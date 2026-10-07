Biedronka, Lidl, Kaufland i Netto zmieniają oferty. Od środy zaczyna się nowa fala promocji
Środa, 7 października, będzie ważnym dniem dla osób polujących na promocje. W największych sieciach nakładają się kończące się akcje, wielosztuki i zapowiedzi nowych gazetek. Wybraliśmy tylko najmocniejsze pozycje: gratisy, produkty przecenione o połowę i artykuły, które regularnie trafiają do dużych rodzinnych zakupów. W niektórych przypadkach różnica względem zwykłej ceny jest naprawdę duża.
Nie wszystkie sieci zmieniają całą gazetkę dokładnie w środę. W Biedronce, Lidlu i Netto część ofert już trwa, natomiast w Kauflandzie środa jest ostatnim dniem obecnej akcji, a od czwartku 8 października wchodzi nowa gazetka.
Biedronka: 2+2 gratis. To jedna z najmocniejszych akcji
Biedronka mocno postawiła w tym tygodniu na promocje wielosztukowe. Wśród ofert obowiązujących w środę są m.in. akcje 2+2 gratis na wybrane produkty, w tym jogurty owocowe Fruvita oraz paczkowane kabanosy.
Mechanizm jest prosty: klient bierze cztery produkty objęte daną akcją, a dwa najtańsze otrzymuje gratis. Przy takich promocjach trzeba jednak pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz limitach określonych dla konkretnej oferty.
To szczególnie mocna propozycja dla osób robiących większe zakupy, bo przy produktach w tej samej cenie rabat może odpowiadać połowie wartości całego zestawu.
Netto: jaja 1+1 gratis. Dwa opakowania za 9,99 zł
Bardzo konkretną promocję przygotowało Netto.
Opakowanie 10 jaj ściółkowych Od Kokoszki w rozmiarze M lub L kosztuje regularnie 9,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednego spada do 4,99 zł.
Oznacza to, że za 20 jaj płacimy łącznie 9,99 zł, czyli około 50 groszy za sztukę. Sieć oznacza tę ofertę jako 1+1 gratis.
Netto: Berlinki za 2,99 zł
To nie koniec mocnych ofert tej sieci.
Parówki Berlinki Classic 270 g kosztują 5,99 zł za jedno opakowanie poza promocją. Przy zakupie dwóch cena spada do 2,99 zł za opakowanie.
Dwa opakowania kosztują więc 5,98 zł zamiast 11,98 zł. Oferta Netto obowiązuje do soboty, 10 października, lub do wyczerpania zapasów.
Netto daje też Lenor 1+1 gratis
Jeszcze mocniej wygląda promocja na płyn do płukania Lenor.
Regularna cena wskazana przez Netto wynosi 19,99 zł za sztukę, natomiast przy zakupie dwóch produktów działa mechanizm 1+1 gratis. Akcja obejmuje wskazane warianty Floral Bouquet, Gold Orchid & Vanilla oraz Spring Awakening.
To właśnie tego rodzaju produkty gospodarstwa domowego często kupuje się na zapas, ponieważ można je przechowywać przez długi czas.
Kaufland: w środę ostatnia szansa na przeceny sięgające 50 proc.
W Kauflandzie sytuacja jest inna. Środa, 7 października, jest ostatnim dniem akcji „Mocny Start”, a już od czwartku zacznie obowiązywać nowa oferta.
Dlatego część obecnych cen zniknie już po środzie.
Wśród najmocniejszych są śliwki podłużne za 3,99 zł/kg zamiast 7,99 zł, czyli dokładnie 50 proc. taniej. Ciemne winogrona kosztują 5,99 zł/kg zamiast 9,99 zł, a polska cebula żółta 1,89 zł/kg zamiast 3,49 zł.
Brokuł 500 g kosztuje natomiast 3,99 zł zamiast 5,99 zł, a opakowanie 500 g polskich pieczarek 4,99 zł zamiast 7,99 zł.
W Kauflandzie od czwartku kolejna zmiana
Klienci Kauflandu powinni zwrócić uwagę na datę. Sieć potwierdza już następną gazetkę, która będzie obowiązywać od 8 do 14 października.
Oznacza to, że środa jest dniem przejściowym: można jeszcze korzystać ze starych promocji, a jednocześnie planować zakupy według nowej oferty.
Lidl: warto sprawdzić promocje wielosztukowe
Także Lidl prowadzi w tym tygodniu kilka krótkich akcji, w których najniższa cena pojawia się dopiero po zakupie kilku produktów lub aktywowaniu kuponu Lidl Plus.
Wśród najmocniejszych ofert, które weszły w tym tygodniu, znalazły się m.in. promocje na produkty spożywcze, napoje, kosmetyki oraz artykuły sezonowe. Przy takich akcjach szczególnie ważne jest sprawdzenie na etykiecie, czy rabat wymaga Lidl Plus i jaki jest limit produktów.
Środa może być dobrym dniem na większe zakupy
Najciekawsza sytuacja jest właśnie 7 października. W Biedronce i Netto nadal działają mocne wielosztuki i gratisy, w Kauflandzie kończy się „Mocny Start”, a dzień później sieć całkowicie przechodzi na kolejną gazetkę.
W przypadku ofert 1+1 czy 2+2 trzeba jednak uważać na warunki. „Gratis” nie zawsze oznacza, że na paragonie jedna pozycja pojawi się jako 0,00 zł — sieci mogą rozłożyć rabat proporcjonalnie pomiędzy kupowane produkty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.