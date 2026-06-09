Alert RCB rozesłany do milionów telefonów. 13 województw zagrożonych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało dziś rano alert SMS do mieszkańców zagrożonych obszarów. Dziś, 9 czerwca, przez Polskę przejdą burze z silnymi opadami i porywami wiatru. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla 13 województw.
Gdzie będzie najgorzej
Ostrzeżenia I stopnia IMGW obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz znacznej części województw pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 75 km/h oraz lokalnie grad.
Ostrzeżenia II stopnia – poważniejsze – IMGW wydał dla województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego. Tam opady mogą sięgnąć nawet 45 mm, a warunki będą szczególnie niebezpieczne w południowej i wschodniej Małopolsce.
Równolegle IMGW ostrzega przed upałami w centralnej i południowo-wschodniej części kraju – temperatury mogą sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Alerty upałowe obowiązują od godz. 14 do 18.
Co zrobić podczas burzy?
W skrócie: w trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Nie zatrzymuj się pod drzewami ani przy wysokich obiektach. Jeśli jesteś w samochodzie – pozostań w środku. Unikaj otwartych przestrzeni i zbiorników wodnych.
- Wejdź do budynku lub samochodu. Samochód z metalowym nadwoziem działa jak klatka Faradaya i jest stosunkowo bezpieczny.
- Unikaj otwartych przestrzeni, szczytów wzgórz i samotnych drzew. Pioruny często uderzają w najwyższe obiekty.
- Odsuń się od słupów, masztów, metalowych ogrodzeń i linii energetycznych.
- Wyjdź z wody. Dotyczy to jezior, rzek, basenów i morza.
- W domu unikaj korzystania z urządzeń podłączonych przewodami do sieci elektrycznej. Warto odłączyć cenny sprzęt elektroniczny.
- Nie dotykaj rur wodociągowych, kaloryferów ani innych dużych metalowych elementów.
- Jeśli burza zaskoczy Cię w terenie i nie ma schronienia, przykucnij ze złączonymi stopami. Nie kładź się na ziemi.
Przydatna jest też zasada 30/30:
- Jeśli od błysku do grzmotu mija mniej niż 30 sekund, burza jest wystarczająco blisko, by stanowić zagrożenie.
- Po ostatnim grzmocie odczekaj co najmniej 30 minut, zanim wrócisz do aktywności na zewnątrz.
⛈Prognoza burz na dzień 09.06.2026 z ważnością od 08:00 do 20:00⛈
👉Burze wystąpią w pasie od Warmii, przez Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Miejscami będzie im towarzyszyć gwałtowny przebieg zjawisk – silne i bardzo silne opady deszczu o natężeniu do 25-35 mm/h, a na południu… pic.twitter.com/XTPTyYcmvd
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 9, 2026
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.