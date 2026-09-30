W Warszawie są elektroniczne kody, a inspektorzy chodzą i przetrząsają Twoje torby. Potem przychodzi list, którego nikt nie chciałby dostać
Na warszawskich pojemnikach na odpady są już nie tylko kolorowe oznaczenia wskazujące właściwą frakcję. Każdy pojemnik funkcjonujący w miejskim systemie jest przypisany do konkretnego miejsca gromadzenia odpadów i wyposażony w elektroniczny chip RFID. Przy odbiorze system może zapisać między innymi numer pojemnika, miejsce, datę i godzinę opróżnienia, rodzaj frakcji oraz masę zabranych śmieci. Nie oznacza to, że miasto wie, który mieszkaniec wrzucił konkretny worek. Jeżeli jednak w pojemniku przeznaczonym na papier, szkło czy bio znajdą się niewłaściwe odpady, problem można przypisać do konkretnej nieruchomości lub altany śmietnikowej.
Od publikacji podobnych ostrzeżeń na początku 2025 roku warszawski system mocno się zmienił również organizacyjnie. W 2026 roku wymieniano tysiące pojemników, a od 1 kwietnia nowych operatorów dostały między innymi Wawer, Rembertów, Wesoła, Praga-Północ i Praga-Południe. Miasto w aktualnych instrukcjach bardzo dokładnie opisuje już sposób elektronicznego identyfikowania pojemników. Jednocześnie wróciły wyższe stawki za odbiór odpadów, dlatego konsekwencja złej segregacji jest obecnie znacznie bardziej odczuwalna: zamiast 85 zł miesięcznie gospodarstwo w bloku może zapłacić 170 zł, a w domu jednorodzinnym podstawowa stawka 107 zł może wzrosnąć do 214 zł.
Na każdym pojemniku jest numer, a w środku elektroniczny chip RFID
Warszawa oficjalnie informuje, że wszystkie pojemniki dostarczane w ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami są wyposażone w elektroniczną etykietę RFID. Na zewnątrz znajduje się także naklejka z identyfikatorem MGO, czyli miejsca gromadzenia odpadów, oraz numerem RFID. Pojemniki są przypisane do konkretnych lokalizacji i właśnie dlatego miasto zastrzega, że nie powinno się ich samodzielnie przenosić między altanami, budynkami czy innymi punktami odbioru.
Sam chip nie jest prostą naklejką służącą wyłącznie do inwentaryzacji. Podczas odbioru pozwala powiązać konkretne zdarzenie z pojemnikiem znajdującym się w systemie. Warszawa podaje, że przy ważeniu rejestrowane mogą być dane o masie odebranych odpadów, numerze chipu, miejscu gromadzenia śmieci, dacie i godzinie odbioru, pojemności pojemnika, frakcji, do której jest przeznaczony, a nawet odległości między przypisanym MGO i pozycją samochodu odbierającego odpady.
W praktyce oznacza to, że odbiór nie jest już anonimowym zdarzeniem polegającym wyłącznie na podniesieniu kubła i wysypaniu go do śmieciarki. System potrafi potwierdzić, że określony pojemnik został odebrany w określonym miejscu i czasie oraz ile odpadów się w nim znajdowało. Prywatny pojemnik bez zarejestrowanego RFID może zostać pominięty. Miasto wprost ostrzega, że operator nie odbiera odpadów z niezidentyfikowanych pojemników, jeżeli nie są one częścią miejskiego systemu.
Chip nie pokazuje, który sąsiad wrzucił zły worek
Tu potrzebne jest ważne rozróżnienie. RFID umieszczony na pojemniku nie identyfikuje mieszkańca, który podchodzi do altany i wyrzuca śmieci. W zwykłym bloku nie działa to jak osobisty licznik przypisany do konkretnego lokalu. Elektroniczna identyfikacja dotyczy pojemnika oraz miejsca gromadzenia odpadów. Jeżeli z jednego kubła korzystają mieszkańcy całego budynku albo kilku klatek, sam odczyt RFID nie pozwala stwierdzić, czy niewłaściwy worek przyniosła osoba z mieszkania nr 8 czy nr 38.
Znacznie łatwiej przypisać problem w zabudowie jednorodzinnej, ponieważ zestaw pojemników obsługuje konkretną nieruchomość. W zabudowie wielorodzinnej odpowiedzialność jest bardziej skomplikowana, bo jedno miejsce gromadzenia odpadów może obsługiwać dziesiątki albo setki mieszkańców. Nie zmienia to jednak obowiązku selektywnej zbiórki. Z punktu widzenia ustawy i miejskiego systemu oceniana jest prawidłowość zbierania odpadów na nieruchomości.
Właśnie dlatego zamykane altany śmietnikowe i kontrola dostępu są dla wspólnot oraz spółdzielni czymś więcej niż zabezpieczeniem przed bałaganem. Warszawa sama wskazuje, że ograniczenie dostępu osób postronnych zmniejsza ryzyko zanieczyszczania prawidłowo segregowanych frakcji. Jeżeli ktoś spoza nieruchomości regularnie wrzuca worki do cudzych pojemników, późniejsze ustalenie odpowiedzialności staje się znacznie trudniejsze.
