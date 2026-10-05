Benzyna może kosztować 5,19 zł. Wiadomo, co musiałoby się wydarzyć
Benzyna po 5,19 zł za litr wciąż jest możliwa, ale przy obecnej sytuacji na rynku paliw taki poziom pozostaje odległy. Z wyliczeń przytaczanych przez WNP wynika, że cena hurtowa benzyny musiałaby spaść do około 4,51 zł za litr. Dopiero wtedy, przy obecnych podatkach i marżach, cena na stacji mogłaby zbliżyć się do poziomu znanego z kampanii wyborczej w 2023 r.
Od 3 października kierowcy korzystają z kolejnej odsłony programu „Ceny Paliwa Niżej”. VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8 proc., a akcyza została zmniejszona do minimalnych poziomów dopuszczonych przez UE. Program ma działać do końca 2026 r.
Benzyna po 5,19 zł wymaga mocnego spadku cen w hurcie
Jak podaje Business Insider największą przeszkodą pozostaje cena paliwa w hurcie. Według wyliczeń przytoczonych przez WNP, aby Pb95 mogła kosztować około 5,19 zł, cena hurtowa musiałaby spaść do około 4,51 zł za litr.
Na ceny hurtowe wpływają przede wszystkim światowe notowania ropy i gotowych paliw, kurs złotego oraz sytuacja geopolityczna. Rząd może zmieniać podatki i ustalać maksymalne ceny detaliczne, ale nie kontroluje bezpośrednio kosztów surowca na światowych rynkach.
Maksymalna cena Pb95 wynosi obecnie 6,73 zł
Od 3 do 5 października maksymalna cena benzyny Pb95 wynosi 6,73 zł za litr, Pb98 – 7,59 zł, a oleju napędowego – 7,88 zł. Od 6 października limit dla Pb95 wzrośnie do 6,79 zł, natomiast diesel będzie mógł kosztować maksymalnie 7,82 zł.
Ministerstwo Finansów szacowało, że dzięki obniżeniu VAT i akcyzy kierowcy zapłacą około 1,2-1,3 zł mniej za litr niż bez programu.
5,19 zł to na razie scenariusz, nie prognoza
Fakt: VAT na paliwa wynosi obecnie 8 proc., a akcyza została obniżona.
Fakt: od 6 października maksymalna cena Pb95 wynosi 6,79 zł za litr.
Szacunek: benzyna po 5,19 zł wymagałaby spadku ceny hurtowej do około 4,51 zł za litr.
Nie ma obecnie konkretnej daty, kiedy taki poziom mógłby zostać osiągnięty. Wszystko zależy przede wszystkim od cen ropy, kursu złotego i sytuacji geopolitycznej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.