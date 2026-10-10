Pilna narada u premiera Donalda Tuska! Ministrowie i szefowie służb wezwani w związku z niebezpieczną sytuacją w Polsce

10 października 2026 20:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk weźmie udział w specjalnej odprawie poświęconej aktom przemocy w polskich szkołach oraz fali dezinformacji. Spotkanie z udziałem ministrów i szefów służb zaplanowano na niedzielę, 11 października, na godzinę 8:30. Informację przekazało Centrum Informacyjne Rządu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pilne spotkanie na szczeblu rządowym

Centrum Informacyjne Rządu opublikowało w sobotę 10 października zapowiedź odprawy z udziałem premiera Donalda Tuska, ministrów oraz szefów służb.

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Zgodnie z oficjalnym komunikatem spotkanie odbędzie się w niedzielę, 11 października, o godzinie 8:30.

Tematem odprawy będą akty przemocy w szkołach oraz fala dezinformacji.

Zwołanie spotkania z udziałem przedstawicieli rządu i kierownictwa służb wskazuje, że sytuacja jest analizowana na najwyższym szczeblu administracji państwowej.

Przemoc w szkołach i dezinformacja. Dwa tematy odprawy

Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że uczestnicy spotkania zajmą się dwoma zagadnieniami: bezpieczeństwem w placówkach oświatowych oraz rozpowszechnianiem dezinformacji.

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Nie przedstawiono jeszcze szczegółowego programu odprawy ani listy konkretnych zdarzeń, które mają zostać omówione.

Nie wiadomo również, czy po spotkaniu zapadną decyzje dotyczące dodatkowych środków bezpieczeństwa w szkołach.

Co to oznacza dla rodziców i uczniów?

Informacja o rządowej odprawie może mieć szczególne znaczenie dla rodziców, nauczycieli i uczniów, którzy śledzą doniesienia dotyczące bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.

Na obecnym etapie nie ogłoszono w związku z tym spotkaniem nowych ogólnopolskich zasad funkcjonowania szkół ani ograniczeń dotyczących zajęć.

Ważnym elementem zapowiedzianej narady jest także kwestia dezinformacji. W sytuacjach budzących niepokój społeczny szczególnego znaczenia nabiera weryfikowanie wiadomości i korzystanie z oficjalnych komunikatów służb.

W niedzielę mogą pojawić się kolejne informacje

Odprawa rozpocznie się o godzinie 8:30. Na razie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o jej terminie i tematyce, nie zapowiadając konkretnych rozstrzygnięć.

Dopiero po spotkaniu będzie można ocenić, czy rząd przedstawi nowe działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów lub przeciwdziałania dezinformacji.

Do tego czasu nie ma podstaw, by przesądzać o planowanych zmianach w szkołach.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu, oficjalna zapowiedź z 10 października 2026 r.

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