Biedronka obniża ceny od 2 listopada. Drugi produkt za 1 zł, ale trzeba pamiętać o warunku
Biedronka rozpoczyna w poniedziałek, 2 listopada, kolejną odsłonę akcji „Codziennie niskie ceny”. W nowej gazetce znalazły się obniżki sięgające 58%, promocja na oleje, w której drugi produkt kosztuje 1 zł, oraz tańsze mięso, owoce i nabiał. Nie wszystkie oferty działają jednak na tych samych zasadach. Część wymaga aplikacji lub karty Moja Biedronka, a niektóre mają ograniczony czas obowiązywania.
Początek listopada przynosi nowe promocje w sklepach Biedronka. Sieć przygotowała ofertę obejmującą produkty codziennego użytku, w tym owoce, mięso, oleje i artykuły spożywcze znanych marek.
Największą uwagę zwracają obniżki na poziomie 42%, 45%, 53% i 58%. Klienci powinni jednak zwrócić uwagę na daty i zasady naliczania rabatów.
Nawet 58% taniej. Znany produkt za 2,49 zł
Jedną z najmocniej przecenionych pozycji jest masło Polmlek Ekstra z Polskich Mleczarni, 200 g, lub Masło Ekstra Polmlek, 200 g.
W promocji z kartą lub aplikacją Moja Biedronka cena wynosi 2,49 zł za opakowanie.
Według gazetki oznacza to obniżkę o 58%.
Oferta obowiązuje od 2 do 4 listopada i jest objęta limitem dziennym 3 sztuk na kartę Moja Biedronka.
To ważne dla osób planujących większe zakupy. Promocyjna cena nie oznacza możliwości kupowania dowolnej liczby opakowań na tych samych warunkach.
Drugi olej za 1 zł. Można mieszać różne rodzaje
Kolejna promocja obejmuje wszystkie oleje wskazane w gazetce.
Biedronka zapowiada akcję „Drugi za 1 zł”, która obowiązuje od 2 do 7 listopada.
Promocja dostępna jest z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Na grafice zaznaczono możliwość mieszania produktów, co oznacza, że klient nie musi wybierać 2 identycznych butelek.
Warto jednak pamiętać, że tańszy produkt w parze kosztuje 1 zł. Przy różnych cenach olejów wysokość oszczędności będzie więc zależała od wybranych produktów.
Gazetka wskazuje również limit dzienny 4 sztuk, maksymalnie 2 tańszych produktów, na kartę Moja Biedronka.
Mandarynki za 3,99 zł. Promocja tylko z aplikacją
W ofercie znalazły się także mandarynki pomarańczowe luzem.
Ich cena promocyjna wynosi 3,99 zł za kilogram, co oznacza obniżkę o 42%.
Jest jednak istotny szczegół: promocja została oznaczona jako dostępna tylko z aplikacją.
Obowiązuje od 2 do 4 listopada.
Przed zakupem warto sprawdzić, czy odpowiednia oferta jest widoczna w aplikacji Biedronki i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać wskazaną cenę.
Polskie jabłka za 2,99 zł za kilogram
Dla osób, które planują przygotowywać jesienne ciasta, surówki lub domowe przetwory, sieć przygotowała również ofertę na jabłka.
Wszystkie polskie jabłka na wagę kosztują w promocji 2,99 zł za kilogram.
Cena została oznaczona jako supercena, a oferta obowiązuje od 2 do 4 listopada.
Na grafice nie wskazano konieczności użycia aplikacji przy tej konkretnej promocji.
Kurczak za 6,49 zł. Obniżka o 53%
Jedną z najmocniejszych ofert mięsnych jest promocja na świeże uda lub podudzia kurczaka Kraina Mięs Mega Paka.
Cena wynosi 6,49 zł za kilogram, a obniżka sięga 53%.
Oferta obowiązuje od 2 do 4 listopada.
Jak zaznaczono w gazetce, promocja dotyczy wskazanych produktów dostępnych w opakowaniach typu Mega Paka. Nie należy jej utożsamiać ze wszystkimi rodzajami mięsa drobiowego.
Kiełbasa Podwawelska Kraina Wędlin za 12,90 zł
Biedronka przeceniła także kiełbasę Podwawelską Kraina Wędlin.
W promocji z kartą lub aplikacją Moja Biedronka cena wynosi 12,90 zł za kilogram, co oznacza obniżkę o 45%.
Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada.
To kolejna promocja, przy której przed zakupem warto sprawdzić warunki programu lojalnościowego.
Pieluchy Queen Mega Sweep za 8,99 zł
W gazetce znalazła się również promocja na papier toaletowy Queen Mega Sweep, 2 rolki.
Produkt kosztuje 8,99 zł w ramach oferty oznaczonej jako supercena.
Promocja obowiązuje od 2 do 7 listopada.
Jak skorzystać z promocji Biedronki od 2 listopada?
Przed wyjściem na zakupy warto sprawdzić kilka szczegółów, ponieważ poszczególne rabaty różnią się warunkami.
- Sprawdź termin promocji. Masło, mandarynki, jabłka i mięso są przecenione od 2 do 4 listopada. Promocje na oleje, kiełbasę i papier toaletowy trwają do 7 listopada.
- Przygotuj aplikację lub kartę Moja Biedronka. Część rabatów wymaga uczestnictwa w programie lojalnościowym. W przypadku mandarynek gazetka wskazuje ofertę dostępną tylko z aplikacją.
- Zwróć uwagę na limity. Przy maśle obowiązuje limit 3 sztuk dziennie na kartę, a przy olejach limit 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 tańszych produktów.
- Sprawdź cenę na paragonie. Przy akcjach typu „drugi za 1 zł” wysokość rabatu zależy od cen produktów znajdujących się w parze.
- Zweryfikuj szczegóły w gazetce lub aplikacji. Dostępność produktów może zależeć od sklepu i zapasów.
Nowa oferta Biedronki może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze na początek listopada. Największe oszczędności dotyczą jednak konkretnych produktów i wymagają przestrzegania zasad promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.