Biedronka odpala gigantyczną promocję od poniedziałku. Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Od poniedziałku, 5 października, w Biedronce rusza bardzo szeroka promocja obejmująca artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przy zakupie dwóch produktów promocyjnych drugi, tańszy zostanie przeceniony aż o 70 proc. Produkty można dowolnie mieszać, a dzienny limit pozwala skorzystać z rabatu nawet sześć razy. Akcja potrwa tylko trzy dni – do środy, 7 października.
Nowa oferta może być jedną z ciekawszych promocji Biedronki rozpoczynających się w poniedziałek. Nie dotyczy bowiem jednego konkretnego produktu, lecz całych kategorii artykułów. Oficjalna strona sieci potwierdza ofertę przemysłową obowiązującą od 5 do 7 października.
Drugi produkt 70 proc. taniej
Mechanizm jest prosty. Klient powinien kupić dwa produkty objęte promocją. Wówczas na drugi, tańszy z nich otrzyma 70 proc. rabatu.
Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty z kategorii uczestniczących w akcji.
Promocja obejmuje:
- artykuły przemysłowe,
- tekstylia,
- zabawki,
- książki.
Jeżeli więc dwa wybrane produkty kosztują po 100 zł, za pierwszy klient zapłaci 100 zł, a za drugi tylko 30 zł. Zamiast 200 zł rachunek wyniesie 130 zł, czyli oszczędność sięgnie 70 zł.
Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka
Warunkiem skorzystania z akcji jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Obowiązuje także dzienny limit: 12 produktów, czyli maksymalnie 6 najtańszych produktów objętych 70-procentowym rabatem na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy większych zakupach potencjalna oszczędność może być więc znaczna, szczególnie gdy klient dobierze w pary produkty o podobnych cenach.
Są ważne wyłączenia
Promocja jest szeroka, ale nie obejmuje absolutnie wszystkiego.
Z informacji podanych przez Biedronkę wynika, że wyłączone są produkty wybranych marek i serii, m.in. LEGO, Stanley, Lonsdale, Aquaphor, Himountain, Lee Cooper, Sistema, Carla Bonetti, Gatta, Dafi, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Cleve, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B, lalka K-Pop Demon Hunters, Gang Zaradniaków oraz samochodzik Hot Wheels 1-pak.
Przed włożeniem produktu do koszyka warto więc sprawdzić oznaczenie promocji na półce.
Tylko od poniedziałku do środy
Tutaj szczególnie ważny jest termin. Promocja obowiązuje jedynie:
od 5 do 7 października 2026 roku.
Biedronka ma jednocześnie nową ofertę „Hity i inspiracje”, w której znalazły się m.in. zabawki, odzież, obuwie i produkty do domu.
Oznacza to, że osoby planujące zakupy produktów przemysłowych czy tekstyliów powinny dokładnie sprawdzić, które artykuły są objęte dodatkowym rabatem.
Najwięcej można zaoszczędzić, odpowiednio dobierając produkty
Ponieważ 70-procentowa zniżka dotyczy tańszego produktu z pary, sposób łączenia zakupów ma duże znaczenie.
Przykładowo, jeśli klient kupuje cztery produkty kosztujące 100, 90, 50 i 40 zł, korzystniejsze będzie odpowiednie połączenie produktów o zbliżonych cenach niż przypadkowe zestawienie najdroższego z najtańszym.
Przy planowaniu większych zakupów warto więc sprawdzić ceny i zasady naliczania rabatu jeszcze przed podejściem do kasy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.