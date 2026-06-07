Będzie musiał zamontować każdy Polak na swój koszt. Za 23 dni wchodzi kolejny etap nowego obowiązku
Za kilka dni tylko dla wynajmujących, a później dla wszystkich pozostałych Polaków. Obowiązek nie ominie żadnego domu i mieszkania w Polsce. Zostało 23 dni, a firmy monterskie mają już zapełnione kalendarze.
Kogo dotyczy termin 30 czerwca – i dlaczego „ja nie wynajmuję przez Airbnb” to nie jest argument
Nie ma znaczenia czy masz umowę, czy dogadałeś się słownie. Czy wpisujesz lokal na platformę, czy wysyłasz wiadomość na WhatsAppie. Czy goście płacą przelewem, czy gotówką. Jeśli ktokolwiek nocuje w Twoim mieszkaniu krótkoterminowo – od 30 czerwca 2026 roku masz obowiązek zamontowania czujników dymu i tlenku węgla. Zostało 23 dni. Firmy monterskie mają już zapełnione kalendarze, a to nie koniec obowiązku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 roku (Dz.U. 2024, poz. 1716) definiuje grupę objętą obowiązkiem od 30 czerwca 2026 roku jako właścicieli lokali świadczących krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi i miejsc noclegowych. W przepisie nie ma słowa „Airbnb”. Nie ma słowa „platforma”. Nie ma progu liczby nocy ani liczby gości.
Oznacza to, że obowiązek obejmuje każdego, kto:
- wystawia mieszkanie na Airbnb, Booking.com, Nocowanie.pl, Rentalcars lub jakiejkolwiek innej platformie;
- ogłasza się na OLX, Facebooku lub w lokalnej gazecie;
- wynajmuje „znajomym znajomych” okazjonalnie, kilka razy w roku;
- prowadzi pensjonat, agroturystykę, dom wakacyjny, pokoje gościnne;
- wynajmuje pokój w swoim mieszkaniu podczas gdy sam w nim mieszka.
Przepis nie zna pojęcia „okazjonalnie” ani „tylko przez wakacje”. Jeśli lokal jest dostępny dla osób spoza rodziny i goście nocują – jesteś objęty terminem 30 czerwca.
Co się dzieje po 30 czerwca? Drakońskie karty o których się nie mówi
Wiele artykułów na ten temat podaje mandat do 500 zł jako główną sankcję. To nieprecyzyjna informacja, która może uśpić czujność. Pełny katalog konsekwencji wygląda tak:
|Rodzaj sankcji
|Wysokość / zakres
|Kto nakłada
|Mandat karny
|do 5 000 zł
|Państwowa Straż Pożarna, Policja
|Grzywna sądowa
|do 30 000 zł
|Sąd (na wniosek PSP)
|Areszt lub ograniczenie wolności
|do 30 dni aresztu
|Sąd (w skrajnych przypadkach)
|Nakaz zamknięcia lokalu
|do czasu usunięcia uchybień
|PSP lub organ nadzoru budowlanego
|Odmowa wypłaty odszkodowania
|częściowa lub pełna
|Ubezpieczyciel (przy pożarze lub zatruciu CO)
Źródło: ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 540 ze zm.); rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024, poz. 1716); dane Głosu Pomorza i Dziennika Gazety Prawnej, maj-czerwiec 2026 r.
Największe ryzyko finansowe to jednak nie mandat, lecz ubezpieczenie. Przy pożarze lub zatruciu tlenkiem węgla ubezpieczyciel może zakwalifikować brak wymaganych prawem czujników jako rażące niedbalstwo – i odmówić wypłaty odszkodowania za szkodę w lokalu lub szkodę wyrządzoną gościom. W przypadku apartamentu w centrum Warszawy wycenianego na 800 tys. – 1,5 mln zł ryzyko jest nieporównywalnie wyższe niż koszt 2 czujników.
Ważna informacja dotycząca kontroli: PSP nie może wejść do prywatnego mieszkania w ramach prewencyjnej kontroli – chroni je art. 50 Konstytucji RP. Jednak przy rejestracji lokalu krótkoterminowego w systemie CWTON (nowy ogólnopolski rejestr najmu krótkoterminowego, wdrażany od ok. października 2026 roku) właściciel będzie składał oświadczenie o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Brak czujnika uniemożliwia uczciwe złożenie tego oświadczenia.
