w poszukiwaniu kolegów. Zgodnie z procedurą ma udać się do najbliższego wcześniej wskazanego miejsca, gdzie pracownik szkoły obejmie go opieką i zgłosi jego obecność.
A co z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami?
Rządowa instrukcja uwzględnia również sytuację uczniów, którzy z różnych przyczyn mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Dotyczy to między innymi dzieci mających trudności z samodzielnym poruszaniem się, rozumieniem poleceń, reagujących silnym lękiem lub wymagających pomocy osoby dorosłej podczas przemieszczania się.
Procedura przewiduje, że nauczyciel wspomagający lub asystent pomaga uczniowi ze specjalnymi potrzebami dotrzeć do miejsca schronienia i nie pozostawia go bez wsparcia. Pedagog lub psycholog szkolny ma z kolei udzielać pomocy osobom reagującym paniką albo silnym niepokojem. Szkoła powinna wcześniej określić, które dzieci będą potrzebowały indywidualnej pomocy oraz kto będzie za nią odpowiedzialny.
W praktyce oznacza to konieczność dostosowania planu bezpieczeństwa do rzeczywistych potrzeb uczniów. Nie wystarczy wyznaczyć jednego miejsca schronienia dla całej placówki. Trzeba również ustalić, czy wszystkie dzieci będą mogły bezpiecznie do niego dotrzeć i czy otrzymają odpowiednią opiekę.
Co jeśli alarm zostanie ogłoszony podczas wycieczki albo dowozu do szkoły?
Przygotowany przez ministerstwa dokument obejmuje również sytuacje, w których dzieci nie znajdują się w salach lekcyjnych. Procedura przewiduje osobne ustalenia dotyczące wycieczek szkolnych, dowozu uczniów, zajęć poza placówką oraz przypadków, gdy zaplanowana droga do miejsca schronienia stanie się niedostępna.
Nie oznacza to jednak, że we wszystkich szkołach będzie obowiązywał identyczny sposób postępowania podczas wycieczki lub podróży autobusem. Odpowiednie rozwiązania muszą uwzględniać lokalizację uczniów, charakter zagrożenia, dostępne obiekty i polecenia służb. Szkoła powinna wcześniej określić zadania opiekunów i sposób utrzymania kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci.
Rodzice mogą zapytać placówkę, jakie procedury przyjęto na wypadek alarmu podczas zajęć sportowych poza szkołą, wycieczek lub dowozu. Takie informacje pomagają uniknąć chaosu i niepewności, jeśli w przyszłości dojdzie do rzeczywistego zagrożenia.
Kiedy rodzice będą mogli odebrać dzieci? Jest ważny warunek
Zgodnie z rządową procedurą przekazanie dzieci rodzicom lub innym uprawnionym osobom powinno nastąpić dopiero po odwołaniu alarmu i sprawdzeniu możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku. Samo zakończenie sygnału alarmowego nie zawsze oznacza, że wszystkie drogi wyjścia są dostępne i nie występują dodatkowe zagrożenia.
Pracownicy placówki powinni wcześniej upewnić się, że przemieszczanie uczniów nie będzie narażało ich na niebezpieczeństwo. Następnie dzieci mogą być przekazywane rodzicom zgodnie z ustalonymi zasadami odbioru. Wzorcowa procedura przewiduje dokumentowanie odpowiednich czynności, sprawdzanie obecności oraz uporządkowane zakończenie działań.
Jeśli więc rodzic przyjedzie pod szkołę jeszcze podczas alarmu, nie powinien oczekiwać, że nauczyciel natychmiast wyprowadzi dziecko z miejsca schronienia. Priorytetem będzie utrzymanie bezpieczeństwa wszystkich uczniów, a nie indywidualne przyspieszanie odbioru.
Warszawa i Mazowsze. Co powinny wiedzieć rodziny uczniów?
Wytyczne przygotowane przez MEN, MSWiA i RCB dotyczą również warszawskich szkół i przedszkoli oraz placówek w całym województwie mazowieckim. W praktyce szczegółowe rozwiązania mogą różnić się między dużym zespołem szkolnym, niewielką placówką przedszkolną a szkołą położoną w starszym budynku.
Dyrektorzy powinni dostosować wzorcową procedurę do warunków lokalowych i organizacyjnych placówki. Obejmuje to między innymi wybór miejsc schronienia, określenie ich pojemności, wyznaczenie tras przemieszczania się klas oraz przydzielenie zadań nauczycielom i pozostałym pracownikom.
