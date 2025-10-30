Alarm w Polsce! Dwa lotniska zamknięte. Wojsko poderwało myśliwce

30 października 2025 08:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polska w stanie najwyższej gotowości. Po nocnym ataku Rosji na cele w Ukrainie wojsko poderwało myśliwce, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła czasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Radomiu. Działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić pełną swobodę operowania lotnictwa wojskowego nad wschodnią częścią kraju.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dwa lotniska w Polsce zamknięte. Wojsko w stanie najwyższej gotowości po rosyjskim ataku na Ukrainę

W czwartek rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym zamknięciu lotnisk w Radomiu i Lublinie. Decyzja ma związek z działaniami polskiego i sojuszniczego lotnictwa wojskowego, które zostało poderwane po atakach Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. Sytuacja ma charakter prewencyjny, ale w siłach zbrojnych ogłoszono stan najwyższej gotowości.

Według komunikatu, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił wszystkie dostępne środki obrony, w tym dyżurne pary myśliwskie i samoloty wczesnego ostrzegania. Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz sieć radarów rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej.

„Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego, lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań” – przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w komunikacie opublikowanym na platformie X (dawny Twitter).

Jak poinformowano, działania mają charakter prewencyjny i są elementem systemu zabezpieczenia przestrzeni powietrznej Polski i krajów NATO. Ich celem jest utrzymanie pełnej kontroli nad wschodnią flanką sojuszu i błyskawiczna reakcja w przypadku zagrożenia.

Eksperci podkreślają, że tego typu procedury są uruchamiane zawsze, gdy sytuacja za wschodnią granicą staje się napięta. Choć polskie lotniska są zamknięte dla ruchu cywilnego, w przestrzeni powietrznej intensywnie działają jednostki wojskowe.

Według nieoficjalnych informacji, ograniczenia w ruchu lotniczym mogą potrwać do czasu zakończenia operacji wojskowej i oceny zagrożenia.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego zapewnił, że sytuacja jest pod pełną kontrolą, a wszystkie działania prowadzone są „zgodnie z procedurami NATO”.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl