Aldi odpaliło kilka wielkich promocji naraz. Nowe gazetki tylko do soboty

5 października 2026 17:41 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

ALDI rozpoczęło 5 października dużą zmianę oferty. Jednocześnie wystartowały główna gazetka, specjalna „Smakowita podróż do Włoch”, oferta na znicze i stroiki oraz akcja przygotowana z okazji Dnia Nauczyciela. Do tego sieć prowadzi obniżki cen wybranych produktów. Większość nowych ofert obowiązuje tylko do soboty, 10 października.

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Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce
Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce

Początek tygodnia przyniósł prawdziwy wysyp promocji w największych sieciach handlowych. ALDI postawiło nie na jedną, lecz na kilka równoległych akcji skierowanych do różnych grup klientów. Aktualne gazetki wskazują, że nowe oferty rozpoczęły się 5 października.

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„Smakowita podróż do Włoch”. Osobna oferta ALDI

Jedną z tematycznych akcji jest „Smakowita podróż do Włoch”. Sieć zebrała w niej produkty kojarzące się z włoską kuchnią i stworzyła z nich oddzielną ofertę.

To propozycja dla osób, które chcą przygotować w domu włoskie dania albo szukają produktów, które na co dzień nie zajmują tak dużo miejsca w standardowej gazetce.

Akcja rozpoczęła się 5 października i potrwa do 10 października.

Znicze i stroiki już w sklepach

ALDI przygotowuje się również do sezonu przed Wszystkimi Świętymi.

W specjalnej gazetce „Znicze i stroiki” znalazł się asortyment związany z przygotowaniami do 1 listopada. Początek października to okres, kiedy sieci zaczynają coraz mocniej eksponować znicze, wkłady oraz dekoracje nagrobne.

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Także ta oferta obowiązuje od 5 do 10 października.

ALDI przygotowało ofertę na Dzień Nauczyciela

Trzecia specjalna akcja została przygotowana przed przypadającym 14 października Dniem Edukacji Narodowej.

ALDI wydzieliło osobną ofertę z produktami, które mogą posłużyć jako drobne upominki dla nauczycieli. Dzięki temu klienci mogą zrobić takie zakupy z wyprzedzeniem, choć sama promocja kończy się wcześniej niż Dzień Nauczyciela – 10 października.

Do tego główna gazetka i kolejne obniżki

Równolegle obowiązuje podstawowa gazetka ALDI. Obejmuje ona produkty spożywcze i przemysłowe oraz kolejne czasowe obniżki.

W efekcie klienci w tym tygodniu mają do wyboru kilka różnych rodzajów promocji jednocześnie: zwykłe zakupy spożywcze, produkty włoskie, artykuły na Wszystkich Świętych oraz propozycje związane z Dniem Nauczyciela.

To właśnie liczba równocześnie uruchomionych akcji wyróżnia ofertę ALDI na początku października.

Jest jedna data, której trzeba pilnować

Większość nowych gazetek wystartowała w poniedziałek, 5 października, i obowiązuje do soboty, 10 października. Poszczególne produkty mogą mieć jednak własne, krótsze terminy promocji oraz ograniczoną dostępność.

Dlatego osoby planujące zakupy powinny sprawdzać oznaczenia przy konkretnych produktach. W tym tygodniu ALDI prowadzi bowiem kilka różnych akcji równolegle, a już w sobotę duża część obecnej oferty się zakończy.

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