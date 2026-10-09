Biedronka odpala kolejną wielką weekendową promocję. Kupujesz 4 produkty, a 2 najtańsze dostajesz gratis

9 października 2026 18:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchamia mocną akcję na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przy zakupie czterech produktów objętych promocją dwa najtańsze będą gratis.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To promocja w formule:

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Warunek jest prosty — do koszyka trzeba włożyć 4 produkty promocyjne, a rabat obejmie 2 najtańsze.

Zabawki, tekstylia i artykuły przemysłowe

Z materiału promocyjnego wynika, że akcja obejmuje szeroką grupę produktów niespożywczych, m.in.:

  • artykuły przemysłowe,
  • tekstylia,
  • zabawki,
  • książki.

Przy większych zakupach może to oznaczać sporą oszczędność, szczególnie jeśli ceny czterech wybranych produktów są do siebie zbliżone.

Jak działa promocja?

Jeżeli klient wybierze cztery produkty objęte akcją, dwa najtańsze zostaną objęte rabatem odpowiadającym ich cenie.

Najbardziej opłaca się więc łączyć produkty o podobnej wartości — wtedy wartość rabatu będzie najwyższa.

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