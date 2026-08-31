Pieniądze zeszły z konta, ale przelew nie dotarł. Co zrobić i jak długo może iść przelew?
Pieniądze zniknęły z rachunku nadawcy, ale odbiorca twierdzi, że nadal ich nie ma. Taka sytuacja nie musi oznaczać awarii ani utraty pieniędzy. W przypadku zwykłych przelewów między różnymi bankami znaczenie mają sesje rozliczeniowe, godzina zlecenia, dzień tygodnia, a czasami również dzień wolny od pracy.
Najpierw trzeba sprawdzić jedną rzecz: jaki rodzaj przelewu został wykonany.
Zwykły przelew nie zawsze dociera natychmiast
To jedna z najczęstszych przyczyn nieporozumień.
Jeżeli przelewamy pieniądze pomiędzy rachunkami w różnych bankach, zwykły przelew krajowy nie działa tak samo jak wiadomość wysłana przez komunikator.
Bank nadawcy posiada własne sesje wychodzące, a bank odbiorcy sesje przychodzące.
Pomiędzy nimi funkcjonuje system rozliczeniowy.
Dlatego przelew zlecony rano może znaleźć się na drugim koncie tego samego dnia, ale wykonany późnym popołudniem może dotrzeć dopiero w kolejnym dniu roboczym.
Piątkowy wieczór to szczególny przypadek
Jeżeli zwykły przelew został zlecony w piątek wieczorem, nie należy automatycznie oczekiwać, że pieniądze pojawią się u odbiorcy w sobotę rano.
Standardowe sesje rozliczeniowe przelewów krajowych są związane z dniami roboczymi.
Dlatego weekend i święta mogą przesunąć moment zaksięgowania pieniędzy.
Inaczej może działać przelew natychmiastowy, jeśli oba banki obsługują odpowiedni system i konkretna transakcja spełnia jego warunki.
Najpierw sprawdź status transakcji
W aplikacji bankowej lub bankowości internetowej należy wejść w szczegóły operacji.
Szukamy informacji, czy przelew został:
zlecony,
oczekuje na realizację,
jest przetwarzany,
czy został już wykonany.
Samo zmniejszenie dostępnego salda nie zawsze daje pełną odpowiedź dotyczącą etapu realizacji operacji.
Warto również pobrać lub otworzyć potwierdzenie przelewu.
Sprawdź numer rachunku
Jeżeli termin realizacji powinien już minąć, trzeba sprawdzić dane odbiorcy.
Szczególnie ważny jest numer rachunku.
Nie należy opierać się wyłącznie na nazwie odbiorcy widocznej na ekranie. To numer rachunku jest kluczową informacją służącą do skierowania przelewu.
Jeżeli numer jest prawidłowy, zachowujemy potwierdzenie operacji i kontaktujemy się z bankiem.
Co jeśli pomyliłeś numer?
Tutaj liczy się czas.
Jeżeli przelew został skierowany na niewłaściwy rachunek, należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem.
Nie należy zakładać, że każdą wykonaną transakcję można po prostu anulować jednym kliknięciem.
Jeżeli pieniądze trafiły już do innego odbiorcy, istnieją procedury dotyczące odzyskiwania błędnie przelanych środków.
Im szybciej zgłosimy pomyłkę, tym lepiej.
Nie wysyłaj od razu drugiego przelewu
To częsty błąd.
Odbiorca mówi: „nie mam pieniędzy”, więc nadawca ponownie wysyła tę samą kwotę.
Kilka godzin później docierają oba przelewy.
Jeżeli pierwszy przelew ma status prawidłowo wykonanego, a od jego zlecenia nie minął jeszcze normalny czas potrzebny na rozliczenie, lepiej najpierw sprawdzić sytuację niż automatycznie płacić drugi raz.
Kiedy zadzwonić do banku?
Jeżeli minął przewidywany termin, dane odbiorcy są prawidłowe, transakcja widnieje jako wykonana, a pieniędzy nadal nie ma, warto skontaktować się z bankiem.
Przygotuj:
datę i godzinę przelewu,
kwotę,
numer rachunku odbiorcy,
numer lub identyfikator transakcji.
Bank będzie mógł sprawdzić status operacji.
Najważniejsze jest więc ustalenie rodzaju przelewu, jego statusu oraz dnia i godziny wykonania. Dopiero potem można stwierdzić, czy mamy do czynienia ze zwykłym oczekiwaniem na sesję, czy rzeczywistym problemem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.