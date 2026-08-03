Awaryjne wyłączenia wody w Warszawie. MPWiK opublikowało pilny komunikat
Mieszkańcy części Warszawy i Piastowa muszą przygotować się na utrudnienia. MPWiK poinformowało o awaryjnych wyłączeniach dostaw wody. Służby pracują nad usunięciem awarii, a przy miejscach wyłączeń podstawiono beczkowozy z wodą.
Gdzie nie ma wody?
Z opublikowanych przez MPWiK informacji wynika, że awarie dotyczą obecnie dwóch lokalizacji:
Warszawa – Praga-Południe
Problemy z dostawą wody występują w rejonie Alei Jerzego Waszyngtona. Wyłączenie rozpoczęło się 3 sierpnia o godz. 2:00, a przewidywany termin usunięcia awarii to godz. 15:00.
Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz przy ul. Zbaraskiej 6.
Piastów
Awaryjne wyłączenie dotyczy rejonu ul. Stanisława Moniuszki. Zakończenie prac i przywrócenie dostaw wody planowane jest również na 3 sierpnia do godz. 15:00.
Beczkowóz ustawiono przy ul. Stanisława Moniuszki 8.
MPWiK prowadzi prace
Według informacji zamieszczonych przez MPWiK oba zdarzenia mają status „w toku”, co oznacza, że służby pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnych dostaw wody.
Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez MPWiK, gdzie pojawiają się informacje o ewentualnych zmianach przewidywanego czasu zakończenia prac oraz lokalizacji beczkowozów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.