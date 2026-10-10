Pilna narada u premiera Donalda Tuska! Ministrowie i szefowie służb wezwani w związku z niebezpieczną sytuacją w Polsce
Premier Donald Tusk weźmie udział w specjalnej odprawie poświęconej aktom przemocy w polskich szkołach oraz fali dezinformacji. Spotkanie z udziałem ministrów i szefów służb zaplanowano na niedzielę, 11 października, na godzinę 8:30. Informację przekazało Centrum Informacyjne Rządu.
Pilne spotkanie na szczeblu rządowym
Centrum Informacyjne Rządu opublikowało w sobotę 10 października zapowiedź odprawy z udziałem premiera Donalda Tuska, ministrów oraz szefów służb.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem spotkanie odbędzie się w niedzielę, 11 października, o godzinie 8:30.
Tematem odprawy będą akty przemocy w szkołach oraz fala dezinformacji.
Zwołanie spotkania z udziałem przedstawicieli rządu i kierownictwa służb wskazuje, że sytuacja jest analizowana na najwyższym szczeblu administracji państwowej.
🔹ZAPOWIEDŹ | Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że 11 października o godz. 8.30 premier Donald Tusk weźmie udział w odprawie z udziałem ministrów i szefów służb w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.
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— Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) October 10, 2026
Przemoc w szkołach i dezinformacja. Dwa tematy odprawy
Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że uczestnicy spotkania zajmą się dwoma zagadnieniami: bezpieczeństwem w placówkach oświatowych oraz rozpowszechnianiem dezinformacji.
Nie przedstawiono jeszcze szczegółowego programu odprawy ani listy konkretnych zdarzeń, które mają zostać omówione.
Nie wiadomo również, czy po spotkaniu zapadną decyzje dotyczące dodatkowych środków bezpieczeństwa w szkołach.
Co to oznacza dla rodziców i uczniów?
Informacja o rządowej odprawie może mieć szczególne znaczenie dla rodziców, nauczycieli i uczniów, którzy śledzą doniesienia dotyczące bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.
Na obecnym etapie nie ogłoszono w związku z tym spotkaniem nowych ogólnopolskich zasad funkcjonowania szkół ani ograniczeń dotyczących zajęć.
Ważnym elementem zapowiedzianej narady jest także kwestia dezinformacji. W sytuacjach budzących niepokój społeczny szczególnego znaczenia nabiera weryfikowanie wiadomości i korzystanie z oficjalnych komunikatów służb.
W niedzielę mogą pojawić się kolejne informacje
Odprawa rozpocznie się o godzinie 8:30. Na razie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o jej terminie i tematyce, nie zapowiadając konkretnych rozstrzygnięć.
Dopiero po spotkaniu będzie można ocenić, czy rząd przedstawi nowe działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów lub przeciwdziałania dezinformacji.
Do tego czasu nie ma podstaw, by przesądzać o planowanych zmianach w szkołach.
Źródło: Centrum Informacyjne Rządu, oficjalna zapowiedź z 10 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.