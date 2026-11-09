Alert RCB w dwóch województwach. Polska podniosła gotowość obrony powietrznej. Jest nowy komunikat
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek, 9 listopada, ostrzeżenie do mieszkańców części województw lubelskiego i podlaskiego. Powodem był rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Polskie służby podniosły gotowość systemu obrony powietrznej i monitorowały sytuację. Jeszcze tego samego wieczoru pojawił się kolejny komunikat: atak się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia.
W poniedziałek późnym wieczorem mieszkańcy wschodniej Polski zaczęli otrzymywać wiadomości SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie dotyczyło działań wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy oraz podniesienia gotowości polskiego systemu obrony powietrznej.
Komunikat trafił do mieszkańców wybranych powiatów dwóch województw graniczących z Białorusią i Ukrainą.
RCB ostrzegło przed rosyjskim atakiem. Podniesiono gotowość
Pierwszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informował o trwającym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainie.
RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP została podniesiona.
Mieszkańców poproszono o oczekiwanie na dalsze komunikaty.
Samo podniesienie gotowości polskiej obrony powietrznej nie oznaczało potwierdzenia ataku na Polskę.
Było działaniem związanym z sytuacją za wschodnią granicą i koniecznością monitorowania potencjalnych zagrożeń.
Alert RCB objął część Lubelszczyzny
Ostrzeżenie wysłano do odbiorców znajdujących się w następujących powiatach i miastach województwa lubelskiego:
- włodawskim,
- łęczyńskim,
- świdnickim,
- Chełmie,
- chełmskim,
- krasnostawskim,
- łukowskim,
- Białej Podlaskiej,
- bialskim,
- ryckim,
- radzyńskim,
- parczewskim,
- lubartowskim.
Alert nie obejmował całego województwa.
Ostrzeżenie otrzymali również mieszkańcy Podlasia
Komunikat skierowano także do odbiorców z wybranych części województwa podlaskiego.
Na liście znalazły się:
- Suwałki i powiat suwalski,
- powiat augustowski,
- powiat sejneński,
- powiat sokólski,
- Białystok i powiat białostocki,
- powiat zambrowski,
- powiat wysokomazowiecki,
- powiat bielski,
- powiat hajnowski,
- powiat siemiatycki.
Ostrzeżenie miało charakter regionalny.
Nie zostało skierowane do mieszkańców Warszawy ani województwa mazowieckiego.
Ważna aktualizacja. RCB odwołało alert
Jeszcze przed godziną 23:00 pojawiła się nowa informacja.
Około godziny 22:40 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że rosyjski atak powietrzny na Ukrainę dobiegł końca i nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
Oznacza to, że wcześniejsze ostrzeżenie zostało odwołane.
Informację o odwołaniu potwierdziły między innymi Wirtualna Polska i Radio Lublin.
To istotne, ponieważ pierwszy komunikat mógł wzbudzić niepokój wśród mieszkańców przygranicznych miejscowości.
Dlaczego Polska podnosi gotowość obrony powietrznej?
Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę są monitorowane także przez polskie służby.
W zależności od sytuacji mogą być uruchamiane dodatkowe procedury bezpieczeństwa związane z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej.
Podniesienie gotowości oznacza przygotowanie odpowiednich elementów systemu do reagowania na ewentualne zagrożenie.
Nie jest jednak równoznaczne z potwierdzeniem, że rosyjskie pociski lub drony przekroczyły polską granicę.
W komunikacie z 9 listopada RCB nie poinformowało o takim naruszeniu.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Poniedziałkowy alert nie obejmował Warszawy ani żadnego powiatu województwa mazowieckiego.
Mieszkańcy stolicy nie otrzymali tego ostrzeżenia jako odbiorcy obszaru objętego alertem.
Warto jednak śledzić informacje publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i właściwe służby, szczególnie gdy sytuacja bezpieczeństwa za wschodnią granicą ulega zmianom.
W przypadku otrzymania alertu RCB należy zapoznać się z jego treścią, sprawdzić najnowsze komunikaty i stosować się do przekazanych zaleceń.
Najważniejsza informacja na poniedziałkowy wieczór: ostrzeżenie zostało odwołane, a RCB przekazało, że nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.