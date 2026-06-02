Autobusy z noszami są już zamówione. Są plany ewakuacji 2477 gmin. Prawo mówi, kto zostanie ewakuowany pierwszy. Ale nie ma listy, na którą możesz wpisać babcię
W razie sytuacji kryzysowej są przygotowane plany ewakuacji dla wszystkich 2477 gmin, a Warszawa kupiła 120 autobusów z mocowaniami na nosze. Kolejność, kto wsiada pierwszy, jest zapisana w rozporządzeniu co do grupy. Problem zaczyna się przy prostym pytaniu, które zadaje sobie każdy, kto ma w domu seniora albo osobę z niepełnosprawnością: skąd służby będą wiedzieć, że taka osoba w ogóle istnieje i pod jakim adresem.
Kolejność nie jest sugestią, jest wpisana w rozporządzenie
Zacznijmy od tego, co jest pewne. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765), wydane na podstawie ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), ustala pierwszeństwo. Zgodnie z par. 17 tego rozporządzenia ewakuację planuje się i prowadzi tak, by w pierwszej kolejności objąć nią dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby przebywające w jednostkach pomocy społecznej z całodobową opieką, w szpitalach, zakładach leczniczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przepis nakazuje też zapewnić wspólny transport rodzinom, osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z opiekunami oraz starszym wymagającym opieki.
To pierwszeństwo jest realne i kosztowne. Dla grup wymagających transportu specjalistycznego organy obrony cywilnej muszą zapewnić zespoły ratownictwa medycznego, transport sanitarny, a przy ewakuacji szpitali także lotniczy, koordynowany przez wojewodę. Warszawskie autobusy z noszami wpisują się dokładnie w to miejsce układanki: są przeznaczone dla osób, które nie poruszą się same, a nie wymagają karetki.
|Kolejność
|Kto
|Sposób ewakuacji
|1
|Pacjenci szpitali i zakładów leczniczych
|transport sanitarny i lotniczy, koordynacja wojewody
|2
|Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków
|transport specjalistyczny obrony cywilnej
|3
|Kobiety w ciąży
|transport specjalistyczny
|4
|Osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się
|transport specjalistyczny, w tym autobusy z noszami
|5
|Podopieczni domów pomocy społecznej i seniorzy pod całodobową opieką
|transport specjalistyczny
|Pozostali
|Osoby sprawne fizycznie
|samoewakuacja: auto, pieszo, transport zbiorowy
Jak sprawdzić, na której pozycji jest Twój bliski
I tu dochodzimy do sedna, które w hucznych zapowiedziach o autobusach i metrze ginie. Pierwszeństwo z par. 17 działa wtedy, gdy ktoś planujący ewakuację wie, że dana osoba istnieje, gdzie mieszka i jakiego wsparcia potrzebuje. Pytanie brzmi więc: w jakiej ewidencji trzeba się znaleźć, żeby autobus z noszami w ogóle dostał Twój adres. I odpowiedź jest niewygodna.
Wbrew obiegowemu przekonaniu nie istnieje jeden, powszechny rejestr osób do ewakuacji w pierwszej kolejności, do którego rodzina mogłaby z wyprzedzeniem wpisać babcię czy osobę z niepełnosprawnością. Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. mówi o spisie i ewidencji ludności ewakuowanej, ale jest to ewidencja prowadzona w trakcie i po ewakuacji, czyli spis tych, których już się przewozi i przyjmuje w miejscach czasowego pobytu. To nie jest uprzednia lista chętnych, którą wypełnia się prewencyjnie. Gmina na etapie planowania określa liczbę osób przewidzianych do ewakuacji na danym obszarze, a więc operuje wielkościami i rejonami, a nie imienną listą wrażliwych mieszkańców.
Rzecznik Praw Obywatelskich i samo MSWiA przyznają, że tej procedury brakuje
To nie jest domysł redakcji. Rzecznik Praw Obywatelskich wprost wskazywał, że powszechnie obowiązujące przepisy, w tym ustawa o zarządzaniu kryzysowym i oparte na niej plany krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, nie przewidują odrębnych procedur dla osób ze szczególnymi potrzebami. RPO powoływał się przy tym na art. 11 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, który nakłada na państwo obowiązek ochrony tych osób w sytuacjach zagrożenia, w tym w czasie konfliktu zbrojnego i klęsk żywiołowych.
Odpowiedź resortu jest równie wymowna. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w stanowisku z maja 2026 r. potwierdził, że szczegółowe procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnością pozostają przede wszystkim w kompetencji gmin i powiatów, a ich finansowanie planowane jest w budżetach samorządów. Wcześniej MSWiA przyznało, że dostrzega zasadność prac nad sposobami powiadamiania osób ze szczególnymi potrzebami i ich ewakuacją, oraz zapowiedziało uregulowanie tego w nowelizacji przepisów przeciwpożarowych. Kluczowe słowo brzmi tu jednak: zapowiedziało. To znaczy, że na dziś jednolitego mechanizmu nie ma, a jakość rozwiązań zależy od tego, jak poradziła sobie konkretna gmina.
