Od 900 do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie. Ta grupa pracowników dostaje również trzynastkę i dodatkowe dni urlopu
Nawet 21 600 zł rocznie na cele mieszkaniowe, wynagrodzenie przekraczające 5,5 tys. zł na rękę na początku kariery, dodatkowe nagrody i możliwość przejścia na emeryturę znacznie wcześniej niż w powszechnym systemie. Takie warunki oferuje jedna z państwowych formacji. Lista świadczeń jest długa, a część pieniędzy można otrzymywać regularnie, niezależnie od podstawowego uposażenia.
Rosnące koszty utrzymania mieszkań sprawiają, że dodatkowe świadczenia mieszkaniowe stają się szczególnie atrakcyjnym elementem zatrudnienia. W przypadku niektórych pracowników państwowych wsparcie może wynosić nawet 1800 zł miesięcznie, co w skali roku oznacza ponad 20 tys. zł dodatkowych pieniędzy.
Nie chodzi jednak o powszechny dodatek dla wszystkich zatrudnionych. Z rozwiązania mogą korzystać uprawnieni funkcjonariusze Służby Więziennej. To właśnie ta formacja oferuje rozbudowany system świadczeń finansowych, socjalnych i emerytalnych.
Nawet 1800 zł miesięcznie na mieszkanie. Wysokość świadczenia zależy od miejsca służby
Jednym z najważniejszych elementów systemu wynagradzania funkcjonariuszy Służby Więziennej jest świadczenie mieszkaniowe.
Jego wysokość wynosi od 900 do 1800 zł miesięcznie. Konkretna kwota zależy od mnożnika lokalizacyjnego przypisanego do miejsca pełnienia służby.
Oznacza to, że dwóch funkcjonariuszy zatrudnionych w różnych jednostkach może otrzymywać inne kwoty dodatku, nawet jeśli wykonują podobne obowiązki.
Przy najwyższej stawce świadczenie oznacza:
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1800 zł miesięcznie,
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10 800 zł w ciągu sześciu miesięcy,
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21 600 zł w ciągu roku.
To znaczące wsparcie domowego budżetu, szczególnie dla osób spłacających kredyt hipoteczny lub ponoszących wysokie koszty wynajmu mieszkania.
Świadczenie nie jest jednak dodatkiem dostępnym dla wszystkich pracowników administracji państwowej. Dotyczy funkcjonariuszy objętych odpowiednimi przepisami, a jego wypłata zależy od spełnienia ustawowych warunków.
Ponad 5500 zł na rękę już na początku kariery
Świadczenie mieszkaniowe nie jest jedynym argumentem finansowym przedstawianym kandydatom do Służby Więziennej.
Według informacji rekrutacyjnych formacji początkowe wynagrodzenie może wynosić co najmniej 5567 zł netto w przypadku osób, które nie ukończyły 26 lat. Starszym kandydatom przedstawiana jest kwota co najmniej 5163 zł netto.
Różnica wynika między innymi z zasad opodatkowania wynagrodzeń młodych osób.
Wysokość rzeczywistego uposażenia zależy od stanowiska, stopnia służbowego, stażu oraz przysługujących dodatków.
Jeszcze wyższe wynagrodzenia oferowane są na stanowiskach wymagających specjalistycznych kwalifikacji. Przykładowo w ofertach zatrudnienia personelu medycznego w Areszcie Śledczym w Krakowie pojawiały się kwoty od 11 650 do 14 200 zł brutto dla lekarzy oraz od 9200 do 12 630 zł brutto dla pielęgniarek i pielęgniarzy.
Należy jednak odróżnić warunki zatrudnienia pracowników cywilnych od uposażeń i przywilejów przysługujących funkcjonariuszom.
Trzynasta pensja, nagrody i pieniądze na wypoczynek
System świadczeń Służby Więziennej obejmuje również dodatkowe wypłaty, które mogą zwiększać roczne dochody funkcjonariuszy.
Jednym z takich świadczeń jest nagroda roczna, określana potocznie jako trzynasta pensja.
Oprócz niej przewidziano nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe oraz zapomogi przyznawane w określonych sytuacjach życiowych.
Po 20 latach służby nagroda jubileuszowa może wynosić 75 proc. miesięcznego uposażenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w formacji.
Funkcjonariusze mogą również korzystać z dopłat do wypoczynku własnego i członków rodziny. W materiałach informacyjnych Służby Więziennej wskazywano świadczenia przekraczające 1000 zł rocznie.
Dodatkowo przewidziano między innymi zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, świadczenia związane z przejściem do służby stałej oraz wynagrodzenie za wykonywanie określonych dodatkowych obowiązków.
Nie wszystkie świadczenia są wypłacane automatycznie. Część zależy od stażu, sytuacji funkcjonariusza lub spełnienia szczególnych warunków.
Nawet 39 dni urlopu. Tyle wolnego przysługuje po latach służby
Kolejnym przywilejem jest zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego.
W przypadku funkcjonariuszy Służby Więziennej długość urlopu rośnie wraz ze stażem służby.
|Staż służby
|Łączny wymiar urlopu
|Po 10 latach
|31 dni
|Po 15 latach
|35 dni
|Po 20 latach
|39 dni
Oznacza to, że doświadczony funkcjonariusz może korzystać z większej liczby dni wolnych niż pracownik zatrudniony na standardowych zasadach Kodeksu pracy.
Istnieją również uprawnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Funkcjonariusze kontynuujący naukę mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymać urlop szkoleniowy.
Emerytura nawet w wieku 50 lat. Nie trzeba czekać do 65. roku życia
Istotną różnicą pomiędzy zatrudnieniem w Służbie Więziennej a pracą w większości zawodów jest odrębny system emerytalny funkcjonariuszy.
Osoby objęte zasadami przewidującymi nabycie uprawnień po 25 latach służby mogą zakończyć karierę zawodową znacznie wcześniej niż osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym.
Przykładowo funkcjonariusz rozpoczynający służbę w wieku 25 lat może po przepracowaniu wymaganych 25 lat uzyskać uprawnienia emerytalne w wieku 50 lat.
Nie oznacza to jednak, że każdemu funkcjonariuszowi przysługuje emerytura na identycznych zasadach. Znaczenie mają między innymi data rozpoczęcia służby i właściwe przepisy emerytalne.
Służba Więzienna przewiduje także zachęty finansowe dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mimo uzyskania odpowiedniego stażu pozostają w formacji. W materiałach rekrutacyjnych wskazywano dodatki w wysokości 1500 zł po 25 latach oraz 2500 zł po 28 latach i 6 miesiącach służby.
Dodatkowe pieniądze, ale również wymagająca praca
Rozbudowany system świadczeń może przyciągać osoby szukające stabilnego zatrudnienia i przewidywalnych warunków finansowych.
Trzeba jednak pamiętać, że praca funkcjonariusza Służby Więziennej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Obejmuje zapewnianie bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, kontakt z osobami pozbawionymi wolności oraz wykonywanie obowiązków w wymagających warunkach.
Kandydaci muszą spełniać określone wymagania formalne, zdrowotne i psychologiczne, a także przejść odpowiednią procedurę kwalifikacyjną.
Dla osób rozważających taką ścieżkę zawodową znaczenie ma więc nie tylko wysokość pensji i dodatków, ale również charakter samej służby.
Co ważne, świadczenie mieszkaniowe już obowiązuje
Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nowe przepisy weszły w życie 20 grudnia 2025 roku, z wyrównaniem świadczenia od 1 lipca 2025 roku. Najwyższą stawkę, czyli 1800 zł miesięcznie, przewidziano dla Warszawy. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.