Będzie musiał zamontować każdy Polak na swój własny koszt. Zostało 27 dni do kolejnego terminu, ale prawdziwa zmiana dotyczy każdego
30 czerwca obowiązek obejmie kolejną grupę, ale łatwo przeoczyć rzecz ważniejszą: nie ominie nikogo. Nieważne, czy mieszkasz w bloku, w kamienicy czy w domu jednorodzinnym, czy wynajmujesz, czy nie. Obowiązek dotyczy wszystkich 38 milionów Polaków.
Dziś jest 3 czerwca, a do najbliższego terminu zostały 27 dni
Kalendarz nie zostawia złudzeń. Od 30 czerwca 2026 r. obowiązek montażu czujek dymu i tlenku węgla obejmie lokale, w których świadczone są usługi hotelarskie, czyli cały wynajem krótkoterminowy, hotele, pensjonaty, agroturystyki i pokoje gościnne, a także lokale użytkowe z procesem spalania paliwa. Liczę od dzisiejszej środy: zostały na to 27 dni. To mniej, niż się wydaje, bo im bliżej terminu, tym trudniej o czujkę z normą i o termin u montera.
Podstawą jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniające przepisy o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2024 poz. 1716), podpisane przez ministra Tomasza Siemoniaka. Wdrożenie rozłożono na etapy, ale ostatni z nich, ten powszechny, to dopiero początek 2030 r. I właśnie on dotyczy najszerszej grupy.
|Termin
|Kogo dotyczy
|Status na czerwiec 2026
|23 grudnia 2024
|nowe budynki mieszkalne i hotelarskie oddawane do użytku
|obowiązuje
|1 stycznia 2026
|istniejące budynki handlowe, produkcyjne, magazynowe
|obowiązuje, termin minął
|30 czerwca 2026
|lokale z usługami hotelarskimi i lokale użytkowe z procesem spalania
|za 27 dni
|1 stycznia 2030
|wszystkie pozostałe istniejące lokale mieszkalne w Polsce
|termin powszechny, dotyczy każdego
2030 brzmi odlegle, ale to właśnie ten termin obejmuje miliony zwykłych mieszkań
Tu jest sedno, które ginie w szumie wokół Airbnb i hoteli. Najbliższy termin dotyczy wąskiej grupy, ale termin docelowy nie omija nikogo. Od 1 stycznia 2030 r. autonomiczna czujka dymu stanie się obowiązkowym wyposażeniem każdego lokalu mieszkalnego w Polsce, a tam, gdzie w lokalu spala się paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, dojdzie obowiązkowa czujka tlenku węgla. Nie ma znaczenia, czy to mieszkanie w wieżowcu, lokal w przedwojennej kamienicy, czy dom jednorodzinny na obrzeżach. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz tam od 30 lat, czy właśnie się wprowadziłeś.
To zmiana, która w praktyce dotyczy milionów właścicieli domów i mieszkań. Wbrew obiegowej opinii nie chodzi tylko o stare budownictwo ani tylko o tych, którzy korzystają z gazu. Czujka dymu ostrzega przed pożarem niezależnie od źródła ogrzewania, bo dym pojawia się przy każdym pożarze, od zwarcia instalacji po zaprószenie ognia. Dlatego ustawodawca uczynił z niej standard powszechny, a nie wyjątek dla wybranych. 2030 rok wygląda na odległy, ale obejmie najszerszą grupę i właśnie dlatego warto potraktować go poważnie już teraz.
Dlaczego państwo w ogóle to wymusza, pokazują liczby z tego sezonu
Powód jest brutalnie konkretny. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej od początku sezonu grzewczego, czyli od 1 października 2025 r. do 12 stycznia 2026 r., strażacy odnotowali 1735 interwencji związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których zginęło 31 osób, a 669 uległo zatruciu. Od początku 2026 r. doszło z kolei do 1987 pożarów obiektów mieszkalnych, w których życie straciło 25 osób, a 157 zostało rannych.
