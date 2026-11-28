Alarm w galerii handlowej na Mazowszu. Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń zatrzymany
Niepokojące zdarzenie w jednym z centrów handlowych na Mazowszu. Mężczyzna przechadzał się po galerii z przedmiotem przypominającym broń, który miał umieszczony za paskiem spodni. Na miejsce wezwano policję, a wcześniej interweniowali pracownicy ochrony. Zatrzymany to 23-letni obywatel Ukrainy. Jak informuje RMF FM, mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. O sprawie powiadomiono prokuratora.
Alarm w galerii handlowej na Mazowszu. Interweniowała policja
Do zdarzenia doszło w sobotę, 28 listopada, po godzinie 18:00 w centrum handlowym w Siedlcach. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę osoby, która dostrzegła wystający zza jego paska przedmiot przypominający broń.
O sytuacji poinformowano służby za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Według ustaleń RMF FM funkcjonariusze dotarli na miejsce zaledwie dwie minuty po otrzymaniu zgłoszenia.
Jeszcze przed przyjazdem patrolu mężczyzna został obezwładniony przez pracowników ochrony centrum handlowego.
Zatrzymany miał 2,5 promila alkoholu
Jak ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski, zatrzymany mężczyzna to 23-letni obywatel Ukrainy.
Przeprowadzone badanie wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi.
Najbliższą noc spędzi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze oczekują na jego wytrzeźwienie, aby móc przeprowadzić dalsze czynności.
Policja potwierdza. To nie była broń palna
Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że zabezpieczony przedmiot przypominał broń, jednak nie był bronią palną.
Na razie nie wiadomo, dlaczego 23-latek pojawił się z takim przedmiotem w centrum handlowym ani jakie były jego zamiary.
Policjanci będą również weryfikować tożsamość zatrzymanego oraz legalność jego pobytu na terytorium Polski.
O sprawie powiadomiono prokuratora
Informacje dotyczące zdarzenia zostały przekazane prokuratorowi, który zdecyduje o ewentualnym wszczęciu śledztwa.
Na obecnym etapie nie ma informacji o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów. Nie przekazano również informacji o osobach poszkodowanych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.