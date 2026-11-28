„Ksiądz z osiedla” wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym. Nie może odprawiać mszy świętych. Jest oficjalne oświadczenie
Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów wydał w sobotę, 28 listopada 2026 roku, obszerne oświadczenie w sprawie księdza Rafała Główczyńskiego, znanego w mediach społecznościowych jako „Ksiądz z osiedla”. Na duchownego nałożono karę suspensy, a następnie wydalono go z domu zakonnego w trybie natychmiastowym. Nie może sprawować sakramentów, odprawiać mszy świętych ani nosić stroju duchownego. Władze zgromadzenia zaznaczają jednak, że podjęte decyzje nie są jeszcze ostateczne.
Przełożeni podjęli radykalne decyzje wobec popularnego duchownego
Konflikt pomiędzy księdzem Rafałem Główczyńskim a władzami zgromadzenia salwatorianów wszedł w nową fazę. W sobotę na oficjalnej stronie zakonu opublikowano stanowisko przedstawiające chronologię wydarzeń oraz konsekwencje, jakie wyciągnięto wobec duchownego.
Według przełożonych ksiądz już 19 listopada otrzymał zakaz aktywności medialnej, prowadzenia zbiórek finansowych oraz angażowania się w działalność dotychczasowych świeckich przedsięwzięć. Udzielono mu również upomnienia kanonicznego.
„Ksiądz z osiedla” nie może odprawiać mszy świętych
27 listopada duchowny ponownie opublikował wpis w mediach społecznościowych, dotyczący listopadowego spotkania z władzami zakonu w Krakowie. Zarząd prowincji zakwestionował przedstawioną przez niego relację.
Tego samego dnia na podstawie kanonu 1333 Kodeksu Prawa Kanonicznego nałożono na księdza karę suspensy.
Duchowny nie może obecnie sprawować sakramentów ani sakramentaliów. Otrzymał także zakaz noszenia habitu i stroju duchownego oraz publikowania zdjęć przedstawiających go w takim ubiorze.
Wydalony z domu zakonnego ze skutkiem natychmiastowym
Kolejna decyzja zapadła 28 listopada. Władze zgromadzenia, powołując się na kanon 703 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zdecydowały o natychmiastowym wydaleniu księdza z domu zakonnego. Zakaz obejmuje również pozostałe domy zgromadzenia.
Przełożeni uzasadnili decyzję między innymi tym, że w ich ocenie zachowanie duchownego wywołało „poważne zgorszenie zewnętrzne”.
Konflikt rozpoczął się od decyzji o przeniesieniu do Trzebnicy
Ksiądz Rafał Główczyński przez pięć lat związany był ze wspólnotą zakonną w podwarszawskim Piastowie. Decyzję o skierowaniu go do Trzebnicy podjęto już w marcu 2026 roku.
Pierwotnie duchowny miał rozpocząć posługę w nowym miejscu 1 lipca. Na jego prośbę termin przesunięto na 1 listopada, aby mógł uporządkować prowadzone przedsięwzięcia.
W październikowym oświadczeniu salwatorianie podkreślali, że podstawą decyzji o przeniesieniu księdza nie były zastrzeżenia natury moralnej ani finansowej.
Co dalej z warszawskim „Cyrkiem Motyli”?
Ksiądz Rafał Główczyński zyskał rozpoznawalność dzięki nietypowym inicjatywom ewangelizacyjnym, aktywności w mediach społecznościowych oraz przedsięwzięciom skierowanym do młodych ludzi.
Jednym z najbardziej znanych projektów była klubokawiarnia „Cyrk Motyli”. Duchowny angażował się również w organizację spotkań nad Wisłą. Planował zakup barki oraz domu rekolekcyjnego na portugalskiej Maderze.
Wcześniejsze stanowisko zgromadzenia wskazywało, że przełożeni nie wyrazili zgody na zakup tych dwóch obiektów.
W najnowszym oświadczeniu salwatorianie odnoszą się również do kwestii przekazania dotychczasowych przedsięwzięć osobom świeckim. Zaprzeczają, aby nakazywali zamknięcie lokali „Cyrk Motyli”.