Co konkretnie zamontować – normy, wysokości, błędy które najczęściej popełniają właściciele
Przepisy są precyzyjne co do norm technicznych. Czujka dymu musi spełniać normę PN-EN 14604, czujka tlenku węgla – normę PN-EN 50291-1. Najtańsze modele bez tych oznaczeń, sprzedawane na serwisach aukcyjnych, mogą norm nie spełniać – przy kontroli PSP lub przy szkodzie ubezpieczeniowej brak certyfikacji dyskwalifikuje urządzenie.
|Urządzenie
|Wymagana norma
|Gdzie montować
|Gdzie NIE montować
|Orientacyjna cena
|Czujka dymu
|PN-EN 14604
|Na suficie lub max 30 cm od sufitu; min 50 cm od ścian; w korytarzu łączącym sypialnie
|Bezpośrednio nad kuchenką, przy oknie lub drzwiach balkonowych – fałszywe alarmy
|33-200 zł
|Czujka CO (tlenku węgla)
|PN-EN 50291-1
|Na wys. ok. 1,5 m (CO nie opada ani nie unosi się – miesza z powietrzem); w każdym pomieszczeniu ze spalaniem
|Bezpośrednio przy kotle lub kominku (za blisko = ciągły alarm)
|80-300 zł
|Czujka kombinowana dym+CO
|Obie normy łącznie
|Na suficie, w pomieszczeniach z ogrzewaniem spalinowym
|Jak wyżej dla obu typów
|139-350 zł
Czujka CO jest wymagana tylko tam, gdzie odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego – kocioł gazowy, kominek, piec na węgiel lub olej. Wyjątek: kuchenka gazowa używana wyłącznie do gotowania oraz urządzenia z zamkniętą komorą spalania nie wymagają czujki CO. Warto sprawdzić w dokumentacji technicznej pieca lub kotła, czy ma zamkniętą komorę – błędna kwalifikacja działa w obie strony.
Montaż nie wymaga elektryka ani kucia ścian. Urządzenia są autonomiczne, zasilane bateryjnie. Mocuje się je na śruby lub mocną taśmę dwustronną. Baterie wymagają wymiany co rok, całe urządzenie – wymiany po 8-10 latach. Dla typowego mieszkania 2-3 pokojowego: 2 czujki dymu + 1 czujka CO to łącznie 200-500 zł. Koszt montażu przez firmę: 50-100 zł za urządzenie – ale w ostatnich 3 tygodniach przed terminem firmy mają zapełnione kalendarze.
Dlaczego ten przepis powstał – liczby, których nie da się zbagatelizować
W 2024 roku w Polsce doszło do ponad 27 400 pożarów w budynkach mieszkalnych. Zginęło 269 osób, rannych zostało ponad 1 900. Samo zatrucie tlenkiem węgla – który jest bezbarwny, bezwonny i zabija śpiących ludzi bez żadnego ostrzeżenia – pochłonęło 43 ofiary śmiertelne i niemal 1 200 poszkodowanych. Wśród ofiar śmiertelnych ok. 6 proc. stanowiły dzieci, a wśród poszkodowanych – 27 proc.
60 proc. śmiertelnych przypadków zatrucia tlenkiem węgla miało miejsce w lokalach bez czujnika. W krajach, które wprowadziły obowiązkowe czujniki wcześniej – Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji – śmiertelność w pożarach domowych jest kilkukrotnie niższa niż w Polsce. W krajach z wieloletnią historią obowiązku liczba zgonów spadła o połowę w ciągu dekady od wprowadzenia przepisów.
Na Pomorzu w 2025 roku doszło do 184 interwencji z powodu tlenku węgla – 3 osoby zginęły, 63 zostały ranne. Czujka CO wykrywa zagrożenie na poziomie stężeń, które są niebezpieczne dopiero po kilku godzinach – dając czas na ewakuację zanim dojdzie do utraty przytomności i nieodwracalnych uszkodzeń neurologicznych.
Warszawa: prawie 10 000 lokali objętych terminem 30 czerwca – i kolejna regulacja w październiku
Warszawa jest największym rynkiem najmu krótkoterminowego w Polsce. Według danych DELab Uniwersytetu Warszawskiego z badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, w lutym 2024 roku na platformach Airbnb i VRBO wystawionych było 9 631 ofert, z czego 86 proc. to całe mieszkania. W 2023 roku podaż rosła w tempie ponad 35 proc. rocznie. Według danych Airbnb z 2024 roku, poprzez platformę przyjęto w Polsce 1,8 mln gości, a wygenerowane przychody zasiliły PKB kwotą 2,5 mld zł.
75 proc. warszawskich ofert najmu krótkoterminowego skupia się w promieniu 5 km od stacji metra Centrum – czyli Śródmieście, Wola, Mokotów, Ochota i Praga-Południe to dzielnice, gdzie zagęszczenie lokali objętych obowiązkiem jest najwyższe. 74 proc. ofert należy do podmiotów zarządzających co najmniej 4 lokalami jednocześnie – to oznacza, że większość rynku to nie okazjonalni wynajmujący, lecz zawodowi operatorzy, którzy mają obowiązek dostosowania całego portfela do końca miesiąca.
