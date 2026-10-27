Lidl ruszył z wielką promocją przed Wszystkimi Świętymi. Trzecia chryzantema za grosz, można mieszać odmiany
Na kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych Lidl przygotował promocję, która może zainteresować tysiące osób planujących zakupy kwiatów na groby bliskich. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie chryzantemy doniczkowe objęto akcją „2+1 za grosz”. Klienci mogą dowolnie łączyć odmiany i kolory, a za trzecią, najtańszą roślinę zapłacą zaledwie jeden grosz. Oferta potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Lidl przecenia chryzantemy przed 1 listopada. Trzecia za grosz
Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim okres intensywnych zakupów zniczy, wiązanek i kwiatów na cmentarze.
Lidl przygotował specjalną ofertę na chryzantemy doniczkowe, które od lat należą do najpopularniejszych roślin wybieranych do dekoracji grobów.
W ramach promocji przy zakupie trzech chryzantem najtańsza kosztuje zaledwie 1 grosz.
Akcja obowiązuje od 26 do 31 października, a więc kończy się dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób, które planują udekorować kilka grobów lub potrzebują większej liczby kwiatów.
Można mieszać odmiany i kolory. Lidl daje duży wybór
Jedną z najważniejszych zalet promocji jest możliwość dowolnego łączenia chryzantem doniczkowych.
Na przedstawionej stronie gazetki Lidl pokazuje kilka rodzajów roślin:
- chryzantemy średniokwiatowe;
- chryzantemy wielkokwiatowe;
- chryzantemy wielkokwiatowe maxi;
- chryzantemy drobnokwiatowe;
- chryzantemy samokrzewiące;
- chryzantemy samokrzewiące trójkolorowe.
Klienci mogą wybierać spośród różnych barw, między innymi białych, żółtych, różowych, czerwonych, fioletowych i pomarańczowych.
Dzięki temu można skomponować dekoracje dopasowane do własnych preferencji i wyglądu nagrobka.
Jak działa promocja 2+1 za grosz?
Zasada jest prosta. Klient wybiera trzy chryzantemy doniczkowe objęte ofertą.
Za dwie droższe płaci ich aktualną cenę, natomiast trzecia, najtańsza, kosztuje 1 grosz.
Nie trzeba kupować trzech identycznych roślin. Można wybrać różne odmiany i kolory.
Przykładowo, jeśli trzy wybrane chryzantemy kosztowałyby po 15 zł, ich łączna cena bez promocji wyniosłaby 45 zł.
W ramach akcji „2+1 za grosz” rachunek wyniósłby 30,01 zł.
To przykład ilustrujący sposób naliczania rabatu, a nie informacja o rzeczywistych cenach kwiatów w Lidlu.
Warto pamiętać, że wysokość oszczędności zależy od cen wybranych roślin.
Kiedy najlepiej kupić chryzantemy na Wszystkich Świętych?
Chryzantemy to kwiaty kojarzone z listopadowym świętem, jednak ich trwałość zależy między innymi od temperatury, warunków atmosferycznych i odpowiedniej pielęgnacji.
Przy zakupie warto zwrócić uwagę na stan liści, pędów i kwiatostanów.
Najlepiej wybierać rośliny o zdrowych, jędrnych liściach i licznych pąkach, które jeszcze nie zdążyły się w pełni rozwinąć.
Takie egzemplarze mogą dłużej zachować dekoracyjny wygląd.
Przed ustawieniem kwiatów na cmentarzu warto również sprawdzić prognozę pogody. Chryzantemy doniczkowe mogą być wrażliwe na silne przymrozki, szczególnie gdy nie są odmianami odpornymi na niskie temperatury.
Co zrobić, żeby chryzantemy dłużej wyglądały pięknie?
Kupione kwiaty najlepiej przechowywać w chłodnym, jasnym miejscu, osłoniętym przed silnym wiatrem.
Podłoże powinno pozostawać lekko wilgotne, ale nie nadmiernie mokre.
Warto również usuwać przekwitłe kwiatostany i unikać pozostawiania doniczek w wodzie.
Jeśli prognozowane są przymrozki, delikatniejsze odmiany mogą wymagać osłonięcia.
Promocja kończy się 31 października. Warto sprawdzić dostępność
Oferta „2+1 za grosz” obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Promocją objęto wszystkie chryzantemy doniczkowe wskazane w akcji, a najtańsza z trzech kupowanych roślin kosztuje 1 grosz.
Na przedstawionej stronie gazetki nie wskazano obowiązku aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dostępność poszczególnych odmian i kolorów może się jednak różnić w zależności od sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz kupić trzy lub więcej chryzantem na groby bliskich, promocja Lidla pozwala obniżyć koszt zakupów.
Najważniejsze jest to, że nie trzeba ograniczać się do jednego rodzaju kwiatów. Można dowolnie łączyć dostępne odmiany, a rabat zostanie naliczony na najtańszą z trzech roślin.
Oferta trwa tylko do 31 października, czyli do soboty poprzedzającej Wszystkich Świętych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.