Gdzie system naprawdę Cię widzi, a gdzie jesteś niewidoczny
Skoro nie ma jednej listy, warto wiedzieć, którędy informacja o potrzebach danej osoby realnie trafia do służb. Najpewniejszą ścieżką jest pomoc społeczna. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych, mająca przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, objęta wsparciem ośrodka pomocy społecznej albo mieszkająca w domu pomocy społecznej jest już w systemie, który ją zna i lokalizuje. To po tej linii samorząd najłatwiej dotrze do osoby wymagającej transportu. Osoba całkowicie poza tym obiegiem, na przykład samodzielnie mieszkający senior bez orzeczenia i bez kontaktu z opieką społeczną, jest dla systemu praktycznie niewidoczna, mimo że formalnie ma pierwszeństwo.
|Sytuacja osoby
|Czy system ją rozpoznaje
|Mieszka w DPS lub placówce całodobowej
|tak, ewakuacja grupowa z mocy par. 17
|Ma orzeczenie i korzysta z usług opiekuńczych gminy
|tak, znana ośrodkowi pomocy społecznej
|Objęta asystencją osobistą lub wsparciem NGO
|częściowo, zależnie od lokalnych ustaleń
|Samotny senior bez orzeczenia i bez kontaktu z opieką
|nie, formalne pierwszeństwo bez realnej widoczności
Warszawa: 18 dzielnicowych biur i telefon, który działa już dziś
W stolicy nie ma osobnego, dedykowanego rejestru osób do ewakuacji, ale jest realna infrastruktura, przez którą można dać o sobie znać. Każda z 18 dzielnic ma własne Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które współuczestniczy w organizacji ewakuacji i pozyskuje dane do miejskiego planu zarządzania kryzysowego. To tam, a nie do abstrakcyjnego rejestru krajowego, trafia wiedza o potrzebach mieszkańców danej dzielnicy. Całodobowym punktem kontaktu jest też miejskie centrum Warszawa 19115, a wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego prowadzi całodobowy dyżur pod numerem alarmowym 987.
Miasto rozwija przy tym Społeczną Sieć Kryzysową i projekt Bezpieczna dzielnica, w ramach którego na początku czerwca 2026 r. odbywają się spotkania osiedlowe, między innymi na Ursynowie. To dobre miejsce, by zapytać urzędników wprost, jak w danej dzielnicy wygląda rozpoznanie osób wymagających pomocy i co zrobić, żeby starszy lub niesamodzielny członek rodziny był widoczny dla służb. Praktyczny wniosek dla warszawiaka jest taki, że zamiast szukać nieistniejącej ogólnopolskiej listy, należy skontaktować się z biurem bezpieczeństwa własnej dzielnicy lub z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej i to tam zgłosić potrzebę.
Co to oznacza dla Ciebie? Zadbaj, by bliski był widoczny, zanim zabrzmi alarm
Najważniejsze, co możesz zrobić dziś, nie kosztuje nic, a może przesądzić, czy pomoc dotrze pod właściwy adres. Kilka konkretnych kroków:
- Skontaktuj się z biurem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego swojej dzielnicy lub gminy. Zapytaj wprost, jak zgłosić osobę wymagającą wsparcia w ewakuacji i czy prowadzone jest jakiekolwiek lokalne rozpoznanie takich potrzeb.
- Jeśli bliski ma podstawy do orzeczenia o niepełnosprawności, doprowadź do jego uzyskania. Orzeczenie i kontakt z pomocą społeczną to dziś najpewniejszy sposób, by osoba była dla systemu widoczna.
- Rozważ wsparcie z usług opiekuńczych lub asystencji osobistej. Osoba objęta opieką gminy jest znana ośrodkowi pomocy społecznej, czyli tej instytucji, która zna jej adres i potrzeby.
- Zapisz numery kontaktów kryzysowych. W Warszawie to miejskie 19115 oraz wojewódzki dyżur 987, a poza stolicą gminne i powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.
- Przygotuj domowy plan dla osoby niesamodzielnej. Lista leków, kontakt do lekarza, sprzęt potrzebny do transportu i osoba, która w razie ewakuacji pomoże fizycznie, bo system zorganizowany działa najlepiej, gdy ma wsparcie najbliższych.
- Nie zakładaj, że samo prawo wystarczy. Pierwszeństwo z rozporządzenia jest gwarancją na papierze. Realne dotarcie pomocy zależy od tego, czy ktoś wie o istnieniu konkretnej osoby pod konkretnym adresem.
System ewakuacji w Polsce zrobił w rok ogromny krok, a Warszawa ma dziś sprzęt i plany, jakich wcześniej nie było. Ale między zapisem o pierwszeństwie a autobusem zatrzymującym się pod właściwą klatką stoi jedno ogniwo: ktoś musi wiedzieć, że pod tym adresem mieszka osoba, która sama nie wyjdzie. Dopóki nie ma jednej listy, tym ogniwem jesteś Ty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.