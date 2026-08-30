Ważny komunikat dla mieszkańców. Przerwy w dostawach prądu na Mazowszu. Sprawdź miejscowości i godziny, żeby nie dać się zaskoczyć
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Pierwsze wyłączenia rozpoczną się już w poniedziałek, 31 sierpnia, a kolejne zaplanowano aż do 4 września. W niektórych miejscach prądu może nie być przez kilka godzin, a najdłuższe przerwy potrwają nawet około 9,5 godziny. Energa Operator publikuje szczegółowy harmonogram, dlatego warto wcześniej sprawdzić swoją miejscowość i przygotować się na utrudnienia.
Planowane wyłączenie różni się od nagłej awarii. Operator z wyprzedzeniem wskazuje miejsca, w których konieczne jest czasowe odłączenie zasilania. Daje to mieszkańcom możliwość przygotowania się – szczególnie osobom pracującym zdalnie, korzystającym z urządzeń wymagających stałego zasilania czy planującym pranie i inne domowe obowiązki.
Poniżej przedstawiamy harmonogram, ale w innej kolejności niż pierwotne zestawienie – zaczynamy od regionów położonych dalej od Płocka.
Region Płońsk. Miejscami bez prądu nawet do 18:00
Już w poniedziałek, 31 sierpnia, wyłączenia zaplanowano w Kruszewiu w gminie Baboszewo oraz Gumowie w gminie Dzierzążnia. W obu przypadkach przerwa ma potrwać od 8:15 do 13:15.
1 września problemy obejmą Prusinowice – od 7:45 do 12:45.
2 września wyłączenia przewidziano w Lubominie od 8:00 do 14:00, a także w Kownatach i Szpondowie od 8:30 aż do 18:00. Tego samego dnia prądu może zabraknąć w Drożdżynie od 8:30 do 18:00 oraz w Gołębiach i Świeszewie od 8:00 do 14:00.
3 września kolejne wyłączenia zaplanowano w Kownatach i Drożdżynie – w obu przypadkach od 8:30 do 18:00 – oraz w Świeszewku od 7:45 do 12:00.
4 września następna część Drożdżyna ma pozostawać bez zasilania od 8:30 do 18:00.
Region Sierpc. Pierwsze wyłączenie już w poniedziałek
W Dąbkowej Parowej w gminie Szczutowo zasilanie ma zostać wyłączone już 31 sierpnia od 8:00 do 15:00.
1 września wyłączenie obejmie część Sierpca, konkretnie adresy przy ulicy Braci Tułodzieckich. Przerwa została zaplanowana od 8:15 do 13:00.
2 września prądu może zabraknąć w Żurawinie od 8:15 do 13:00 oraz przy części ulicy Wolności w Raciążu od 8:00 do 13:00.
3 i 4 września wyłączenia obejmą natomiast Mrówczewo i Stoplin. W obu przypadkach prace zaplanowano od 8:00 aż do 17:00.
Region Mława. Wyłączenia od poniedziałku do piątku
W poniedziałek, 31 sierpnia, bez zasilania pozostanie część miejscowości Trzcin w gminie Grodziczno. Przerwa potrwa od 9:00 do 14:00.
1 września wyłączenia obejmą Kopaniarze – od 9:00 do 14:00.
3 września prace przewidziano w Kęczewie od 8:30 do 14:30 oraz w Nowej Wsi od 8:00 do 17:00.
4 września na liście znalazły się Modła, Nowa Otocznia oraz Stara Otocznia. Zasilania może tam zabraknąć od 8:00 do 15:00.
Region Ciechanów. Nawet ponad osiem godzin bez energii
W Woli Młockiej wyłączenie zaplanowano na 31 sierpnia od 8:30 do 12:30.
2 września prądu może zabraknąć w części Władysławowa od 8:15 aż do 16:30. Kolejna przerwa w tej miejscowości planowana jest 3 września od 9:00 do 12:30.
Na 4 września zaplanowano natomiast prace w Chotumie od 9:00 do 11:30 oraz w Radomce od 8:15 do 14:15.
Region Gostynin. Utrudnienia rozpoczną się 31 sierpnia
W poniedziałek prądu ma zabraknąć w Legardzie oraz Podgórzu. Wyłączenie przewidziano od 8:00 do 13:00.
1 września prace przeniosą się do Gąbina i Guzewa, gdzie przerwa ma potrwać od 8:00 do 14:00. Tego samego dnia dłuższe wyłączenie – od 8:00 do 16:00 – zaplanowano w Emilianowie.
2 września na liście znajduje się Gostynin, gdzie część mieszkańców pozostanie bez zasilania od 8:00 do 11:30. Kolejne wyłączenie w mieście przewidziano na 4 września, tym razem od 8:00 do 11:00.
Region Płock. Długa lista miejscowości
W regionie płockim lista jest szczególnie rozbudowana.
Już 31 sierpnia wyłączenia obejmą Chociszewo, Miączyn i Wychódźc – od 8:15 do 9:45. W Juryszewie i Rogozinie przerwa potrwa od 8:30 do 13:30, natomiast w Goślicach i Brochocinie od 10:00 do 14:00.
1 września planowane wyłączenie dotyczy Brwilna – od 9:00 do 12:00.
2 września na liście znajdują się Krzyżanowo i Parzeń od 8:00 do 14:00, Smolino od 8:30 do 13:30 oraz Miłodróż i Włoczewo od 9:30 do 13:30.
3 września zasilania ma zabraknąć w części Nowego Miszewa od 8:00 do 14:00, a w Grabinie i Łącku od 9:00 do 15:00.
4 września wyłączenia obejmą część Płocka przy ulicy Zalesie 15 – od 8:00 do 14:00. Tego dnia na liście są również Czerwińsk nad Wisłą, Maszewo, Maszewo Duże, Bronowo-Zalesie oraz Nowe Bronowo.
Lepiej przygotować się wcześniej
Planowane wyłączenia obejmują wybrane ulice, numery budynków lub fragmenty miejscowości, a nie zawsze całą miejscowość. Dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić dokładny adres w harmonogramie operatora.
Szczególnie istotne są przerwy trwające do późnego popołudnia. W Kownatach, Szpondowie czy Drożdżynie zaplanowano wyłączenia nawet od 8:30 do 18:00, czyli przez 9,5 godziny.
Przed planowaną przerwą warto naładować telefon i powerbank, a osoby pracujące z domu powinny wcześniej pomyśleć o alternatywnym dostępie do zasilania lub zmianie miejsca pracy. W lodówce i zamrażarce najlepiej ograniczyć otwieranie drzwi podczas przerwy.
Pierwsze wyłączenia ruszają już w poniedziałek, 31 sierpnia. Harmonogram obejmuje kolejne dni początku września, dlatego nawet jeśli danej miejscowości nie ma na poniedziałkowej liście, warto sprawdzić następne terminy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.