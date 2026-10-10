Atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia w Warszawie! Dwie nastolatki ranne. Policja potwierdza

10 października 2026 14:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niepokojące zdarzenie na ulicy Mińskiej w Warszawie. Dwie nastolatki zostały ranne i trafiły do placówki medycznej. Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Informację potwierdził w rozmowie z naszą redakcją przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Dwie nastolatki ranne. Policja potwierdza atak

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Mińskiej w Warszawie. Według informacji uzyskanych przez Warszawę w Pigułce poszkodowane zostały dwie nastolatki.

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W rozmowie z Warszawą w Pigułce mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że dwie ranne nastolatki zostały przewiezione do placówki medycznej. Policjant potwierdził również, że doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Na obecnym etapie nie są znane szczegóły dotyczące rodzaju użytego narzędzia ani dokładnych okoliczności zdarzenia.

Nie ma również potwierdzonych informacji o stanie zdrowia poszkodowanych dziewcząt.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Do ustalenia pozostaje przebieg ataku, jego przyczyny oraz tożsamość osoby odpowiedzialnej za zranienie nastolatek.

Nie wiadomo także, czy sprawa ma jakikolwiek związek z innymi niebezpiecznymi zdarzeniami odnotowanymi w ostatnich dniach na Mazowszu. Nie ma obecnie podstaw, aby łączyć te incydenty.

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Warszawa w Pigułce monitoruje sytuację. Artykuł będzie aktualizowany po uzyskaniu kolejnych potwierdzonych informacji.

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