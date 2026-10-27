Lidl obniżył ceny nawet o 50 proc. Polacy ruszą po te produkty. Promocje tylko do środy
Lidl przygotował kolejną serię promocji na świeże warzywa, owoce i pieczarki. Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października 2026 roku, klienci mogą skorzystać z rabatów sięgających nawet 50 proc. Na liście znalazły się między innymi polski kalafior, fasola szparagowa, pieczarki, winogrona oraz cytrusy. W przypadku dwóch produktów konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Lidl przecenia warzywa i owoce. Nawet połowa ceny mniej
Jesienne zakupy mogą być tańsze. Lidl rozpoczął promocję w ramach akcji „Ryneczek Lidla”, obejmującej świeże warzywa i owoce.
Oferta obowiązuje od 26 do 28 października, a największa obniżka wynosi aż 50 proc.
To okazja dla osób planujących domowe obiady, zupy, sałatki czy przygotowanie zapasów na kolejne dni.
Szczególną uwagę zwracają ceny polskiego kalafiora, fasoli szparagowej oraz świeżych pieczarek.
Polski kalafior za 4,99 zł. Cena niższa o połowę
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert jest polski kalafior.
W ramach promocji można kupić go za 4,99 zł za sztukę, zamiast 9,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 50 proc., czyli oszczędność 5 zł na jednym kalafiorze.
Jest jednak ważny warunek. Aby skorzystać z promocyjnej ceny, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła również limit dwóch sztuk na kupon.
Kalafior świetnie sprawdzi się jako dodatek do obiadu, składnik zupy krem lub zapiekanki. Można go także ugotować i podać z masłem oraz bułką tartą.
Polska fasola szparagowa taniej o 41 proc.
Kolejna promocja dotyczy polskiej żółtej fasoli szparagowej.
Kilogram kosztuje teraz 9,99 zł, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 16,99 zł.
To rabat w wysokości 41 proc. i oszczędność 7 zł na kilogramie.
Fasola szparagowa to popularny dodatek do tradycyjnych obiadów. Wystarczy ugotować ją do miękkości i podać z masłem oraz podsmażoną bułką tartą.
Można ją również wykorzystać do przygotowania sałatek, zup warzywnych i potraw jednogarnkowych.
Pieczarki za 3,99 zł. Ta cena może zainteresować wielu klientów
Lidl przecenił również polskie minipieczarki w opakowaniach po 250 g.
Cena promocyjna wynosi 3,99 zł za opakowanie, zamiast 5,49 zł.
Oznacza to obniżkę o 27 proc.
Oferta dotyczy zakupu dwóch opakowań. Cena 3,99 zł obowiązuje za jedno opakowanie przy zakupie dwóch sztuk lub ich wielokrotności.
Pieczarki mogą przydać się do przygotowania sosu do mięsa, zapiekanek, makaronów czy domowej pizzy.
Winogrona tańsze o 40 proc. Kilogram za 5,99 zł
Wśród owocowych promocji szczególnie wyróżniają się ciemne winogrona luzem.
Lidl obniżył ich cenę z 9,99 zł do 5,99 zł za kilogram.
To rabat wynoszący 40 proc.
Winogrona można podawać jako samodzielną przekąskę, dodatek do owsianki lub składnik sałatek owocowych.
Grejpfruty i pomelo również przecenione
Na tym nie koniec obniżek.
Czerwone grejpfruty sprzedawane luzem kosztują 5,49 zł za kilogram, zamiast 6,99 zł. Oznacza to rabat w wysokości 21 proc.
Z kolei żółte pomelo luzem zostało przecenione z 11,99 zł do 7,99 zł za kilogram.
To obniżka o 33 proc.
W przypadku pomelo obowiązuje dodatkowy warunek: trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Limit wynosi 3 kg na kupon.
Lista promocji w Lidlu od 26 do 28 października
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Polski kalafior, 1 szt.
|4,99 zł
|50%
|Polska fasola szparagowa żółta, 1 kg
|9,99 zł
|41%
|Polskie minipieczarki, 250 g
|3,99 zł
|27%
|Winogrona ciemne luzem, 1 kg
|5,99 zł
|40%
|Grejpfruty czerwone luzem, 1 kg
|5,49 zł
|21%
|Pomelo żółte luzem, 1 kg
|7,99 zł
|33%
Uwaga: kalafior i pomelo wymagają aktywacji kuponu Lidl Plus. W przypadku minipieczarek cena promocyjna obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań lub ich wielokrotności.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy warzyw i owoców, warto zwrócić uwagę na termin promocji. Oferta trwa tylko do środy, 28 października.
Największą procentową obniżką objęto polski kalafior. Z kolei przy zakupie kilograma fasoli szparagowej można zaoszczędzić 7 zł względem ceny sprzed promocji.
Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić aplikację Lidl Plus i aktywować odpowiednie kupony.
Promocje kończą się 28 października 2026 roku. Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.