Telefon ładuje się całą noc, a rano pokazuje 80 proc. Czy bateria jest uszkodzona?
Podłączasz telefon wieczorem, rano patrzysz na ekran i widzisz 80 procent. Pierwsza myśl: bateria się kończy albo ładowarka jest uszkodzona. Tymczasem w wielu współczesnych smartfonach zatrzymanie lub opóźnienie ładowania w okolicach 80 procent może być celowym działaniem systemu mającym ograniczać zużycie baterii.
Zanim kupisz nową ładowarkę albo zamówisz wymianę akumulatora, sprawdź ustawienia telefonu.
Telefon może celowo zatrzymywać ładowanie
Akumulatory litowo-jonowe starzeją się.
Jednym z czynników wpływających na ich zużycie jest długotrwałe utrzymywanie wysokiego poziomu naładowania, szczególnie w podwyższonej temperaturze.
Dlatego producenci stosują funkcje zoptymalizowanego lub adaptacyjnego ładowania.
Telefon może nauczyć się, że zwykle odłączamy go o godzinie 7 rano. Wtedy szybko ładuje baterię do określonego poziomu, a ostatnią część uzupełnia dopiero przed przewidywaną pobudką.
Niektóre urządzenia pozwalają również ustawić limit ładowania.
Poszukaj ochrony baterii
Nazwy funkcji różnią się w zależności od producenta.
Można spotkać określenia takie jak:
zoptymalizowane ładowanie,
adaptacyjne ładowanie,
ochrona baterii,
limit ładowania,
optymalizacja ładowania.
Jeżeli telefon regularnie zatrzymuje się dokładnie przy tej samej wartości, sprawdzenie tych ustawień powinno być pierwszym krokiem.
A jeśli rano jest 47 procent?
To już inna sytuacja.
Jeżeli telefon przez całą noc był podłączony, ale poziom baterii jest bardzo niski albo urządzenie w ogóle się nie ładowało, trzeba sprawdzić cały tor zasilania.
Zacznij od:
gniazdka,
zasilacza,
kabla,
portu telefonu.
Jeżeli mamy drugi kompatybilny i sprawny przewód, można wykonać prosty test.
Sprawdź port ładowania
Telefon noszony codziennie w kieszeni zbiera kurz i włókna.
Zanieczyszczenia mogą utrudnić prawidłowe umieszczenie wtyczki.
Nie należy jednak wkładać do portu metalowych igieł, spinaczy czy innych przypadkowych narzędzi. Można uszkodzić styki albo spowodować zwarcie.
Jeżeli port wymaga czyszczenia, najlepiej zastosować metodę zalecaną przez producenta urządzenia lub skorzystać z serwisu.
Temperatura ma znaczenie
Telefon może ograniczyć lub zatrzymać ładowanie, jeżeli zrobi się zbyt gorący.
Dlatego nie powinno się podczas ładowania przykrywać go kołdrą, poduszką czy pozostawiać w miejscu, w którym nie może oddawać ciepła.
System może również ograniczać ładowanie przy nieodpowiedniej temperaturze otoczenia.
Sprawdź kondycję baterii
Część telefonów pozwala sprawdzić stan lub kondycję akumulatora w ustawieniach.
Jeżeli bateria jest mocno zużyta, telefon może działać krócej, wyłączać się przy pozornie wysokim poziomie naładowania albo zachowywać się niestabilnie.
Samo zatrzymanie przy 80 procentach nie jest jednak wystarczającym dowodem zużycia.
Kiedy reagować natychmiast?
Jeżeli bateria zaczyna puchnąć, obudowa telefonu się rozchodzi albo ekran jest wypychany od środka, urządzenia nie należy dalej normalnie użytkować i ładować.
Taka bateria wymaga profesjonalnej obsługi.
Natomiast 80 procent po nocy bardzo często nie oznacza awarii. Najpierw sprawdź funkcje ochrony baterii. Telefon może robić dokładnie to, do czego został zaprogramowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.