Biedronka daje 2 opakowania gratis. Ta promocja potrwa tylko 1 dzień
W środę 30 września Biedronka uruchamia jednodniową promocję na wszystkie bakalie BakaD’Or. Przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze klienci otrzymają gratis. Tego dnia można też zdobyć voucher o wartości 35 zł na kolejne zakupy, ale jego wykorzystanie wymaga spełnienia osobnych warunków.
To okazja dla osób, które chcą uzupełnić zapasy bakalii do wypieków, śniadań czy przekąsek. Akcja 2+2 gratis obowiązuje wyłącznie 30 września 2026 roku i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Można mieszać produkty. Dwa najtańsze będą gratis
Promocja obejmuje wszystkie bakalie BakaD’Or. Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte ofertą, jednak rabat zostanie naliczony na dwa najtańsze opakowania w zestawie czterech.
Przy wyborze czterech opakowań w jednakowej cenie koszt zestawu spada o połowę. Jeśli ceny są różne, wysokość oszczędności zależy od wartości dwóch najtańszych produktów.
Przed płatnością trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację, aby skorzystać z promocyjnego rozliczenia.
Limit pozwala otrzymać cztery opakowania gratis
Dzienny limit wynosi osiem opakowań na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie cztery gratisowe. Oznacza to możliwość wykorzystania mechanizmu 2+2 dwukrotnie, w granicach tego limitu.
Osoby planujące większe zakupy powinny uwzględnić to ograniczenie. Oferta nie oznacza, że dowolna liczba kolejnych opakowań zostanie objęta rabatem.
Biedronka oferuje także voucher 35 zł
Środa 30 września jest również objęta osobną akcją voucherową. Za zakupy za minimum 199 zł w jednej transakcji można otrzymać voucher o wartości 35 zł.
Nie jest to obniżka środowego rachunku. Voucher można wykorzystać wyłącznie w piątek 2 października, przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł.
Aby skorzystać z całej akcji, trzeba więc zaplanować dwa zakupy spełniające wymagany próg. Po zastosowaniu vouchera drugi rachunek zostanie obniżony o 35 zł.
Nie wszystkie wydatki wliczają się do promocji
Akcja voucherowa ma wyłączenia. Obejmują one m.in. alkohol, wyroby tytoniowe i e-papierosy, kaucje i wskazane opłaty, doładowania oraz określone karty i usługi. Przed zakupem warto sprawdzić regulamin, aby upewnić się, że koszyk spełnia próg uprawniający do otrzymania lub wykorzystania vouchera.
Najkrócej trwa promocja na bakalie: tylko w środę 30 września. W przypadku vouchera trzeba pamiętać również o drugim terminie — piątku 2 października — oraz wymaganej wartości kolejnych zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.