Tlenek węgla nazywa się cichym zabójcą nie dla efektu. Jest bezbarwny, bezwonny i niewyczuwalny dla ludzkich zmysłów, więc ofiary tracą przytomność i giną we śnie, nie czując nic. Czujka wykrywa go na poziomie stężeń, które dopiero z czasem stają się śmiertelne, i daje to, czego nie da żaden zmysł, czyli kilka minut na otwarcie okna i wyjście. Dym z kolei w początkowej fazie pożaru jest często groźniejszy niż sam ogień, a autonomiczna czujka potrafi obudzić śpiących, zanim mieszkanie wypełni się trującymi produktami spalania.
Kuchenka gazowa nie wymusza czujki czadu, i warto to wiedzieć
Przy okazji jedna rzecz, która oszczędza części czytelników niepotrzebnego zakupu. Czujka tlenku węgla jest wymagana tam, gdzie odbywa się spalanie paliwa, a więc przy piecu, kotle, kominku czy gazowym podgrzewaczu wody. Z obowiązku wyłączono jednak sytuacje, w których spalanie zachodzi w urządzeniu z zamkniętą komorą spalania, oraz gazowe urządzenia służące do przygotowania posiłków. W praktyce zwykła kuchenka gazowa i nowoczesny kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą nie wymuszają montażu czujki czadu. Czujka dymu obowiązuje natomiast w każdym lokalu, bez wyjątku.
Urządzenia muszą spełniać normy: czujka dymu PN-EN 14604, czujka tlenku węgla PN-EN 50291-1. Najtańsze egzemplarze z serwisów aukcyjnych potrafią tych oznaczeń nie mieć, a wtedy w chwili zagrożenia mogą po prostu nie zadziałać. Czujkę dymu montuje się na suficie lub do 30 cm od niego, czujkę czadu zaś na wysokości około 1,5 metra, bo ten gaz rozkłada się w całym pomieszczeniu.
Będą kontrole, ale nie chodzi o masowe wizyty w mieszkaniach
Państwowa Straż Pożarna będzie mogła sprawdzać, czy właściciele i zarządcy wywiązują się z nowych obowiązków. Najbardziej narażone na kontrole będą lokale świadczące usługi hotelarskie, mieszkania wynajmowane krótkoterminowo, pensjonaty, hotele, agroturystyki oraz lokale użytkowe, w których odbywa się proces spalania paliwa. W takich miejscach brak czujki może zostać wykryty podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, po zgłoszeniu, przy odbiorze obiektu albo po zdarzeniu.
W przypadku zwykłych mieszkań nie należy spodziewać się masowego chodzenia od drzwi do drzwi. Po 1 stycznia 2030 r. obowiązek będzie jednak powszechny. To oznacza, że brak czujki może mieć znaczenie po pożarze, po interwencji straży, przy kontroli budynku albo w sporze z ubezpieczycielem.
Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grozi mandat lub grzywna. W skrajnych przypadkach właściciel albo zarządca może dostać nakaz usunięcia uchybień. Dla przedsiębiorców i właścicieli lokali noclegowych problem może być jeszcze większy, bo brak wymaganego zabezpieczenia może oznaczać czasowe ograniczenie korzystania z obiektu do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Koszt to kilkaset złotych, ale za brak czujki można stracić odszkodowanie
Pieniądze są tu najmniejszą karą. Czujka dymu to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych, czujka czadu około stu, a urządzenie łączone od stu kilkudziesięciu do mniej więcej trzystu pięćdziesięciu. Dla typowego mieszkania dwu- lub trzypokojowego, dwie czujki dymu i jedna czadu, to łącznie zwykle od 200 do 500 zł. Baterie wymienia się raz w roku, całe urządzenie po ośmiu do dziesięciu latach.
