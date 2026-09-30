Ogromna promocja w Biedronce. Bierzesz trzy, a za jeden produkt nie płacisz ani grosza. Tylko dziś!
Biedronka przygotowała na 30 września kolejną mocną jednodniową promocję. Tym razem na celowniku są wszystkie chłodzone pizze i pinsy marki Gusto Bello. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+1 gratis, a produkty można dowolnie mieszać. Promocja obowiązuje tylko dziś.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy i uzupełniające zapasy w lodówce. Przy zakupie trzech objętych promocją produktów najtańszy z nich klient otrzyma gratis.
Biedronka daje trzeci produkt gratis
Zasada promocji jest bardzo prosta:
kupujesz trzy chłodzone pizze lub pinsy Gusto Bello, a najtańszy produkt otrzymujesz gratis.
Co ważne, na materiale promocyjnym Biedronka zaznacza „Mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że nie trzeba wybierać trzech identycznych wariantów. Można połączyć różne produkty objęte akcją.
Rabat odpowiadający cenie najtańszego produktu jest rozkładany proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Wszystkie chłodzone pizze i pinsy Gusto Bello w promocji
Akcja obejmuje wszystkie chłodzone pizze i pinsy marki Gusto Bello. To oznacza możliwość wyboru spośród różnych wariantów dostępnych w danym sklepie.
Oferta może być atrakcyjna zwłaszcza dla rodzin oraz osób, które kupują kilka pizz jednocześnie. Przy trzech produktach jeden z nich jest bowiem objęty rabatem odpowiadającym jego pełnej cenie.
Jest jeden haczyk: promocja tylko 30 września
Na zakupy nie ma dużo czasu. Zgodnie z materiałem Biedronki oferta obowiązuje wyłącznie 30 września.
To kolejna z jednodniowych akcji sieci, dlatego osoby zainteresowane powinny zwrócić uwagę na dostępność produktów w swoim sklepie. Przy takich ofertach poszczególne warianty mogą wyprzedawać się w ciągu dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.