Biedronka obniżyła cenę mleka do 1,99 zł. Klienci muszą jednak spełnić dwa warunki
Biedronka przygotowała promocję na jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Od poniedziałku, 26 października, mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina kosztuje zaledwie 1,99 zł za litr. To cena znacznie niższa od standardowej, ale nie każdy klient zapłaci tak mało. Sieć wprowadziła dwa istotne warunki oraz dzienny limit zakupów. Oferta potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Mleko za 1,99 zł w Biedronce. Promocja do końca października
Biedronka uruchomiła promocję na mleko UHT 3,2 proc. marki Mleczna Dolina w kartonach o pojemności 1 litra.
Cena promocyjna wynosi 1,99 zł za opakowanie, podczas gdy standardowa cena wskazana w reklamie to 2,49 zł.
Oznacza to oszczędność 50 groszy na każdym litrze mleka, czyli około 20 proc. względem ceny regularnej.
Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.
Jest haczyk. Trzeba kupić sześć opakowań
Najważniejszy warunek promocji dotyczy liczby kupowanych produktów.
Aby zapłacić 1,99 zł za litr, należy kupić sześć opakowań mleka.
Wtedy każde z sześciu opakowań zostanie objęte ceną promocyjną.
Za cały zestaw klient zapłaci 11,94 zł.
Dla porównania, sześć litrów mleka w cenie regularnej 2,49 zł kosztowałoby 14,94 zł.
Oszczędność na jednym zestawie wynosi więc 3 zł.
Potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja
Drugi warunek dotyczy uczestnictwa w programie lojalnościowym sieci.
Promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
Podczas zakupów trzeba zeskanować kartę albo skorzystać z aplikacji, aby naliczona została odpowiednia cena.
Bez spełnienia tego warunku klient nie powinien zakładać, że otrzyma promocyjny rabat.
Limit 12 sztuk dziennie. Ile można zaoszczędzić?
Biedronka wprowadziła limit dzienny wynoszący 12 opakowań na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie dwóch sześciopaków w ramach promocji dziennie.
|Liczba opakowań
|Cena promocyjna
|Cena regularna
|Oszczędność
|6 litrów
|11,94 zł
|14,94 zł
|3,00 zł
|12 litrów
|23,88 zł
|29,88 zł
|6,00 zł
W przypadku zakupu 12 litrów mleka w cenie promocyjnej można zaoszczędzić 6 zł w porównaniu z ceną regularną.
Dlaczego mleko UHT nadaje się do domowych zapasów?
Mleko UHT jest poddawane obróbce w wysokiej temperaturze, dzięki czemu nieotwarte opakowania mogą być przechowywane przez dłuższy czas bez konieczności chłodzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
To praktyczne rozwiązanie dla osób, które regularnie wykorzystują mleko do kawy, płatków śniadaniowych, naleśników, wypieków czy przygotowywania domowych deserów.
Po otwarciu karton należy przechowywać w lodówce i spożyć w terminie wskazanym na opakowaniu.
Przy zakupie większej liczby sztuk warto sprawdzić daty minimalnej trwałości.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz mleko, promocja Biedronki może pozwolić ograniczyć wydatki na codzienne zakupy.
Trzeba jednak pamiętać o najważniejszych zasadach:
- Cena 1,99 zł dotyczy mleka UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina, 1 litr.
- Aby skorzystać z promocji, należy kupić sześć opakowań.
- Wymagana jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
- Limit wynosi 12 sztuk dziennie na kartę.
- Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.
Przy zakupie maksymalnej liczby 12 opakowań w ramach promocji rachunek wyniesie 23,88 zł. To o 6 zł mniej niż przy cenie regularnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.