Będą ogromne kolejki w urzędach. Nowy bon to nawet 3500 zł. Dostaną nie tylko seniorzy, ale jedno trzeba załatwić wcześniej
W 2026 roku można dostać nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania, czyli dwa razy więcej niż w końcówce 2025 roku. Problem w tym, że okno na złożenie wniosku jest wyjątkowo wąskie – otwiera się 1 lipca i zatrzaskuje 31 sierpnia, a kto spóźni się choćby o dzień, nie dostanie nic. Jest też dokument, o który warto zadbać, zanim nabór w ogóle ruszy.
Bon wraca z podwojonymi kwotami, bo ceny ciepła poszły w górę
Bon ciepłowniczy to świadczenie wprowadzone ustawą z 12 września 2025 roku o bonie ciepłowniczym (Dz.U. 2025 poz. 1302), która weszła w życie 30 września 2025 roku. Powód jego powstania jest prosty: 30 czerwca 2025 roku wygasł mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła systemowego, a rachunki w wielu miastach skoczyły. Bon ma częściowo zrekompensować tę różnicę gospodarstwom o niższych dochodach.
Pierwsza tura objęła drugą połowę 2025 roku, druga obejmuje cały 2026 rok – od 1 stycznia do 31 grudnia. Najważniejsza zmiana to wysokość wsparcia. W 2026 roku kwoty są dwukrotnie wyższe niż w końcówce 2025 roku, co ma pomóc rodzinom przejść przez cały rok wyższych kosztów. Z programu może skorzystać nawet 400 tys. gospodarstw domowych w całej Polsce.
Ile dostaniesz? Zależy od ceny za gigadżul
Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaką płaci dane gospodarstwo. Im droższy gigadżul, tym wyższe wsparcie. Bon w ogóle nie przysługuje, jeśli cena nie przekracza 170 zł za GJ.
|Cena ciepła netto
|Bon za 2026 rok
|Dla porównania: II połowa 2025
|od 170 do 200 zł/GJ
|1000 zł
|500 zł
|od 200 do 230 zł/GJ
|2000 zł
|1000 zł
|powyżej 230 zł/GJ
|3500 zł
|1750 zł
Cena ciepła różni się mocno w zależności od miasta i konkretnej taryfy. W części miejscowości mieszkańcy płacą 140-160 zł/GJ i wtedy bon nie przysługuje, w innych stawka przekracza 230 zł/GJ, co daje prawo do najwyższej kwoty. Dlatego pierwszy krok to sprawdzenie własnego rachunku.
Próg dochodowy jest, ale przekroczenie nie przekreśla wniosku
Bon ma kryterium dochodowe liczone z 2024 roku. Przysługuje gospodarstwom, w których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. To samo świadczenie obejmuje wyłącznie ciepło systemowe, czyli dostarczane przez sieć miejską lub osiedlową.
Tu pojawia się szczegół, przez który wiele osób niepotrzebnie rezygnuje. Działa zasada „złotówka za złotówkę” – jeśli przekroczysz próg, świadczenie nie przepada w całości, tylko jest pomniejszane o kwotę przekroczenia. Przykładowo przy dochodzie wyższym o 200 zł i bonie 2000 zł na konto trafi 1800 zł. Wypłata nie nastąpi dopiero wtedy, gdy po odjęciu wynik byłby niższy niż 20 zł. Wniosek opłaca się więc złożyć nawet przy dochodzie nieco ponad limitem, a świadczenie dotyczy nie tylko seniorów, lecz każdego gospodarstwa spełniającego warunki.
Dwa miesiące i ani dnia dłużej – liczy się też to, czy bon działa w Twojej gminie
Wnioski za cały 2026 rok gminy przyjmują wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. To zaledwie dwa miesiące. Dokumenty złożone we wrześniu nie będą rozpatrywane, nie ma też możliwości złożenia ich wcześniej. Wniosek kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.