Znacznie poważniejsza jest druga konsekwencja. Brak wymaganej czujki w razie pożaru może dać ubezpieczycielowi podstawę do obniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu rażącego niedbalstwa. To ryzyko realne nawet przed formalnym terminem 2030 r., jeśli polisa zawiera obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Innymi słowy: można mieć teoretycznie czas do 2030 r., a mimo to ponieść finansowe skutki braku czujki już dziś. Dla zarządców i właścicieli lokali objętych terminem czerwcowym Państwowa Straż Pożarna może dodatkowo nakazać usunięcie uchybień, a w skrajnych sytuacjach zamknąć lokal do czasu ich usunięcia.
Warszawa: prawie milion mieszkań i jeden z najwyższych w kraju udziałów najmu na doby
W stolicy obie fale obowiązku widać wyraźniej niż gdziekolwiek indziej. Warszawa to ogromny rynek najmu krótkoterminowego, więc termin 30 czerwca dotyczy tu tysięcy mieszkań w Śródmieściu, na Powiślu i wokół dworców, których właściciele muszą zdążyć z montażem w ciągu najbliższych tygodni. Jednocześnie to miasto setek tysięcy zwykłych lokali w blokach i kamienicach, które obejmie dopiero termin powszechny z 2030 r., ale których mieszkańcy najbardziej skorzystają na wcześniejszym działaniu.
Mazowsze ma przy tym ponury prymat. Według danych PSP do 5 grudnia 2025 r. to właśnie w województwie mazowieckim odnotowano najwięcej pożarów budynków mieszkalnych w kraju, 709, oraz najwięcej pożarów sadzy w kominach, 254. Warszawska zabudowa łączy stare kamienice z piecami i kotłami gazowymi oraz wielką płytę z grawitacyjną wentylacją, a to środowisko, w którym czad i pożar zbierają najwięcej ofiar. Dla warszawiaka termin 2030 r. nie jest więc odległą formalnością, lecz argumentem, by kupić czujkę w najbliższy weekend.
Co to oznacza dla Ciebie? Niezależnie od terminu, każdy powinien być chroniony
Sprawdź, do której grupy należysz, ale nie traktuj późniejszego terminu jako powodu do zwłoki. Kilka konkretów:
- Jeśli wynajmujesz na doby lub prowadzisz lokal z procesem spalania, masz 27 dni. Termin to 30 czerwca 2026. Zamów czujki i montaż teraz, bo w ostatnim tygodniu czerwca dostępność sprzętu i ekip będzie najgorsza.
- Jeśli masz zwykłe mieszkanie lub dom, Twój formalny termin to 1 stycznia 2030. Ale czujka kosztuje kilkadziesiąt złotych i ratuje życie, więc nie ma powodu czekać prawie cztery lata. To najtańsza polisa, jaką kupisz.
- Masz piec, kocioł, kominek lub gazowy podgrzewacz wody? Potrzebujesz czujki dymu i czujki czadu. Jeśli jedynym źródłem jest kuchenka gazowa lub kocioł z zamkniętą komorą, czujka czadu nie jest wymagana, ale dymowa nadal tak.
- Sprawdzaj normy przy zakupie. Czujka dymu z oznaczeniem PN-EN 14604, czujka czadu z PN-EN 50291-1. Brak normy to urządzenie, które może zawieść w decydującym momencie.
- Sprawdź swoją polisę. Brak wymaganej czujki przy pożarze może oznaczać obniżone lub odmówione odszkodowanie z tytułu rażącego niedbalstwa, niezależnie od tego, że formalny termin masz dopiero w 2030 r.
- Kupiłeś mieszkanie od dewelopera po 23 grudnia 2024? Czujki powinny być już zamontowane. Sprawdź dokumentację odbioru i ich fizyczną obecność, a jeśli ich nie ma, masz podstawę do reklamacji.
Cały ten przepis można streścić w jednym zdaniu: czad i dym nie sprawdzają, czy wynajmujesz mieszkanie i jaki masz termin w rozporządzeniu. Państwo wyznaczyło daty, bo inaczej nikt by się nie ruszył, ale prawdziwy sens jest prostszy. Każdy dom powinien mieć urządzenie, które krzyknie, gdy Ty będziesz spał. Reszta to tylko kwestia tego, czy zrobisz to teraz, czy pod presją ostatniego dnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.