Aldi zapowiada obniżki nawet o 42 procent. Nowe promocje wystartują w poniedziałek
Nowy tydzień przyniesie kolejną odsłonę walki o klientów największych sieci handlowych. Aldi zapowiada promocje, w których obniżki mają sięgać nawet 42 procent. Nowa oferta ma wystartować w poniedziałek, 12 października. Dla osób planujących większe zakupy to dobry moment, aby sprawdzić ceny i porównać je z propozycjami konkurencji.
W październiku wielu Polaków uważniej przygląda się codziennym wydatkom. Zakupy spożywcze stanowią istotną część domowego budżetu, dlatego informacje o kolejnych przecenach mogą przyciągać szczególną uwagę.
Aldi przygotowuje nową odsłonę oferty promocyjnej. Według zapowiedzi maksymalne obniżki mają wynieść 42 procent. Trzeba jednak pamiętać, że taka wysokość rabatu nie oznacza przeceny całego asortymentu. Dotyczy wybranych produktów objętych akcją.
Od poniedziałku nowe ceny w Aldi. Klienci powinni sprawdzić gazetkę
Nowa oferta ma obowiązywać od 12 października. To właśnie od poniedziałku klienci będą mogli szukać produktów objętych kolejną turą promocji.
Przed zakupami warto zwrócić uwagę nie tylko na procent obniżki, ale przede wszystkim na cenę końcową. Rabat wynoszący 42 procent może oznaczać znaczącą oszczędność, jednak o rzeczywistej atrakcyjności oferty decyduje także cena wyjściowa.
Istotne są również ewentualne ograniczenia ilościowe, okres obowiązywania promocji oraz dostępność produktów w poszczególnych sklepach.
Promocje nawet o 42 procent. Aldi przygotowało specjalną akcję
W nowej gazetce sieć zapowiada akcję pod hasłem „Super okazje aż do 42% taniej”. Oferta została przedstawiona w materiałach promocyjnych przygotowanych na tydzień od 12 do 17 października 2026 roku.
Nie tylko żywność. W gazetce także produkty do domu
Nowa oferta Aldi obejmuje znacznie więcej niż codzienne zakupy spożywcze. W zapowiedzi gazetki znalazły się między innymi akcesoria kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, odzież dziecięca, zabawki oraz ubrania marki Naketano.
Sieć przygotowała również sezonowy asortyment związany ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. W ofercie zapowiedziano znicze, wkłady oraz sztuczne kwiaty.
W gazetce pojawia się także akcja „Tanio tydzień”, obejmująca produkty oferowane w specjalnych cenach.
Oferta rozpocznie się w poniedziałek 12 października i potrwa do soboty 17 października. Nie warto jednak zakładać, że wszystkie towary pozostaną dostępne do ostatniego dnia promocji.
Aldi zaznacza, że artykuły promocyjne występują w ograniczonych ilościach, a część asortymentu może zostać wyprzedana wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.