Biedronka odpala gigantyczną promocję od poniedziałku. Drugi produkt aż 70 proc. taniej

5 października 2026 06:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 5 października, w Biedronce rusza bardzo szeroka promocja obejmująca artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przy zakupie dwóch produktów promocyjnych drugi, tańszy zostanie przeceniony aż o 70 proc. Produkty można dowolnie mieszać, a dzienny limit pozwala skorzystać z rabatu nawet sześć razy. Akcja potrwa tylko trzy dni – do środy, 7 października.

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Fot. Warszawa w pigułce

Nowa oferta może być jedną z ciekawszych promocji Biedronki rozpoczynających się w poniedziałek. Nie dotyczy bowiem jednego konkretnego produktu, lecz całych kategorii artykułów. Oficjalna strona sieci potwierdza ofertę przemysłową obowiązującą od 5 do 7 października.

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Drugi produkt 70 proc. taniej

Mechanizm jest prosty. Klient powinien kupić dwa produkty objęte promocją. Wówczas na drugi, tańszy z nich otrzyma 70 proc. rabatu.

Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty z kategorii uczestniczących w akcji.

Promocja obejmuje:

  • artykuły przemysłowe,
  • tekstylia,
  • zabawki,
  • książki.

Jeżeli więc dwa wybrane produkty kosztują po 100 zł, za pierwszy klient zapłaci 100 zł, a za drugi tylko 30 zł. Zamiast 200 zł rachunek wyniesie 130 zł, czyli oszczędność sięgnie 70 zł.

Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka

Warunkiem skorzystania z akcji jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.

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Obowiązuje także dzienny limit: 12 produktów, czyli maksymalnie 6 najtańszych produktów objętych 70-procentowym rabatem na jedną kartę Moja Biedronka.

Przy większych zakupach potencjalna oszczędność może być więc znaczna, szczególnie gdy klient dobierze w pary produkty o podobnych cenach.

Są ważne wyłączenia

Promocja jest szeroka, ale nie obejmuje absolutnie wszystkiego.

Z informacji podanych przez Biedronkę wynika, że wyłączone są produkty wybranych marek i serii, m.in. LEGO, Stanley, Lonsdale, Aquaphor, Himountain, Lee Cooper, Sistema, Carla Bonetti, Gatta, Dafi, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Cleve, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B, lalka K-Pop Demon Hunters, Gang Zaradniaków oraz samochodzik Hot Wheels 1-pak.

Przed włożeniem produktu do koszyka warto więc sprawdzić oznaczenie promocji na półce.

Tylko od poniedziałku do środy

Tutaj szczególnie ważny jest termin. Promocja obowiązuje jedynie:

od 5 do 7 października 2026 roku.

Biedronka ma jednocześnie nową ofertę „Hity i inspiracje”, w której znalazły się m.in. zabawki, odzież, obuwie i produkty do domu.

Oznacza to, że osoby planujące zakupy produktów przemysłowych czy tekstyliów powinny dokładnie sprawdzić, które artykuły są objęte dodatkowym rabatem.

Najwięcej można zaoszczędzić, odpowiednio dobierając produkty

Ponieważ 70-procentowa zniżka dotyczy tańszego produktu z pary, sposób łączenia zakupów ma duże znaczenie.

Przykładowo, jeśli klient kupuje cztery produkty kosztujące 100, 90, 50 i 40 zł, korzystniejsze będzie odpowiednie połączenie produktów o zbliżonych cenach niż przypadkowe zestawienie najdroższego z najtańszym.

Przy planowaniu większych zakupów warto więc sprawdzić ceny i zasady naliczania rabatu jeszcze przed podejściem do kasy.

 

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