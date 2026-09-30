Gigantyczne promocje w Action. Gratka dla fanów jesieni. Ceny poleciały w dół nawet o 38 procent
Action rusza z kolejną serią promocji tygodnia. Wśród przecenionych produktów znalazły się artykuły spożywcze oraz jesienne i halloweenowe dekoracje. W przypadku niektórych produktów obniżka sięga aż 38 proc. Klienci mogą znaleźć rzeczy kosztujące mniej niż 8 zł.
Jesień coraz mocniej wchodzi do sklepów Action. W aktualnej ofercie pojawiły się zarówno sezonowe dekoracje do domu, jak i drobne przekąski. Uwagę zwracają przede wszystkim mocno obniżone ceny wybranych produktów.
Domek z oświetleniem LED mocno przeceniony
Jedną z największych obniżek w widocznej ofercie objęto dekoracyjny domek z oświetleniem LED o wymiarach 10 × 16 × 6 cm.
Jego cena wynosi obecnie 7,95 zł za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 12,95 zł. Action informuje więc o 38-procentowej przecenie.
To jedna z tych dekoracji, które za kilka złotych mogą całkowicie zmienić jesienny klimat mieszkania.
Halloweenowy stolik za 33,33 zł
Znacznie bardziej nietypową propozycją jest stolik boczny Halloween. Przypomina owiniętą bandażami mumię, na której znajduje się czarny blat.
Stolik ma około 27 × 30,5 cm i występuje w różnych wariantach. Teraz kosztuje 33,33 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 39,95 zł. To 16 proc. taniej.
Przed Halloween takie sezonowe produkty mogą wzbudzać szczególne zainteresowanie, zwłaszcza że część z nich pojawia się w sprzedaży tylko przez ograniczony czas.
Przekąski za nieco ponad 5 zł
Promocje nie kończą się na wyposażeniu domu. Action przecenił również ryżowe krakersy Snacks of the World Duo Flavours Chilli & Wasabi, 125 g.
Opakowanie kosztuje teraz 5,29 zł zamiast najniższej ceny z ostatnich 30 dni wynoszącej 5,89 zł. Oznacza to obniżkę o około 10 proc.
W ofercie widoczne są także jesienne dekoracje ze zwierzętami, m.in. figurki wiewiórek, oraz przekąski dla psów.
Action stawia już na jesień i Halloween
Nowa oferta pokazuje, że w Action sezon jesienny rozpoczął się na dobre. Dekoracje, figurki zwierząt, produkty halloweenowe i przecenione drobiazgi zajmują coraz więcej miejsca w aktualnej ofercie sieci.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może różnić się między sklepami. W przypadku produktów sezonowych szczególnie popularne wzory potrafią znikać z półek szybciej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.