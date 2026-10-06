Biedronka odpala gigantyczną promocję na Dzień Nauczyciela. 1+1 gratis
Biedronka ruszyła z promocją, która może zainteresować rodziców kompletujących drobne upominki na Dzień Nauczyciela. Duże czekolady Milka o gramaturze 250–300 g objęto akcją 1+1 gratis. Można mieszać różne warianty, ale trzeba pamiętać o karcie Moja Biedronka lub aplikacji. Oferta obowiązuje do soboty 10 października.
Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października, a sklepy już przygotowują oferty, które mogą zainteresować osoby szukające niewielkich prezentów dla nauczycieli. Biedronka na swojej stronie potwierdza, że aktualna oferta obowiązuje od 5 do 10 października 2026 roku.
Jedna z najmocniejszych promocji dotyczy czekolad Milka.
Milka 1+1 gratis. Można mieszać smaki
Jak wynika z oferty widocznej w gazetce Biedronki, promocją objęte są czekolady Milka 250–300 g.
Mechanizm jest prosty:
kupujesz dwie czekolady, a tańszą otrzymujesz gratis.
Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać warianty objęte akcją. Rabat za produkt gratisowy zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Jest dzienny limit
Klienci powinni zwrócić uwagę na ograniczenie zapisane w ofercie.
Dzienny limit wynosi 8 czekolad, czyli maksymalnie 4 produkty gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że podczas jednych większych zakupów można skorzystać z promocji nawet czterokrotnie.
Promocja kończy się przed Dniem Nauczyciela
Tutaj jest najważniejszy szczegół. Nie warto czekać do 14 października.
Promocja na czekolady Milka obowiązuje od 5 do 10 października, a więc kończy się kilka dni przed Dniem Edukacji Narodowej. Aktualny tygodniowy okres oferty potwierdza również oficjalna strona Biedronki.
To oznacza, że rodzice planujący wykorzystać promocję do przygotowania drobnych podarunków dla nauczycieli muszą zrobić zakupy wcześniej.
Warto również pamiętać, że dostępność poszczególnych smaków może zależeć od konkretnego sklepu, a przy akcjach promocyjnych najbardziej popularne warianty mogą znikać z półek szybciej.
Dzień Nauczyciela już 14 października
Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, obchodzony jest w Polsce 14 października.
Czekolada, kwiaty czy przygotowana przez uczniów kartka należą do popularnych symbolicznych upominków. Nie ma jednak obowiązku wręczania nauczycielom prezentów — to dobrowolny gest.
W tym roku Biedronka wyraźnie wykorzystuje okres poprzedzający święto. Na grafice promującej akcję z Milka sieć umieściła nawet napis „Dzień Nauczyciela – 14 października”, więc powiązanie promocji ze zbliżającym się świętem jest zamierzone.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.