Mieszkasz blisko „PRL”? To znaczy, że jesteś szczęściarzem. Ten skrót ma dziś zupełnie inne znaczenie
PRL kojarzy się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, kartkami, kolejkami i pustymi półkami. W 2026 roku można jednak nadać temu skrótowi znacznie przyjemniejsze znaczenie: Pepco, Rossmann, Lidl. Jeśli wszystkie trzy rodzaje sklepów masz kilka minut od domu, pod względem codziennych zakupów naprawdę trafiłaś dobrze. I wcale nie chodzi wyłącznie o te konkretne marki. „PRL” może być prostym określeniem idealnego handlowego sąsiedztwa.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu skrót PRL oznaczał rzeczywistość, w której zdobycie zwyczajnych produktów potrafiło wymagać wielogodzinnego stania w kolejce. Kupowało się czasem nie to, czego się potrzebowało, ale po prostu to, co akurat pojawiło się w sprzedaży.
Dzisiaj można odwrócić znaczenie tych trzech liter.
P – Pepco. R – Rossmann. L – Lidl.
Brzmi jak żart, ale bardzo dobrze opisuje coś, co rzeczywiście wpływa na wygodę codziennego życia.
Masz „PRL” pod domem? W zasadzie załatwisz tam większość codziennych spraw
Nie chodzi nawet o przywiązanie do trzech konkretnych sieci.
Pepco reprezentuje tutaj sklep odzieżowo-domowy, Rossmann – drogerię, a Lidl – duży sklep spożywczy.
Jeżeli wszystkie trzy kategorie handlu znajdują się blisko domu, wiele codziennych potrzeb można zaspokoić bez wyprawy do galerii handlowej i bez przejeżdżania samochodem przez pół miasta.
Zabrakło mleka, pieczywa albo warzyw? Jest sklep spożywczy.
Skończył się szampon, pasta do zębów, proszek do prania albo kosmetyki? Jest drogeria.
Potrzebne są skarpetki dla dziecka, pojemnik do kuchni, ręcznik, dekoracja, piżama albo niedrogi element garderoby? Jest sklep typu Pepco.
I właśnie to jest prawdziwy luksus codzienności: nie musieć organizować wyprawy, żeby kupić zwyczajne rzeczy.
„PRL” nie musi oznaczać Pepco, Rossmanna i Lidla
Najważniejsze jest jednak to, że nazwy sieci są tutaj tylko zabawnym rozwinięciem skrótu.
Równie dobrze zamiast Pepco może działać Sinsay, KiK czy inny sklep oferujący ubrania i artykuły do domu. Zamiast Rossmanna może być Hebe albo lokalna drogeria. Lidl może zastąpić Biedronka, Aldi, Kaufland czy dobrze zaopatrzony supermarket.
Liczą się trzy elementy:
odzież i dom + drogeria + żywność.
Jeżeli do tego w pobliżu są apteka, piekarnia, paczkomat, warzywniak czy sklep całodobowy, zaczyna powstawać sąsiedztwo, w którym zdecydowaną większość zwykłych spraw można załatwić pieszo.
Kilka minut zamiast kilkudziesięciu
Dopiero kiedy któregoś z tych elementów zabraknie, zaczynamy zauważać, ile czasu pochłaniają codzienne zakupy.
Sam produkt może kosztować dokładnie tyle samo, ale różnica polega na czasie.
Jeżeli po jedną rzecz trzeba jechać samochodem 15 minut w jedną stronę, znaleźć parking, zrobić zakupy i wrócić, prosta sprawa potrafi zabrać 40 minut.
Jeżeli sklep jest 300 metrów od domu, można wyskoczyć do niego podczas spaceru.
W skali roku różnica staje się ogromna.
To właśnie dlatego sklepy w sąsiedztwie mają znaczenie przy wyborze mieszkania
Przy szukaniu mieszkania lub domu zazwyczaj sprawdzamy komunikację, szkoły, tereny zielone i odległość od centrum. Warto jednak spojrzeć również na mapę najbliższych sklepów.
Nie tylko na to, czy „jakiś sklep” znajduje się w pobliżu.
Znacznie wygodniejsze jest miejsce, w którym funkcjonują różne rodzaje handlu, ponieważ każdy z nich rozwiązuje inną część codziennych potrzeb.
Sklep spożywczy nie zastąpi drogerii. Drogeria nie zastąpi sklepu z ubraniami i wyposażeniem domu. A sklep odzieżowy nie pomoże, kiedy w niedzielę rano okazuje się, że nie ma mleka do kawy.
Dzisiaj problemem nie jest brak towaru, ale odległość
To zabawny kontrast z historycznym PRL-em. Dawniej sama obecność sklepu nie oznaczała jeszcze, że znajdzie się w nim potrzebny produkt. Niedobory były charakterystycznym elementem ówczesnej rzeczywistości zakupowej.
Dzisiaj sytuacja jest odwrotna. Towarów mamy ogromny wybór, a współczesnym luksusem staje się możliwość kupienia ich blisko domu.
Dlatego nowy „PRL” można potraktować z przymrużeniem oka jako jeden ze wskaźników wygodnego osiedla:
P jak sklep z ubraniami i rzeczami do domu.
R jak drogeria.
L jak supermarket spożywczy.
A jeśli wszystkie trzy masz w zasięgu krótkiego spaceru, jesteś zakupowym szczęściarzem. Bo najlepszy sklep czasem wcale nie jest tym, który ma największy wybór. Najlepszy jest ten, do którego można wyskoczyć po jedną rzecz i po dziesięciu minutach znowu być w domu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.