Pracownik może sprawdzić zawartość. Przy złej segregacji na pojemniku pojawi się naklejka
Elektronika nie zastąpiła zwykłej kontroli zawartości. Aktualne informacje miasta wskazują wprost, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji pracownik firmy odbierającej odpady oznacza pojemnik odpowiednią naklejką. To pierwszy widoczny dla mieszkańca sygnał, że zawartość nie odpowiada frakcji, do której przeznaczony jest pojemnik.
Podstawę dalszej procedury daje art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, firma odbierająca śmieci przyjmuje je jako odpady niesegregowane i zawiadamia o tym właściciela nieruchomości oraz prezydenta miasta. Na podstawie takiego zgłoszenia może zostać wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące zastosowania podwyższonej opłaty.
To ważne, ponieważ nie chodzi po prostu o sytuację, w której pracownik śmieciarki wystawia mieszkańcowi mandat przy pojemniku. Operator dokumentuje nieprawidłowość, a właściwy organ może później określić w decyzji podwyższoną opłatę za miesiąc lub miesiące, w których obowiązek segregacji nie został wykonany. Ustawa pozwala gminom ustalić taką stawkę na poziomie od dwukrotności do czterokrotności zwykłej opłaty. Warszawa stosuje dwukrotność.
85 zł może zmienić się w 170 zł. Przy domu 107 zł w 214 zł
Od 1 kwietnia 2026 roku Warszawa wróciła do stawek obowiązujących przed czasową obniżką opłat. Gospodarstwo domowe w budynku wielolokalowym płaci obecnie 85 zł miesięcznie, natomiast w zabudowie jednorodzinnej 107 zł. Właściciel domu korzystający prawidłowo z przydomowego kompostownika może korzystać z 9-złotowej ulgi i płacić 98 zł.
Miasto jednocześnie przypomina, że nieprawidłowa segregacja oznacza możliwość naliczenia dwukrotności podstawowej stawki. Dla gospodarstwa w bloku daje to więc 170 zł miesięcznie zamiast 85 zł. W przypadku podstawowej stawki domu jednorodzinnego mówimy o 214 zł zamiast 107 zł. Jeżeli podwyższona stawka zostałaby zastosowana przez kilka miesięcy, różnica przestaje być drobną karą i zaczyna oznaczać setki złotych dodatkowych kosztów.
W przypadku bloków sytuacja potrafi być najbardziej konfliktowa. Operator nie musi wiedzieć, który konkretnie mieszkaniec zanieczyścił wspólny pojemnik, podczas gdy obowiązek prawidłowej segregacji dotyczy całej nieruchomości. To jeden z powodów, dla których administracje przypominają o zasadach wszystkim lokatorom, a nie tylko osobie przyłapanej na wyrzucaniu śmieci do niewłaściwego kubła.
W Warszawie wymieniono pojemniki w pięciu dzielnicach po zmianie operatorów
Zmiana jest szczególnie widoczna w kilku dzielnicach Warszawy. Od 1 kwietnia 2026 roku nową organizację odbioru wprowadzono w Rembertowie, Wawrze, Wesołej, na Pradze-Północ i Pradze-Południe. W Rembertowie, Wawrze i Wesołej obsługę przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, natomiast na obu Pragach konsorcjum firm BYŚ, Partner i EKO-BYŚ.
Zmiana operatorów oznaczała również dużą operację wymiany pojemników. Nowe firmy zaczęły dostarczać własne zestawy jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług, a poprzedni operator miał później odebrać swoje pojemniki. W zabudowie jednorodzinnej miasto przewiduje pojemniki między innymi 120 lub 240 l na odpady zmieszane, 240 l na papier oraz metale i tworzywa sztuczne oraz po 120 l na szkło i bio. W zabudowie wielorodzinnej występują również znacznie większe pojemniki, nawet 1100-litrowe.
Niezależnie od wielkości zasada pozostaje taka sama: pojemnik dostarczony w ramach miejskiej usługi zostaje prawidłowo oznaczony i wyposażony w RFID. Nowy system nie polega więc wyłącznie na zmianie koloru kubłów stojących przed domem. Pojemnik staje się elementem elektronicznej ewidencji odbioru.
Kontrole nie są fikcją. Miasto wykazywało tysiące interwencji i mandatów
Warszawska Straż Miejska również kontroluje obowiązki wynikające z przepisów dotyczących utrzymania czystości i gospodarki odpadami. W najnowszym miejskim raporcie obejmującym lata 2023-2024 wykazano 11 665 takich kontroli. Stwierdzono 2710 wykroczeń, a liczba nałożonych mandatów wyniosła 2014. Te dane obejmują szerszy zakres obowiązków właścicieli nieruchomości niż samo sprawdzanie, czy plastik trafił do żółtego pojemnika, dlatego nie należy przedstawiać wszystkich tych mandatów jako kar wyłącznie za złą segregację.
