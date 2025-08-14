Awaria X. Sypią się raporty, nie ładują się listy obserwowanych i treści wpisów
Użytkownicy X zgłaszają problem z odświeżaniem timeline’u. Nie ładują się listy obserwowanych. Strumień wpisów zatrzymuje się lub pokazuje puste ekrany z komunikatem „Spróbuj ponownie”. Kłopot dotyczy zarówno aplikacji mobilnej, jak i wersji przeglądarkowej.
Skala problemu
Zgłoszeń szybko przybywa. Jak informuje Downdetector, po godzinie 16:50 widać gwałtowny skok raportów. Obecnie jest ich ponad 1000. Najwięcej osób narzeka na działanie strony www, zaraz potem na aplikację. Pojawiają się też sygnały o kłopotach z połączeniem z serwerem. Sytuacja ma charakter ogólny, a nie lokalny.
Jak możesz działać teraz
Możesz spróbować odświeżyć widok kilka razy. Pomaga krótkie wylogowanie i ponowne zalogowanie. Warto sprawdzić, czy masz aktualną wersję aplikacji. Na Androidzie bywa skuteczne wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji. Na iOS najlepiej odinstalować i zainstalować program ponownie. Jeśli aplikacja wciąż nie działa, użyj przeglądarki lub odwrotnie. To nie gwarantuje sukcesu, ale bywa dobrym obejściem do czasu usunięcia usterki.
Jeśli śledzisz bieżące wątki lub relacje na żywo, możesz tracić ciągłość informacji. Warto zapisać ważne profile i tematy, by wrócić do nich, gdy usługa wróci do normy. Jeżeli prowadzisz konto firmowe, zaplanuj publikacje z wyprzedzeniem w zewnętrznych narzędziach lub przenieś najważniejsze komunikaty na stronę www i inne kanały.
Awarii o takim profilu zwykle towarzyszą szybkie prace po stronie dostawcy. Brak jednak oficjalnego komunikatu o czasie naprawy. Obserwuj panel statusu i serwisy raportujące usterki. Gdy liczba zgłoszeń zacznie spadać, strumień treści powinien wrócić do stałego rytmu.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.