Awantura przed sklepem na Pradze. Pięciu mężczyzn biło się na oczach klientów

3 sierpnia 2026 08:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczna bójka przed sklepem przy ulicy Targowej w Warszawie zakończyła się interwencją strażników miejskich. W awanturze brało udział pięciu agresywnych mężczyzn, którzy mimo wielokrotnych wezwań nie zamierzali przerwać walki.

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radiowóz straży miejskiej
Fot. Straż Miejska

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 lipca, kilka minut po godzinie 20. Patrol straży miejskiej z VI Oddziału Terenowego zauważył grupę mężczyzn okładających się pięściami przed jednym ze sklepów przy ul. Targowej.

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Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i wydali polecenia zaprzestania bójki. Uczestnicy awantury zignorowali jednak wezwania i nadal zachowywali się agresywnie.

Ze względu na zagrożenie dla osób postronnych wychodzących ze sklepu oraz narastającą agresję uczestników bójki, strażnicy miejscy użyli środków przymusu bezpośredniego. Dzięki ich zdecydowanej reakcji udało się opanować sytuację i zapobiec dalszej eskalacji.

Podczas interwencji okazało się, że jeden z mężczyzn doznał poważnego urazu – miał rozcięty łuk brwiowy i silnie krwawił. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

Ranny został przewieziony do szpitala przy ul. Szaserów. Z uwagi na możliwość agresywnego zachowania ratownicy poprosili strażników miejskich o eskortę podczas transportu.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja.

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