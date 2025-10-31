Alert RCB! Woda z kranu niezdatna do picia. Grozi zatruciem
Mieszkańcy części Wielkopolski otrzymali w piątek pilny Alert RCB. W 11 miejscowościach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego woda z kranu nie nadaje się do picia bez przegotowania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że użycie jej do spożycia, gotowania czy mycia zębów może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Służby prowadzą kontrole i apelują o śledzenie lokalnych komunikatów.
Alert RCB: woda niezdatna do picia w części Wielkopolski. Mieszkańcy muszą ją gotować
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało w piątek pilne ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w Wielkopolsce. W 11 miejscowościach wykryto nieprawidłowości w jakości wody z wodociągów — jest ona niezdatna do bezpośredniego spożycia. Władze apelują, by wodę z kranu pić i wykorzystywać do przygotowania posiłków wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu.
Ostrzeżenie RCB trafiło do tysięcy mieszkańców
Alert RCB, rozesłany w formie SMS-ów, otrzymali mieszkańcy m.in. Trzcianki, Kadłubka, Niekurska, SARCZA, Smolarni, Stradunia, Dłużewa, Osinica, Pańskiej Łaski, Radolina i Teresina. To właśnie na tych obszarach służby sanitarne odnotowały przekroczenia dopuszczalnych norm w wodociągach. W komunikacie podkreślono, że woda nie powinna być spożywana bez przegotowania, a także nie nadaje się do mycia owoców, warzyw i zębów.
Jak postępować w czasie obowiązywania alertu
RCB przypomina, że gotowanie wody przez co najmniej 3 minuty skutecznie usuwa bakterie i inne mikroorganizmy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Zaleca się również unikanie korzystania z wody nieprzegotowanej przy przygotowywaniu jedzenia dla dzieci oraz osób starszych i chorych. Woda może być używana do celów sanitarnych – np. spłukiwania toalet czy sprzątania.
Służby monitorują sytuację
Jak informują lokalne władze, służby sanitarne i operatorzy wodociągów prowadzą intensywne badania, by ustalić przyczynę pogorszenia jakości wody. Nie wyklucza się, że doszło do skażenia sieci lub zanieczyszczenia studni głębinowych po intensywnych opadach deszczu.
RCB apeluje o śledzenie bieżących komunikatów lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych i urzędów gmin. Informacje o ewentualnym odwołaniu alertu mają być przekazane w oddzielnym komunikacie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.