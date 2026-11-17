Numer z Maroka przed Black Friday. Polacy dostają niepokojące wiadomości. Wystarczy jeden błąd
Przed Black Friday oszuści wykorzystują zainteresowanie zakupami internetowymi i dostawami paczek. Do polskich użytkowników trafiają wiadomości podszywające się pod InPost. Jedna z nich została wysłana z numeru z kierunkowym +212, przypisanym do Maroka. Jej treść wygląda jak pilne powiadomienie od kuriera, ale zawiera niebezpieczną pułapkę.
Numer z Maroka, a wiadomość po polsku. Tak wygląda oszustwo
Do naszej redakcji trafił przykład wiadomości wysłanej z numeru rozpoczynającego się od +212. To międzynarodowy numer kierunkowy Maroka. Nadawca podszywa się pod InPost i informuje, że przesyłka oczekuje na doręczenie, ale pojawił się problem z adresem.
W wiadomości czytamy, że brakuje numeru domu, przez co kurier nie wie, dokąd dostarczyć paczkę. Nadawca wskazuje nawet konkretny przedział godzinowy doręczenia – od 10:00 do 19:00 – i przekonuje, że szybkie uzupełnienie danych pozwoli otrzymać przesyłkę jeszcze tego samego dnia.
Całość została napisana po polsku i zawiera numer rzekomej przesyłki. To elementy, które mają zwiększyć wiarygodność komunikatu.
Przed Black Friday taka wiadomość może zaskoczyć tysiące kupujących
Black Friday w 2026 roku przypada 27 listopada. Już wcześniej sklepy rozpoczynają kampanie promocyjne, a konsumenci przygotowują się do intensywnych zakupów internetowych.
W takim okresie wiadomość o problemie z doręczeniem paczki może wydawać się szczególnie wiarygodna. Osoby oczekujące kilku przesyłek nie zawsze pamiętają ich numery, a informacja o brakującym szczególe adresu może skłonić do szybkiego działania.
Nie ma jednak potwierdzenia, że przedstawiona próba oszustwa jest częścią zorganizowanej kampanii związanej bezpośrednio z Black Friday. Zbieżność czasowa stanowi dodatkowy powód do zachowania ostrożności.
Jeden szczegół zdradza oszustów. Chodzi o adres strony
Najważniejszym sygnałem ostrzegawczym jest link do strony, która nie należy do oficjalnej domeny InPost.
Oszuści nakłaniają odbiorcę do wpisania brakującego numeru domu. Jeżeli link nie działa, proponują odpowiedź „1” albo ręczne skopiowanie adresu do przeglądarki.
To charakterystyczny mechanizm phishingu. Fałszywa strona może służyć do wyłudzania danych osobowych, informacji o kartach płatniczych lub innych poufnych danych. Samo otrzymanie wiadomości nie oznacza jednak, że telefon został zainfekowany.
Co zrobić, jeśli dostaniesz takiego SMS-a?
Nie otwieraj odnośnika i nie odpowiadaj na wiadomość. Status przesyłki najlepiej sprawdzić samodzielnie w oficjalnej aplikacji InPost lub na stronie internetowej firmy, wpisując jej adres ręcznie.
Podejrzanego SMS-a można przekazać do CERT Polska pod numer 8080. Jeśli ktoś podał już dane karty płatniczej na fałszywej stronie, powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zastrzec kartę.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Ostrzeżenie dotyczy również mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza, którzy zamawiają produkty z dostawą kurierską lub do automatów paczkowych. Przed Black Friday warto szczególnie uważnie sprawdzać wiadomości dotyczące zamówień, ponieważ oszuści wykorzystują pośpiech i oczekiwanie na przesyłki.
Ważne jest również to, że numer z kierunkowym Maroka nie dowodzi, że sprawcy rzeczywiście znajdują się w tym kraju. Numery telefonów mogą być wykorzystywane zdalnie, a identyfikacja nadawcy bywa fałszowana.
Najbezpieczniejsza zasada pozostaje niezmienna: informacje o przesyłkach weryfikujemy bezpośrednio u przewoźnika, a nie przez linki z nieoczekiwanych wiadomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.