Do tego dochodzi nowy wymiar regulacyjny: od około października 2026 roku ruszy w Polsce system CWTON – ogólnopolski rejestr lokali na wynajem krótkoterminowy, wymagany przez unijne rozporządzenie 2024/1028. Każdy właściciel wynajmujący krótkoterminowo będzie musiał zarejestrować lokal i uzyskać numer identyfikacyjny widoczny w ogłoszeniu. Przy rejestracji konieczne będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Brak czujnika = brak możliwości legalnej rejestracji = brak możliwości legalnego wynajmu.
A co z resztą? Termin 2030 dla wszystkich pozostałych właścicieli
Jeśli nie wynajmujesz mieszkania nikomu – Twój termin to 1 stycznia 2030 roku. Obowiązek montażu czujki dymu (i czujki CO przy spalaniu) obejmie wtedy absolutnie wszystkie lokale mieszkalne w Polsce oddane do użytku przed końcem 2025 roku. To jest termin powszechny – bez wyjątków, bez progu dochodu, bez znaczenia czy to własność, spółdzielcze własnościowe czy wynajem długoterminowy.
Czekanie do 2030 roku jest prawnie dopuszczalne – ale warto zadać sobie pytanie, czy warto. Czujka dymu kosztuje od 33 zł, czujka CO od 80 zł. Montaż zajmuje 5 minut i nie wymaga elektryka. A 60 proc. śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla w Polsce zdarza się w lokalach bez czujnika – i są to mieszkania prywatne, nie apartamenty na wynajem.
Pełna tabela etapów wdrożenia:
|Termin
|Kogo dotyczy
|Co jest wymagane
|23 grudnia 2024
|Nowe budynki mieszkalne i hotelarskie oddawane do użytku
|Czujka dymu + czujka CO (przy spalaniu)
|1 stycznia 2026
|Budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe
|Czujka dymu + czujka CO (przy spalaniu)
|30 czerwca 2026
|Każdy lokal na wynajem krótkoterminowy (Airbnb, Booking, OLX, okazjonalnie, znajomym) + lokale użytkowe ze spalaniem
|Czujka dymu + czujka CO (przy spalaniu) – obowiązek za 23 dni
|1 stycznia 2030
|Wszystkie pozostałe istniejące lokale mieszkalne w Polsce
|Czujka dymu + czujka CO (przy spalaniu)
Źródło: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2024, poz. 1716). Podpisał minister Tomasz Siemoniak. Wyłączone z obowiązku: pomieszczenia objęte systemem sygnalizacji pożarowej (SSP).
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj teraz, bo kara nikogo nie ominie
1. Wynajmujesz krótkoterminowo – w jakiejkolwiek formie
Masz czas do 30 czerwca 2026 roku. Kup czujki z oznaczeniami PN-EN 14604 (dym) i PN-EN 50291-1 (CO). Zamontuj sam lub zamów firmę – ale w ostatnich 2-3 tygodniach przed terminem firmy mają zapełnione kalendarze, dokładnie jak przed każdym wcześniejszym deadline’em regulacyjnym. Zachowaj paragon i opakowanie jako dowód zakupu certyfikowanych urządzeń. Jeśli wynajmujesz przez Airbnb – sprawdź dodatkowo wytyczne platformy, która ma własne standardy bezpieczeństwa dla gospodarzy.
2. Masz lokal z kotłem gazowym, kominkiem lub piecem – a wynajmujesz
Potrzebujesz obu typów czujek – dymu i CO. Czujka CO to priorytet przy spalaniu, bo tlenek węgla nie ma zapachu i koloru – goście nie będą wiedzieć, że są zatruwani. Upewnij się, że czujka CO jest zamontowana w każdym pomieszczeniu, w którym odbywa się spalanie, na wysokości ok. 1,5 metra od podłogi.
3. Nie wynajmujesz nikomu – masz czas do 2030, ale nie odkładaj
Twój obowiązek prawny zaczyna się 1 stycznia 2030 roku. Ale czujnik CO za 100-150 zł może uratować życie Twoje i Twojej rodziny już tej zimy. Nie czekaj na urzędowe przypomnienie.
4. Masz nowe mieszkanie kupione od dewelopera po 23 grudnia 2024
Czujniki powinny być zainstalowane przez dewelopera – sprawdź dokumentację odbioru i fizyczną obecność urządzeń. Jeśli ich nie ma, masz podstawę do reklamacji na podstawie rozporządzenia.
5. Zarządzasz wieloma lokalami
Dane DELab UW wskazują, że 74 proc. ofert w Warszawie należy do podmiotów z co najmniej 4 lokalami. Jeśli zarządzasz portfelem – masz obowiązek wyposażenia każdego lokalu osobno. Prowadź rejestr: data zakupu czujki, nr seryjny, data wymiany baterii. Przy kontroli PSP lub sporze z ubezpieczycielem dokumentacja jest kluczowa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.