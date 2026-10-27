Lidl mocno obniżył ceny mięsa. Gęsina, indyk i kurczak w promocji. Rabaty nawet do 44 proc.
Lidl przygotował duże promocje na mięso tuż przed końcem października. W ofercie znalazły się między innymi polska gęsina, świeży indyk, kurczak oraz wołowina. Największy rabat wynosi aż 44 proc., a wybrane produkty można kupić już za 4,99 zł. Część promocji obowiązuje tylko do środy, 28 października, natomiast pozostałe potrwają do soboty, 31 października 2026 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na limity zakupowe.
Lidl przecenia mięso nawet o 44 proc. Klienci mają kilka dni
W najnowszej ofercie Lidla znalazły się produkty, które mogą zainteresować osoby planujące rodzinne obiady, pieczenie i przygotowanie mięsnych potraw na chłodniejsze dni.
Sieć przygotowała obniżki na drób, gęsinę, mięso mielone oraz wołowinę.
Największą procentową przeceną objęto polskiego kurczaka w ćwiartkach XXL. Produkt kosztuje obecnie 4,99 zł za kilogram, zamiast 8,99 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 44 proc. i oszczędność 4 zł na kilogramie.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października.
Limit wynosi 3 kg na paragon.
Polska gęsina w Lidlu. Ceny niższe przed listopadem
Szczególną uwagę zwraca oferta na polską gęsinę marki Regionalne Szlaki.
To mięso tradycyjnie kojarzone z jesienną kuchnią, szczególnie z okresem poprzedzającym dzień św. Marcina, obchodzony 11 listopada.
Lidl przecenił kilka rodzajów gęsiny, dzięki czemu klienci mogą wybierać zarówno całe elementy, jak i mięso przeznaczone do konkretnych potraw.
Polska gęś biała kołudzka – tuszka
Cena promocyjna wynosi 29,99 zł za kilogram, zamiast 39,99 zł.
To obniżka o 25 proc.
Oferta obowiązuje od 26 do 31 października. Limit wynosi 12 kg na paragon.
Polska gęś biała kołudzka – pierś
Cena została obniżona z 79,99 zł do 69,99 zł za kilogram.
Rabat wynosi 12 proc., a limit zakupowy to 6 kg na paragon.
Polska gęś biała kołudzka – noga
Również noga gęsia kosztuje 69,99 zł za kilogram, zamiast 79,99 zł.
Obniżka wynosi 12 proc., a limit to 6 kg na paragon.
Polska gęś biała kołudzka – porcja rosołowa
Cena promocyjna wynosi 11,99 zł za kilogram, zamiast 14,99 zł.
To rabat w wysokości 20 proc.
Oferta obowiązuje do środy, 28 października.
Polska gęś biała kołudzka – podroby
Podroby gęsie w opakowaniach po 500 g również objęto promocją.
Cena wynosi 11,99 zł za opakowanie, zamiast 14,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 20 proc.
Promocja trwa do 28 października.
Świeży indyk za 13,99 zł. Kolejna jesienna okazja
W ofercie znalazła się również świeża polska noga z indyka.
Cena promocyjna wynosi 13,99 zł za kilogram, zamiast 15,99 zł.
To rabat w wysokości 12 proc.
Promocja obowiązuje od 26 do 31 października, a limit zakupowy wynosi 3 kg na paragon.
Noga z indyka doskonale nadaje się do pieczenia z czosnkiem, majerankiem i warzywami korzeniowymi. Można również przygotować ją w sosie własnym lub wykorzystać do aromatycznego wywaru.
Mięso mielone i rolada z indyka również taniej
Lidl przygotował także promocję na mięso mielone z karkówki marki Rzeźnik.
Opakowanie o wadze 400 g kosztuje 10,99 zł, zamiast 13,99 zł.
Obniżka wynosi 21 proc.
Limit to 4 opakowania na paragon, a oferta obowiązuje od 26 do 31 października.
Mięso mielone można wykorzystać do przygotowania kotletów, pulpetów, sosu do makaronu lub domowych gołąbków.
Kolejną propozycją jest rolada indycza z pietruszką, gotowa do pieczenia.
Opakowanie o wadze 600 g kosztuje 14,99 zł, zamiast 19,99 zł.
To rabat w wysokości 25 proc.
Promocja obowiązuje do 31 października. Limit wynosi 3 opakowania na paragon.
Królik i wołowina też w promocji
Wśród przecenionych produktów znalazł się również polski królik – tuszka z podrobami.
Cena promocyjna wynosi 29,90 zł za kilogram, zamiast 34,99 zł.
Obniżka wynosi 14 proc.
Oferta obowiązuje do 31 października, a limit zakupowy to 3 kg na paragon.
Lidl obniżył również cenę wołowej ligawy.
Kilogram kosztuje 54,99 zł, zamiast 59,99 zł.
To rabat w wysokości 8 proc.
Promocja obowiązuje od 26 do 31 października, a limit wynosi 3 kg na paragon.
Lista promocji na mięso w Lidlu
|Produkt
|Cena promocyjna
|Rabat
|Kurczak – ćwiartki XXL, 1 kg
|4,99 zł
|44%
|Gęś biała kołudzka – tuszka, 1 kg
|29,99 zł
|25%
|Gęś biała kołudzka – pierś, 1 kg
|69,99 zł
|12%
|Gęś biała kołudzka – noga, 1 kg
|69,99 zł
|12%
|Gęsina – porcja rosołowa, 1 kg
|11,99 zł
|20%
|Gęsina – podroby, 500 g
|11,99 zł
|20%
|Świeża noga z indyka, 1 kg
|13,99 zł
|12%
|Mięso mielone z karkówki, 400 g
|10,99 zł
|21%
|Rolada indycza z pietruszką, 600 g
|14,99 zł
|25%
|Królik – tuszka z podrobami, 1 kg
|29,90 zł
|14%
|Wołowina – ligawa, 1 kg
|54,99 zł
|8%
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy mięsa, warto zwrócić uwagę na dwa różne terminy zakończenia promocji.
Do środy, 28 października, obowiązują promocje na ćwiartki z kurczaka XXL, porcję rosołową z gęsiny i gęsie podroby.
Do soboty, 31 października, przecenione pozostają między innymi gęś w tuszce, pierś i noga gęsia, indyk, mięso mielone, rolada indycza, królik oraz wołowina.
Przed zakupami warto sprawdzić limity dotyczące poszczególnych produktów.
W przypadku większych zakupów mięso można podzielić na porcje i zamrozić, o ile pozwalają na to informacje dotyczące jego wcześniejszego przechowywania i rozmrażania.
Największa obniżka sięga 44 proc., ale nie wszystkie promocje trwają do końca tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.