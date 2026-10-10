Atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia w Warszawie! Dwie nastolatki ranne. Policja potwierdza
Niepokojące zdarzenie na ulicy Mińskiej w Warszawie. Dwie nastolatki zostały ranne i trafiły do placówki medycznej. Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Informację potwierdził w rozmowie z naszą redakcją przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji.
Dwie nastolatki ranne. Policja potwierdza atak
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Mińskiej w Warszawie. Według informacji uzyskanych przez Warszawę w Pigułce poszkodowane zostały dwie nastolatki.
W rozmowie z Warszawą w Pigułce mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że dwie ranne nastolatki zostały przewiezione do placówki medycznej. Policjant potwierdził również, że doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Na obecnym etapie nie są znane szczegóły dotyczące rodzaju użytego narzędzia ani dokładnych okoliczności zdarzenia.
Nie ma również potwierdzonych informacji o stanie zdrowia poszkodowanych dziewcząt.
Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia
Do ustalenia pozostaje przebieg ataku, jego przyczyny oraz tożsamość osoby odpowiedzialnej za zranienie nastolatek.
Nie wiadomo także, czy sprawa ma jakikolwiek związek z innymi niebezpiecznymi zdarzeniami odnotowanymi w ostatnich dniach na Mazowszu. Nie ma obecnie podstaw, aby łączyć te incydenty.
Warszawa w Pigułce monitoruje sytuację. Artykuł będzie aktualizowany po uzyskaniu kolejnych potwierdzonych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.