Pełne oświadczenie:
„W ostatnim czasie działalność medialna naszego Współbrata, ks. Rafała Główczyńskiego SDS, wywołała wielkie zainteresowanie zarówno wśród wiernych jak i przedstawicieli mediów. Pojawiają się także pytania o aktualny status kanoniczny ks. Rafała. W celu wyjaśnienia tej sytuacji jako Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów przedstawiamy aktualne stanowisko w tej sprawie oraz chronologię wydarzeń, które miały miejsce.
1. W dniu 19 listopada br. ks. Rafał Główczyński, w związku ze zlekceważeniem podjętych wcześniej decyzji wobec niego, otrzymał zakaz jakiejkolwiek działalności medialnej, w tym w mediach społecznościowych i umieszczania w nich wpisów. Ponadto został na niego nałożony zakaz organizowania i uczestniczenia w jakichkolwiek zbiórkach pieniężnych oraz działalności w jakichkolwiek ośrodkach i lokalach o świeckim charakterze, w których do tej pory był zaangażowany. Otrzymał także wówczas upomnienie, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego.
2. W dniu 27 listopada br., ks. Rafał Główczyński, ponownie zamieścił w mediach społecznościowych wpis na temat jego spotkania, które miało miejsce 2 listopada br., w Krakowie z Zarządem Polskiej Prowincji Salwatorianów. Przedstawił w nim zniekształcony i wybiórczy przebieg tego spotkania, mijając się z prawdą w jego opisie.
3. W związku z powyższym tego samego dnia, zgodnie z normą kan. 1333 Kodeksu Prawa Kanonicznego, została nałożona na niego kara suspensy, która wiąże się z tym, że aktualnie ks. Rafał nie może sprawować jakichkolwiek sakramentów i sakramentaliów, w tym Eucharystii. Ponadto została złożona prośba do ordynariusza wrocławskiego o wycofanie mu upoważnienia do słuchania spowiedzi i głoszenia Słowa Bożego. W decyzji, którą ks. Rafał otrzymał, zostało mu przypomniane, że w tej sytuacji, gdyby mimo zakazu wynikającego z suspensy, próbował sprawować sakrament pokuty i pojednania, rozgrzeszenie przez niego udzielone będzie nieważne. Otrzymał również zakaz noszenia stroju zakonnego i duchownego oraz zamieszczania zdjęć w przestrzeni medialnej na których występuje w takim stroju.
4. Ponieważ jego zachowanie wywołało także poważne zgorszenie zewnętrzne, w celu zabezpieczenia właściwego trybu życia i posługi wspólnoty zakonnej, do której należy, zgodnie z normą kan. 703 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 28 listopada br., został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym. Nie może także przebywać w żadnym innym domu naszego zgromadzenia zakonnego.
5. Powyższe decyzje nie mają jeszcze charakteru ostatecznego i ks. Rafał nadal ma możliwość powrotu zarówno do wspólnoty zakonnej jak i pełnienia posługi kapłańskiej.
6. W trosce o prawdę, czujemy się również zobowiązani w związku z tymi wydarzeniami, do przedstawienia niektórych faktów:
a. Przypominamy, że Ks. Rafał Główczyński już od marca br., wiedział o tym, że jego miejsce posługi zostanie w tym roku zmienione. We wspólnocie zakonnej w Piastowie przebywał 5 lat. Przenosiny pomiędzy domami zakonnymi są normalną praktyką we wszystkich instytutach zakonnych poza tymi, w których składa się ślub „stałości miejsca”. Nasze zgromadzenie zakonne do takich nie należy.
b. Zgodnie z praktyką przyjętą w naszej prowincji zakonnej, zmiany miejsc posługi dokonują się z dniem 1 lipca każdego roku. W niektórych sytuacjach ma to miejsce w innym terminie. Niemniej jednak nie jest to czymś wyjątkowym. Ks. Rafał sam poprosił o to, by termin jego zmiany został przesunięty na 1 listopada w celu uregulowania funkcjonowania dzieł, które prowadził.