Pokazują jednak, że egzekwowanie przepisów dotyczących odpadów nie ogranicza się do ostrzeżeń na ulotkach. Równolegle działa kontrola prowadzona podczas samego odbioru śmieci. To właśnie pracownik operatora jako pierwszy widzi zawartość pojemnika i może stwierdzić, że frakcja została zanieczyszczona. Elektroniczne oznaczenie pozwala z kolei bez wątpliwości powiązać pojemnik z właściwym miejscem gromadzenia odpadów.
System kaucyjny niczego tu nie zmienił. Pięć frakcji nadal obowiązuje
Od jesieni 2025 roku doszedł jeszcze jeden element, który może wprowadzać zamieszanie: system kaucyjny. Butelki PET czy puszki objęte kaucją coraz częściej wracają do sklepów zamiast do żółtych pojemników. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy bloku mogą zrezygnować z pojemnika na metale i tworzywa sztuczne albo że zarządca może zadeklarować, że określona frakcja na nieruchomości już nie powstaje.
Warszawa w aktualnych wyjaśnieniach zaznacza to bardzo wyraźnie. W gospodarstwach nadal pozostają między innymi opakowania po kosmetykach, detergentach i żywności, które nie są objęte systemem kaucyjnym. Obowiązuje więc nadal podział na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz odpady zmieszane. Osobno zbierane są również odpady zielone, gabaryty, tekstylia i szereg odpadów wymagających przekazania do PSZOK lub MPSZOK.
Od 2025 roku szczególną uwagę trzeba zwracać właśnie na tekstylia. Zniszczone ubrania, ręczniki i inne materiały tekstylne, które nie nadają się już do ponownego użycia, powinny trafiać do odpowiednich punktów zbiórki, a nie automatycznie do czarnego pojemnika na zmieszane. Warszawa kieruje takie odpady między innymi do PSZOK-ów oraz mobilnych punktów MPSZOK.
Największy błąd to traktowanie czarnego pojemnika jako miejsca na wszystko
Czarny pojemnik jest przeznaczony na odpady, których nie można prawidłowo przyporządkować do frakcji zbieranych selektywnie ani przekazać do specjalnego punktu zbiórki. Nie jest więc awaryjnym kubłem, do którego można wrzucić szkło, karton, plastik, elektrośmieci czy resztki remontowe tylko dlatego, że nie chce nam się ich rozdzielać. Z drugiej strony do kolorowych pojemników także nie powinny trafiać przedmioty wykonane jedynie z materiału podobnego do właściwej frakcji. Ceramika i lustra nie są szkłem opakowaniowym, a zatłuszczony papier nie powinien lądować razem z czystą makulaturą.
Przy wspólnej altanie jedna pomyłka nie musi od razu oznaczać automatycznej podwyżki dla całego bloku. Jeżeli jednak operator stwierdzi brak selektywnego zbierania i przekaże wymagane prawem zawiadomienie, może zostać wszczęte postępowanie. Elektroniczny identyfikator pojemnika sprawia przy tym, że znacznie łatwiej udokumentować, którego miejsca odbioru dotyczyło zdarzenie. System nie wskazuje winnego mieszkańca, ale bardzo dokładnie wskazuje pojemnik, nieruchomość i konkretny odbiór.
Zajrzyj na pojemnik. Numer RFID może się przydać także mieszkańcowi
Elektroniczne oznaczenia nie służą wyłącznie operatorowi. Warszawa informuje, że widoczne na naklejce numery MGO oraz RFID można wykorzystywać również przy zgłaszaniu problemów przez Warszawa 19115. Jeśli pojemnik nie został odebrany, stoi w niewłaściwym miejscu, jest uszkodzony albo pojawił się inny problem z obsługą, podanie jego identyfikatora pozwala znacznie dokładniej wskazać, którego elementu systemu dotyczy zgłoszenie.
Nie należy natomiast samodzielnie zamieniać kubłów pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami albo przenosić ich do innej altany. Pojemnik, który z zewnątrz wygląda dokładnie tak samo jak drugi stojący kilkaset metrów dalej, w systemie ma własną tożsamość. Numer RFID łączy go z określonym MGO i właśnie na tej podstawie zapisywane są kolejne odbiory.
Dla mieszkańca najprostsza metoda uniknięcia problemów pozostaje jednak taka sama jak wcześniej: każdy domownik powinien wiedzieć, co trafia do pięciu podstawowych pojemników, a przy rzeczach nietypowych najlepiej sprawdzić miejską wyszukiwarkę odpadów. Szczególnej uwagi wymagają elektrośmieci, baterie, chemikalia, odpady remontowe i tekstylia, bo część z nich w ogóle nie powinna trafiać do zwykłych kubłów pod blokiem. Dziś błąd jest też łatwiejszy do przypisania do konkretnego miejsca odbioru niż kilka lat temu. Pojemnik ma własny chip, numer, przypisaną lokalizację i historię odbiorów, a przy stwierdzeniu złej segregacji warszawskie przepisy przewidują nawet dwukrotne podniesienie opłaty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.