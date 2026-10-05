Aldi odpaliło kilka wielkich promocji naraz. Nowe gazetki tylko do soboty
ALDI rozpoczęło 5 października dużą zmianę oferty. Jednocześnie wystartowały główna gazetka, specjalna „Smakowita podróż do Włoch”, oferta na znicze i stroiki oraz akcja przygotowana z okazji Dnia Nauczyciela. Do tego sieć prowadzi obniżki cen wybranych produktów. Większość nowych ofert obowiązuje tylko do soboty, 10 października.
Początek tygodnia przyniósł prawdziwy wysyp promocji w największych sieciach handlowych. ALDI postawiło nie na jedną, lecz na kilka równoległych akcji skierowanych do różnych grup klientów. Aktualne gazetki wskazują, że nowe oferty rozpoczęły się 5 października.
„Smakowita podróż do Włoch”. Osobna oferta ALDI
Jedną z tematycznych akcji jest „Smakowita podróż do Włoch”. Sieć zebrała w niej produkty kojarzące się z włoską kuchnią i stworzyła z nich oddzielną ofertę.
To propozycja dla osób, które chcą przygotować w domu włoskie dania albo szukają produktów, które na co dzień nie zajmują tak dużo miejsca w standardowej gazetce.
Akcja rozpoczęła się 5 października i potrwa do 10 października.
Znicze i stroiki już w sklepach
ALDI przygotowuje się również do sezonu przed Wszystkimi Świętymi.
W specjalnej gazetce „Znicze i stroiki” znalazł się asortyment związany z przygotowaniami do 1 listopada. Początek października to okres, kiedy sieci zaczynają coraz mocniej eksponować znicze, wkłady oraz dekoracje nagrobne.
Także ta oferta obowiązuje od 5 do 10 października.
ALDI przygotowało ofertę na Dzień Nauczyciela
Trzecia specjalna akcja została przygotowana przed przypadającym 14 października Dniem Edukacji Narodowej.
ALDI wydzieliło osobną ofertę z produktami, które mogą posłużyć jako drobne upominki dla nauczycieli. Dzięki temu klienci mogą zrobić takie zakupy z wyprzedzeniem, choć sama promocja kończy się wcześniej niż Dzień Nauczyciela – 10 października.
Do tego główna gazetka i kolejne obniżki
Równolegle obowiązuje podstawowa gazetka ALDI. Obejmuje ona produkty spożywcze i przemysłowe oraz kolejne czasowe obniżki.
W efekcie klienci w tym tygodniu mają do wyboru kilka różnych rodzajów promocji jednocześnie: zwykłe zakupy spożywcze, produkty włoskie, artykuły na Wszystkich Świętych oraz propozycje związane z Dniem Nauczyciela.
To właśnie liczba równocześnie uruchomionych akcji wyróżnia ofertę ALDI na początku października.
Jest jedna data, której trzeba pilnować
Większość nowych gazetek wystartowała w poniedziałek, 5 października, i obowiązuje do soboty, 10 października. Poszczególne produkty mogą mieć jednak własne, krótsze terminy promocji oraz ograniczoną dostępność.
Dlatego osoby planujące zakupy powinny sprawdzać oznaczenia przy konkretnych produktach. W tym tygodniu ALDI prowadzi bowiem kilka różnych akcji równolegle, a już w sobotę duża część obecnej oferty się zakończy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.