Biedronka mocno tnie ceny. Marchew 50 proc. taniej, czosnek 2+2 gratis. Trzeba się pospieszyć
Biedronka mocno przeceniła warzywa, po które Polacy chętnie sięgają jesienią. Dynia, pietruszka i marchew są dostępne w obniżonych cenach, a przy czosnku działa akcja 2+2 gratis. Jest jednak jeden problem – promocje obowiązują tylko do środy, 7 października. Na zakupy zostało więc niewiele czasu.
W aktualnej ofercie Biedronki znalazły się produkty, z których można przygotować zupy, sosy, dania jednogarnkowe czy jesienne przetwory. Sieć szczególnie mocno promuje polskie warzywa.
Dynia piżmowa za 6,99 zł
Polska dynia piżmowa kosztuje 6,99 zł za kilogram. Obok niej w ofercie znalazła się także dynia Hokkaido za 7,99 zł/kg.
To właśnie początek października jest okresem, kiedy dynie regularnie trafiają do koszyków – można wykorzystać je m.in. do kremów, pieczenia czy sosów.
Pietruszka za 6,99 zł/kg
Kolejna oferta dotyczy polskiej pietruszki na wagę. Cena wynosi 6,99 zł za kilogram.
Jeszcze większą obniżkę Biedronka przygotowała na marchew.
Marchew aż 50 proc. taniej
Polska marchew została przeceniona o 50 proc. Cena promocyjna wynosi zaledwie 1,99 zł/kg.
Cena przed promocją widoczna w gazetce to 3,99 zł/kg, co oznacza oszczędność 2 zł na każdym kilogramie.
Czosnek 2+2 gratis
Mocno wyróżnia się również promocja na polski czosnek.
Obowiązuje mechanizm 2+2 gratis. Przy zakupie czterech sztuk klient płaci za dwie. Cena jednej sztuki wynosi 0,99 zł, dlatego cztery główki w ramach promocji kosztują łącznie 1,98 zł.
Bez promocji cztery sztuki kosztowałyby 3,96 zł.
Pomidory malinowe mini za 11,99 zł
W tej samej ofercie Biedronka proponuje również polskie pomidory malinowe mini. Opakowanie 300 g kosztuje 11,99 zł, co odpowiada cenie 39,97 zł/kg.
Trzeba się pospieszyć. Promocje zaraz się kończą
Najważniejsza jest data. Wszystkie pokazane oferty oznaczono terminem od poniedziałku 5 października do środy 7 października.
Oznacza to, że we wtorek promocje nadal obowiązują, ale środa jest już ostatnim dniem akcji. Osoby, które planują większe zakupy warzyw, nie mają więc dużo czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.