Alarm w Centrum. 16-latek przyniósł do szkoły nóż typu balisong. Policję zaalarmował pracownik placówki

9 października 2026 09:56 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół. Jak przekazała stołeczna policja, nastolatek miał przynieść do placówki oświatowej nóż typu balisong. O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa patrol poinformował pracownik szkoły.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Funkcjonariusze podjęli interwencję na miejscu.

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Nóż znaleziono w plecaku ucznia

Według komunikatu Policji Warszawa niebezpieczne narzędzie zostało znalezione w plecaku 16-latka.

Policja opublikowała również zdjęcie zabezpieczonego przedmiotu.

Pracownik szkoły zawiadomił policję

O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policjantów poinformował pracownik placówki.

To po tym zgłoszeniu funkcjonariusze z warszawskiego Śródmieścia podjęli działania i zatrzymali ucznia.

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Trwają dalsze czynności

Stołeczna policja poinformowała, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności.

Z opublikowanego komunikatu nie wynika, aby doszło do ataku ani żeby ktokolwiek został ranny. Policja nie podała też na tym etapie, w jakim celu nastolatek miał przynieść nóż do szkoły.

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