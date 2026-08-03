Awaryjne wyłączenia wody w Warszawie. MPWiK opublikowało pilny komunikat

3 sierpnia 2026 10:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy i Piastowa muszą przygotować się na utrudnienia. MPWiK poinformowało o awaryjnych wyłączeniach dostaw wody. Służby pracują nad usunięciem awarii, a przy miejscach wyłączeń podstawiono beczkowozy z wodą.

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Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Gdzie nie ma wody?

Z opublikowanych przez MPWiK informacji wynika, że awarie dotyczą obecnie dwóch lokalizacji:

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Problemy z dostawą wody występują w rejonie Alei Jerzego Waszyngtona. Wyłączenie rozpoczęło się 3 sierpnia o godz. 2:00, a przewidywany termin usunięcia awarii to godz. 15:00.

Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz przy ul. Zbaraskiej 6.

Piastów

Awaryjne wyłączenie dotyczy rejonu ul. Stanisława Moniuszki. Zakończenie prac i przywrócenie dostaw wody planowane jest również na 3 sierpnia do godz. 15:00.

Beczkowóz ustawiono przy ul. Stanisława Moniuszki 8.

MPWiK prowadzi prace

Według informacji zamieszczonych przez MPWiK oba zdarzenia mają status „w toku”, co oznacza, że służby pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnych dostaw wody.

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Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez MPWiK, gdzie pojawiają się informacje o ewentualnych zmianach przewidywanego czasu zakończenia prac oraz lokalizacji beczkowozów.

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