Rodzice dzieci uczęszczających do szkół w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i pozostałych miejscowościach Mazowsza mogą zwrócić się do dyrekcji z pytaniem, jak wygląda przyjęty plan reagowania. Szczególnie ważne są informacje o sposobie kontaktowania się z opiekunami, organizacji odbioru uczniów oraz wsparciu dzieci wymagających indywidualnej pomocy.
Szkoły mają ćwiczyć reagowanie. Bez wybuchów i straszenia dzieci
Ministerstwo podkreśla, że przygotowanie do sytuacji kryzysowej nie powinno polegać na wywoływaniu strachu. Wzorcowa procedura zakłada stopniowe wprowadzanie ćwiczeń. Najpierw szkoleni są pracownicy, następnie pojedyncze grupy uczniów uczą się przechodzenia do wyznaczonych miejsc, a dopiero po usunięciu zauważonych błędów możliwe jest przeprowadzenie ćwiczenia obejmującego całą szkołę.
Wytyczne wyraźnie przewidują, że podczas ćwiczeń nie należy wykorzystywać nagrań wybuchów ani innych bodźców mogących powodować silny lęk. W przedszkolach sposób przekazywania poleceń powinien być dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Chodzi o nauczenie spokojnych, powtarzalnych zachowań, a nie o stworzenie realistycznej symulacji ataku.
Warto również pamiętać, że ćwiczenia schronienia nie zastępują obowiązkowych ćwiczeń ewakuacyjnych związanych z ochroną przeciwpożarową. Są to różne sytuacje, które wymagają odmiennych sposobów reagowania.
Co to oznacza dla Ciebie? Pięć pytań, które warto zadać dyrekcji już teraz
Najważniejszym działaniem, jakie rodzic może podjąć jeszcze przed wystąpieniem jakiegokolwiek zagrożenia, jest zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w szkole dziecka. Nie trzeba czekać na ogłoszenie alarmu, aby ustalić, gdzie uczniowie będą przebywać, kto będzie sprawował nad nimi opiekę oraz w jaki sposób rodzice otrzymają informacje.
Warto zapytać dyrekcję, czy placówka ma już dostosowaną procedurę reagowania na zagrożenie z powietrza, gdzie wyznaczono miejsca schronienia, jak będzie wyglądało informowanie rodzin, w jakich okolicznościach nastąpi odbiór dzieci i jakie wsparcie przewidziano dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.
Równie istotna jest spokojna rozmowa z dzieckiem. Warto wyjaśnić mu, że podczas alarmu należy słuchać nauczyciela, nie oddalać się od grupy i nie wracać po plecak czy telefon. Dziecko powinno wiedzieć, że rodzice zostaną poinformowani o sytuacji, a pracownicy szkoły pozostaną z uczniami do czasu bezpiecznego zakończenia działań.
Rodzice powinni również upewnić się, że szkoła ma aktualne numery kontaktowe i informacje o osobach uprawnionych do odbioru dziecka. W przypadku uczniów wymagających dodatkowej pomocy warto wcześniej omówić z placówką indywidualne potrzeby związane z przemieszczaniem się, komunikacją i reagowaniem na stres.
Rządowa instrukcja nie oznacza nadchodzącego ataku. Ma przygotować szkoły na sytuacje kryzysowe
Opublikowanie procedury nie jest informacją o planowanym ataku na Polskę ani zapowiedzią ogłoszenia alarmów w szkołach. Dokument ma charakter prewencyjny i służy temu, aby placówki edukacyjne były przygotowane do działania w sytuacjach, w których bezpieczeństwo uczniów mogłoby zostać zagrożone.
Najważniejsza zasada jest jednoznaczna: w razie alarmu związanego z zagrożeniem z powietrza dzieci co do zasady pozostają wewnątrz szkoły, pod opieką nauczycieli, w wyznaczonych miejscach schronienia. Rodzice nie powinni w tym czasie przyjeżdżać pod budynek ani próbować samodzielnie odbierać uczniów. Przekazanie dzieci nastąpi po odwołaniu alarmu, gdy zostanie potwierdzona możliwość bezpiecznego opuszczenia placówki.
Trzeba jednocześnie pamiętać, że polecenia służb ratunkowych i właściwych organów mają pierwszeństwo przed standardową procedurą. Jeżeli konkretna sytuacja będzie wymagała innego sposobu działania, szkoła powinna dostosować się do oficjalnych decyzji podejmowanych przez odpowiedzialne służby.
Dla rodziców najważniejszy wniosek jest prosty: warto już teraz poznać szkolny plan bezpieczeństwa i omówić go z dzieckiem. Dzięki temu w razie rzeczywistego zagrożenia łatwiej będzie zachować spokój i postępować zgodnie z zasadami przygotowanymi przez specjalistów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.