c. W związku z planowaną zmianą posługi ks. Rafała, dzieła na których prowadzenie posiadał on zgodę, miały zostać przez niego przekazane w zarząd osób świeckich do dnia 1 listopada br. Ksiądz Rafał sam twierdził, że jest grupa osób, które sprostają temu zadaniu. Zadeklarował także, że zarząd nad Fundacją Na Blokach, którą założył, również przekaże w ręce osób świeckich. Do dziś nie otrzymaliśmy od niego informacji czy dokonał tych czynności. W wyszukiwarce KRS na Portalu Rejestrów Sądowych nadal jego osoba figuruje jako prezes zarządu wspomnianej fundacji. Ponadto ks. Rafał nigdy nie otrzymał polecenia, aby „zamknąć” prowadzone lokale pod nazwą „Cyrk Motyli”.
d. Chcielibyśmy także przypomnieć, że ks. Rafał nigdy nie otrzymał zgody na zakup barki oraz domu na Maderze. Zarząd prowincji zakonnej miał wiedzę o tych pomysłach, ale po analizie i rozeznaniu nie wyraził akceptacji co do ich realizacji. Ponadto ks. Główczyński otrzymał wręcz wyraźny zakaz na zakup tych miejsc. Następnie w maju br. poinformował nas jako zarząd, że po jego udziale w programie „The Traitors” pojawił się sponsor na zakup barki. Wówczas po raz kolejny otrzymał odpowiedź odmowną w tej kwestii. Następnie rozpoczął on zbiórkę pieniężną promowaną przez swoje media społecznościowe, na zakup barki. Przypominamy także, że nasze zgromadzenie zakonne nie może w żaden sposób być wiązane z tymi pomysłami, ponieważ każdy zakonnik na jakiekolwiek przedsięwzięcia tego typu, musi otrzymać zgodę swoich przełożonych.
7. Trudno nam komentować prywatne odczucia Ks. Rafała Główczyńskiego, który przebieg spotkania z nim z dnia 2 listopada br., zinterpretował jako „zastraszanie”. Niemniej jednak czujemy się w obowiązku, aby wskazać, że jego celowe skojarzenie wyrwanych przez siebie słów z kontekstu, z filmem który opowiada o ogromnej krzywdzie jakiej doświadczyły Osoby Skrzywdzone w Kościele, jest w naszej ocenie niegodne. Wszystkie Osoby, które doświadczyły skrzywdzenia w dzieciństwie czy młodości, zasługują na najwyższy szacunek, a jakakolwiek próba kojarzenia tej krzywdy ze spotkaniem osób dorosłych, które mogą się ze sobą nie zgadzać, w naszym odczuciu jest wysoce niewłaściwe.
8. Jako zakonnicy składamy profesję trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W ramach tych ślubów zobowiązujemy się ich przestrzegać żyjąc we wspólnocie i realizując podstawową misję Kościoła – głoszenia zbawienia w Jezusie Chrystusie. Wspólnotowy charakter naszego powołania, wymaga także takiego sposobu poddawania rozeznaniu naszych planów ewangelizacyjnych. Dotyczy to wszystkich naszych współbraci, także ks. Rafała Główczyńskiego.
Obecna sytuacja jest trudna dla wielu, jeśli nie wszystkich polskich salwatorianów, którzy z gorliwością pracują w kilkunastu krajach świata na czterech kontynentach. Wierzymy jednak w ogromną moc modlitwy, o którą każdego z Was serdecznie prosimy w intencji wszystkich nas.”
Czy „Ksiądz z osiedla” przestał być księdzem?
Nie. Suspensa i wydalenie z domu zakonnego nie są równoznaczne z wydaleniem ze stanu duchownego.
Władze zgromadzenia podkreślają, że nadal istnieje możliwość powrotu Rafała Główczyńskiego zarówno do wspólnoty zakonnej, jak i do posługi kapłańskiej.
Sobotnie oświadczenie przedstawia stanowisko przełożonych. Nie przesądza jeszcze o ostatecznym zakończeniu konfliktu.
Źródło: Oficjalne oświadczenie Zarządu Polskiej Prowincji Salwatorianów z 28 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.