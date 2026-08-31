Bankomat nie wydał pieniędzy, ale zniknęły z konta. Co zrobić krok po kroku?
Wpisujesz PIN, wybierasz 500 zł, bankomat chwilę pracuje, po czym wyświetla błąd. Gotówki nie dostajesz, ale po chwili aplikacja pokazuje obciążenie rachunku. Taka sytuacja wygląda dramatycznie, ale nie oznacza automatycznie utraty pieniędzy.
Najważniejsze jest zachowanie spokoju, zebranie informacji o transakcji i zgłoszenie sprawy do banku prowadzącego rachunek, z którego pobierane były pieniądze.
Nie odchodź od razu od bankomatu
Najpierw upewnij się, że urządzenie rzeczywiście nie wypłaci pieniędzy z opóźnieniem.
Nie odchodź również, pozostawiając kartę lub dokumenty.
Jeżeli na ekranie pojawia się komunikat o błędzie, można zrobić jego zdjęcie, o ile nie wymaga to fotografowania danych, których nie powinniśmy ujawniać.
Zapisz lokalizację urządzenia i godzinę.
Sprawdź aplikację bankową
W historii operacji zobacz status wypłaty.
Czasami widoczne obciążenie może mieć charakter blokady, która później zostanie automatycznie rozliczona lub zwolniona.
Jeżeli transakcja widnieje jako zaksięgowana, a bankomat nie wydał gotówki, nadal należy ją zgłosić.
Nie zakładaj, że „system sam na pewno naprawi wszystko”.
Zapisz pięć informacji
Przed kontaktem z bankiem przygotuj:
kwotę wypłaty,
dokładną godzinę,
adres lub lokalizację bankomatu,
operatora urządzenia, jeżeli jest widoczny,
informację, czy otrzymałeś jakąkolwiek część żądanej kwoty.
Jeżeli bankomat wydał potwierdzenie, zachowaj je.
Kontaktuj się przede wszystkim ze swoim bankiem
Jeżeli korzystałeś z bankomatu innej sieci, naturalnym odruchem jest dzwonienie wyłącznie do operatora urządzenia.
Można zgłosić awarię operatorowi, ale reklamację dotyczącą obciążenia własnego rachunku należy zgłosić zgodnie z procedurą banku prowadzącego konto.
Bank może następnie wyjaśniać sprawę z właścicielem bankomatu.
Nie próbuj „odbierać” pieniędzy z urządzenia
Jeżeli klapka się nie otworzyła albo banknoty utknęły, nie należy wkładać do mechanizmu żadnych przedmiotów ani próbować otwierać bankomatu.
Można uszkodzić urządzenie, a w najgorszym przypadku narazić się na niebezpieczeństwo.
Zgłaszamy awarię i korzystamy z procedury reklamacyjnej.
A jeśli bankomat wydał za mało?
To również należy zgłosić.
Jeżeli poprosiłeś o 1000 zł, konto zostało obciążone kwotą 1000 zł, ale faktycznie otrzymałeś 800 zł, zapisz dokładnie, ile banknotów i o jakich nominałach otrzymałeś.
Nie wyrzucaj potwierdzenia.
Nie podawaj PIN-u „pomocy technicznej”
W stresie łatwo stać się ofiarą dodatkowego oszustwa.
Bank ani operator bankomatu nie potrzebuje od klienta podania pełnego PIN-u do karty, aby rozpatrzyć reklamację.
Nie przekazuj również kodów autoryzacyjnych osobie, która rzekomo chce „cofnąć transakcję”.
Jeżeli na bankomacie znajduje się podejrzana naklejka z numerem telefonu, lepiej znaleźć oficjalny numer operatora lub swojego banku niezależnie.
Najważniejsza procedura jest więc prosta: sprawdź status operacji, zapisz godzinę i lokalizację bankomatu, zachowaj potwierdzenie i zgłoś reklamację w swoim banku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.