Alarm w Centrum. 16-latek przyniósł do szkoły nóż typu balisong. Policję zaalarmował pracownik placówki
Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół. Jak przekazała stołeczna policja, nastolatek miał przynieść do placówki oświatowej nóż typu balisong. O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa patrol poinformował pracownik szkoły.
Funkcjonariusze podjęli interwencję na miejscu.
Nóż znaleziono w plecaku ucznia
Według komunikatu Policji Warszawa niebezpieczne narzędzie zostało znalezione w plecaku 16-latka.
Policja opublikowała również zdjęcie zabezpieczonego przedmiotu.
Pracownik szkoły zawiadomił policję
O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policjantów poinformował pracownik placówki.
To po tym zgłoszeniu funkcjonariusze z warszawskiego Śródmieścia podjęli działania i zatrzymali ucznia.
🚨 Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół, który przyniósł do placówki oświatowej nóż typu balisong. O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policyjny patrol poinformował pracownik szkoły.
Niebezpieczne narzędzie policjanci znaleźli w plecaku nastolatka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 9, 2026
Trwają dalsze czynności
Stołeczna policja poinformowała, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności.
Z opublikowanego komunikatu nie wynika, aby doszło do ataku ani żeby ktokolwiek został ranny. Policja nie podała też na tym etapie, w jakim celu nastolatek miał przynieść nóż do szkoły.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.