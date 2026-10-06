Biedronka mocno tnie ceny. Marchew 50 proc. taniej, czosnek 2+2 gratis. Trzeba się pospieszyć

6 października 2026 13:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka mocno przeceniła warzywa, po które Polacy chętnie sięgają jesienią. Dynia, pietruszka i marchew są dostępne w obniżonych cenach, a przy czosnku działa akcja 2+2 gratis. Jest jednak jeden problem – promocje obowiązują tylko do środy, 7 października. Na zakupy zostało więc niewiele czasu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

W aktualnej ofercie Biedronki znalazły się produkty, z których można przygotować zupy, sosy, dania jednogarnkowe czy jesienne przetwory. Sieć szczególnie mocno promuje polskie warzywa.

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Dynia piżmowa za 6,99 zł

Polska dynia piżmowa kosztuje 6,99 zł za kilogram. Obok niej w ofercie znalazła się także dynia Hokkaido za 7,99 zł/kg.

To właśnie początek października jest okresem, kiedy dynie regularnie trafiają do koszyków – można wykorzystać je m.in. do kremów, pieczenia czy sosów.

Pietruszka za 6,99 zł/kg

Kolejna oferta dotyczy polskiej pietruszki na wagę. Cena wynosi 6,99 zł za kilogram.

Jeszcze większą obniżkę Biedronka przygotowała na marchew.

Marchew aż 50 proc. taniej

Polska marchew została przeceniona o 50 proc. Cena promocyjna wynosi zaledwie 1,99 zł/kg.

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Cena przed promocją widoczna w gazetce to 3,99 zł/kg, co oznacza oszczędność 2 zł na każdym kilogramie.

Czosnek 2+2 gratis

Mocno wyróżnia się również promocja na polski czosnek.

Obowiązuje mechanizm 2+2 gratis. Przy zakupie czterech sztuk klient płaci za dwie. Cena jednej sztuki wynosi 0,99 zł, dlatego cztery główki w ramach promocji kosztują łącznie 1,98 zł.

Bez promocji cztery sztuki kosztowałyby 3,96 zł.

Pomidory malinowe mini za 11,99 zł

W tej samej ofercie Biedronka proponuje również polskie pomidory malinowe mini. Opakowanie 300 g kosztuje 11,99 zł, co odpowiada cenie 39,97 zł/kg.

Trzeba się pospieszyć. Promocje zaraz się kończą

Najważniejsza jest data. Wszystkie pokazane oferty oznaczono terminem od poniedziałku 5 października do środy 7 października.

Oznacza to, że we wtorek promocje nadal obowiązują, ale środa jest już ostatnim dniem akcji. Osoby, które planują większe zakupy warzyw, nie mają więc dużo czasu.

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