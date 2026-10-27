Biedronka sprzedaje drugą czekoladę za 1 zł. Promocja tylko we wtorek, ale jest warunek
Biedronka przygotowała jednodniową promocję na czekoladę z całymi orzechami laskowymi. We wtorek, 27 października, klienci mogą kupić drugą tabliczkę Nussbeisser za symboliczną złotówkę. Oferta dotyczy popularnej czekolady mlecznej o gramaturze 100 g. Aby skorzystać z obniżki, trzeba jednak spełnić określone warunki. Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupów.
Druga czekolada za złotówkę. Biedronka kusi jednodniową promocją
Miłośnicy słodyczy mają powód, by zajrzeć we wtorek do Biedronki. Sieć przygotowała specjalną ofertę na czekoladę Nussbeisser z całymi orzechami laskowymi.
Produkt o gramaturze 100 g jest dostępny w promocji, w której druga tabliczka kosztuje zaledwie 1 zł.
Standardowa cena jednej czekolady, wskazana w materiale promocyjnym, wynosi 9,99 zł.
Oznacza to, że za dwie tabliczki objęte promocją klient zapłaci łącznie 10,99 zł, zamiast 19,98 zł.
To oszczędność wynosząca 8,99 zł na dwóch opakowaniach.
Ile kosztują dwie, cztery i osiem czekolad?
Przy zakupie parzystej liczby tabliczek objętych ofertą oszczędności są szczególnie wyraźne.
|Liczba czekolad
|Cena promocyjna
|Cena regularna
|Oszczędność
|2 sztuki
|10,99 zł
|19,98 zł
|8,99 zł
|4 sztuki
|21,98 zł
|39,96 zł
|17,98 zł
|6 sztuk
|32,97 zł
|59,94 zł
|26,97 zł
|8 sztuk
|43,96 zł
|79,92 zł
|35,96 zł
Przy zakupie ośmiu tabliczek objętych promocją klient może więc zaoszczędzić aż 35,96 zł w porównaniu z cenami regularnymi.
Średnia cena jednej czekolady przy zakupie w parach wynosi około 5,50 zł.
Jest ważny warunek. Bez tego promocja nie zadziała
Biedronka zaznacza, że oferta jest dostępna wyłącznie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sieci.
Oznacza to, że klient powinien zeskanować kartę albo aplikację podczas zakupów.
Bez skorzystania z programu lojalnościowego promocyjna cena drugiej tabliczki może nie zostać naliczona.
Sieć wprowadziła również limit dzienny wynoszący osiem sztuk na kartę Moja Biedronka.
Warto pamiętać, że limit dotyczy jednej karty, a nie każdej pojedynczej transakcji.
Czekolada z całymi orzechami laskowymi
Promocją objęto mleczną czekoladę Nussbeisser z całymi orzechami laskowymi.
To charakterystyczna tabliczka, w której widoczne są całe orzechy zatopione w mlecznej czekoladzie.
Produkt może zainteresować osoby, które lubią połączenie słodkiej czekolady i chrupiących orzechów.
Sprawdzi się jako dodatek do popołudniowej kawy, słodka przekąska lub składnik domowych deserów.
Czekoladę można również pokruszyć i wykorzystać jako dodatek do ciast, babeczek czy lodów.
Tylko 27 października. Później cena może być inna
Najważniejszym ograniczeniem promocji jest jej termin.
Oferta obowiązuje wyłącznie we wtorek, 27 października 2026 roku.
W materiale reklamowym Biedronka wskazuje również, że najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką wynosiła 4,99 zł. To istotna informacja przy porównywaniu obecnej promocji z wcześniejszymi ofertami.
Cena regularna podana przez sieć to 9,99 zł za tabliczkę.
Klienci powinni pamiętać, że dostępność produktu może różnić się między sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup czekolady z orzechami, wtorkowa oferta pozwala kupić dwie tabliczki za 10,99 zł.
Przy maksymalnym limicie ośmiu sztuk koszt zakupu wynosi 43,96 zł.
Aby skorzystać z promocji, potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Oferta kończy się 27 października. Po tym terminie zakup drugiej czekolady za 1 zł nie jest już gwarantowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.