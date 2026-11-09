Biedronka przecenia popularną kiełbasę aż o 82 procent. Klienci zapłacą 10,99 zł, ale jest ważny warunek
Biedronka przygotowała dużą promocję na popularną kiełbasę żywiecką. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci mogą kupić dwa opakowania produktu Kraina Wędlin w specjalnej cenie. Sieć reklamuje obniżkę drugiego opakowania aż o 82 procent. Oznacza to, że za każdą z dwóch sztuk o wadze 600 gramów zapłacimy średnio 10,99 zł. Promocja potrwa do soboty, 14 listopada, ale obowiązują konkretne zasady.
Zakupy spożywcze potrafią pochłonąć znaczną część domowego budżetu. Dlatego promocje na wędliny i mięso przyciągają uwagę klientów, którzy chcą zaoszczędzić na codziennych produktach.
Tym razem Biedronka obniżyła cenę kiełbasy żywieckiej marki Kraina Wędlin. Produkt można wykorzystać do kanapek, na kolację czy jako dodatek do ciepłych dań.
Kiełbasa żywiecka za 10,99 zł. Tak działa promocja
Oferta obejmuje kiełbasę żywiecką Kraina Wędlin w opakowaniu o wadze 600 gramów.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 18,89 zł.
W ramach akcji drugi produkt zostaje przeceniony o 82 procent, a średnia cena każdej z dwóch sztuk wynosi 10,99 zł.
Oznacza to, że:
- Jedno opakowanie poza promocją kosztuje 18,89 zł.
- Dwa opakowania poza promocją kosztują 37,78 zł.
- Dwa opakowania w promocji kosztują łącznie 21,98 zł.
- Oszczędność na dwóch opakowaniach wynosi 15,80 zł.
Warto zwrócić uwagę, że rabat 82 procent dotyczy drugiego opakowania, a nie całego zakupu.
Trzeba kupić dwa opakowania. Jest również limit
Aby uzyskać promocyjną cenę, należy kupić dwie sztuki kiełbasy objętej ofertą.
Konieczne jest także użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Obowiązuje dzienny limit sześciu opakowań na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach limitu można kupić trzy pary produktów objętych promocyjnym mechanizmem.
Przy zakupie sześciu opakowań łączny koszt, według ceny podanej w gazetce, wyniesie 65,94 zł.
Ile kosztuje kilogram kiełbasy w promocji?
Opakowanie kiełbasy żywieckiej waży 600 gramów.
Przy średniej cenie 10,99 zł za sztukę kilogram produktu kosztuje około 18,32 zł.
To cena wskazana również w materiałach reklamowych Biedronki.
W przeliczeniu na kilogram można więc łatwiej porównać ofertę z cenami innych wędlin dostępnych w sklepach.
Do kiedy obowiązuje promocja?
Oferta rozpoczęła się w poniedziałek, 9 listopada, i potrwa do soboty, 14 listopada 2026 roku.
Warto pamiętać, że w środę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Standardowe sklepy Biedronki będą tego dnia zamknięte.
Klienci planujący zakupy powinni więc uwzględnić świąteczną przerwę w handlu.
Dostępność promocyjnych produktów może zależeć od zapasów konkretnej placówki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz kiełbasę żywiecką, nowa promocja Biedronki może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Najważniejszy warunek to zakup dwóch opakowań oraz zeskanowanie karty Moja Biedronka.
Przed zakupem większej liczby opakowań warto również sprawdzić termin przydatności produktu i warunki przechowywania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.