Zanim jednak cokolwiek wyślesz, sprawdź, czy bon w ogóle obowiązuje w Twojej okolicy. Gminy mają obowiązek podać do publicznej wiadomości, czy ceny ciepła na ich terenie kwalifikują się do dopłat – informacja ta była publikowana do około 20 czerwca 2026 roku. Jeśli w danej gminie nie ma sieci ciepłowniczej albo cena nie przekracza 170 zł/GJ, złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania. Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie, listem poleconym, a także elektronicznie – przez aplikację mObywatel, platformę ePUAP lub rządową usługę na gov.pl. Wzory wniosku i zaświadczenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.
To załatw wcześniej: zaświadczenie i dochody z 2024 roku
Najczęstszy powód spóźnienia to brak jednego papieru. Kluczowy załącznik to zaświadczenie od zarządcy budynku, spółdzielni lub wspólnoty, które potwierdza, że gospodarstwo korzysta z ciepła systemowego, oraz wskazuje wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Jeśli masz umowę bezpośrednio z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, zaświadczenie nie jest potrzebne, a cenę wpisujesz wprost we wniosku.
O to zaświadczenie warto poprosić już teraz, w czerwcu, bo w lipcu i sierpniu zarządcy obsługują tysiące takich próśb naraz. Przygotuj też informacje o dochodach wszystkich członków gospodarstwa za 2024 rok oraz numer rachunku bankowego do wypłaty. Bon ciepłowniczy nie jest opodatkowany, nie wykazuje się go w zeznaniu PIT i nie podlega egzekucji – to czyste wsparcie socjalne.
W Warszawie wniosek prowadzi dzielnica, a ciepło systemowe ma większość bloków
Stolica to jeden z największych w kraju rynków ciepła systemowego – znaczna część warszawskich bloków i osiedli jest podłączona do sieci miejskiej, więc liczba uprawnionych gospodarstw jest tu odpowiednio duża. W Warszawie wnioski o bon ciepłowniczy obsługują urzędy dzielnic oraz ośrodki pomocy społecznej, a poszczególne dzielnice, jak choćby Wawer, publikują na swoich stronach praktyczne informacje o zasadach i terminach.
Dla warszawiaka najważniejsze są dwa ruchy. Po pierwsze, sprawdź na rachunku za ogrzewanie albo u administracji budynku, jaka jest cena za gigadżul – dopiero ona przesądza, czy i ile bonu Ci przysługuje. Po drugie, zorientuj się, czy Twój budynek faktycznie korzysta z ciepła systemowego, bo to warunek wstępny. Złożenie wniosku przez mObywatela albo ePUAP pozwoli ominąć lipcowe i sierpniowe kolejki w urzędach dzielnic.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób trzy rzeczy w czerwcu, a wniosek złożysz od ręki 1 lipca
Pieniądze są realne, ale łatwo je stracić przez zwłokę albo brak jednego dokumentu. Zaplanuj to tak:
- Sprawdź cenę ciepła za GJ. Znajdziesz ją na rachunku za ogrzewanie lub u zarządcy. Jeśli przekracza 170 zł/GJ i masz ciepło systemowe, bon Ci przysługuje.
- Poproś o zaświadczenie już w czerwcu. Zarządca, spółdzielnia lub wspólnota wystawi dokument o cenie ciepła – im wcześniej, tym lepiej, bo latem takich próśb są tysiące.
- Przygotuj dochody za 2024 rok i numer konta. To dane, które wpiszesz we wniosku. Dochód liczy się z 2024 roku, nie bieżący.
- Sprawdź, czy bon działa w Twojej gminie. Zajrzyj na stronę urzędu gminy lub dzielnicy – jeśli cena ciepła nie kwalifikuje się do dopłat, wniosek nie zostanie rozpatrzony.
- Złóż wniosek na początku lipca, najlepiej online. Okno trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. mObywatel, ePUAP lub gov.pl pozwolą uniknąć kolejek, a im wcześniej złożysz, tym szybciej dostaniesz wypłatę.
- Nie rezygnuj przy dochodzie nieco ponad progiem. Zasada „złotówka za złotówkę” pozwala dostać świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia – aż do dolnej granicy 20 zł.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.