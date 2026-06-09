Alert RCB rozesłany do milionów telefonów. 13 województw zagrożonych

9 czerwca 2026 12:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało dziś rano alert SMS do mieszkańców zagrożonych obszarów. Dziś, 9 czerwca, przez Polskę przejdą burze z silnymi opadami i porywami wiatru. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla 13 województw.

Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.
Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.

Gdzie będzie najgorzej

Ostrzeżenia I stopnia IMGW obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz znacznej części województw pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 75 km/h oraz lokalnie grad.

Ostrzeżenia II stopnia – poważniejsze – IMGW wydał dla województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego. Tam opady mogą sięgnąć nawet 45 mm, a warunki będą szczególnie niebezpieczne w południowej i wschodniej Małopolsce.

Równolegle IMGW ostrzega przed upałami w centralnej i południowo-wschodniej części kraju – temperatury mogą sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Alerty upałowe obowiązują od godz. 14 do 18.

Co zrobić podczas burzy?

W skrócie: w trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Nie zatrzymuj się pod drzewami ani przy wysokich obiektach. Jeśli jesteś w samochodzie – pozostań w środku. Unikaj otwartych przestrzeni i zbiorników wodnych.

  • Wejdź do budynku lub samochodu. Samochód z metalowym nadwoziem działa jak klatka Faradaya i jest stosunkowo bezpieczny.
  • Unikaj otwartych przestrzeni, szczytów wzgórz i samotnych drzew. Pioruny często uderzają w najwyższe obiekty.
  • Odsuń się od słupów, masztów, metalowych ogrodzeń i linii energetycznych.
  • Wyjdź z wody. Dotyczy to jezior, rzek, basenów i morza.
  • W domu unikaj korzystania z urządzeń podłączonych przewodami do sieci elektrycznej. Warto odłączyć cenny sprzęt elektroniczny.
  • Nie dotykaj rur wodociągowych, kaloryferów ani innych dużych metalowych elementów.
  • Jeśli burza zaskoczy Cię w terenie i nie ma schronienia, przykucnij ze złączonymi stopami. Nie kładź się na ziemi.

Przydatna jest też zasada 30/30:

  • Jeśli od błysku do grzmotu mija mniej niż 30 sekund, burza jest wystarczająco blisko, by stanowić zagrożenie.
  • Po ostatnim grzmocie odczekaj co najmniej 30 minut, zanim wrócisz do aktywności na zewnątrz.

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