Trudna sytuacja w Warszawie. Trzaskowski zabiera głos po wydarzeniach w szkołach
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do niepokoju rodziców po ostatnich wydarzeniach w szkołach na Mazowszu oraz doniesieniach o możliwych kolejnych zagrożeniach. Zapowiedział kontynuowanie patroli policji i straży miejskiej przy warszawskich szkołach również w poniedziałek. Policja rozważa także dodatkowe działania w weekend w rejonie uczelni wyższych.
„Rozumiem ten niepokój, sam jestem rodzicem. Natomiast jestem też prezydentem miasta. Miasta, które w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach na Mazowszu oraz doniesień o możliwych kolejnych wydarzeniach także tu, w Warszawie, podjęło konkretne kroki, żeby o to bezpieczeństwo zadbać.” – napisał Rafał Trzaskowski.
Trzaskowski podkreślił, że rozumie obawy rodziców także z własnej perspektywy.
„Dla wszystkich rodziców i opiekunów ostatnie dni są ogromnym wyzwaniem. Bo trudno o uczucie trudniejsze niż niepokój o bezpieczeństwo swoich dzieci” – napisał prezydent Warszawy.
Wszystkie warszawskie szkoły objęte działaniami
Jak przekazał Rafał Trzaskowski, Straż Miejska otrzymała polecenie prowadzenia wspólnych patroli z policją.
Według prezydenta dzięki tym działaniom zabezpieczono wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Warszawie.
Trzaskowski zaznaczył, że docierają do niego sygnały, iż obecność służb wpływa uspokajająco na uczniów, rodziców i pracowników placówek.
Komendanci w kontakcie z dyrektorami
Rejonowi komendanci pozostają w kontakcie z dyrektorami szkół.
Przekazywane są informacje dotyczące między innymi:
- reagowania w sytuacji zagrożenia,
- zachowania zwiększonej czujności,
- zgłaszania wszelkich niepokojących sygnałów w otoczeniu placówek.
Patrole również w poniedziałek
Prezydent Warszawy zapowiedział, że wzmożone działania nie zakończą się wraz z piątkiem.
– „Te działania będziemy kontynuowali również w poniedziałek” – poinformował.
Dodał również, że policja bierze pod uwagę dodatkowe zaangażowanie w weekend w okolicach uczelni wyższych.
W szkołach dostępne wsparcie psychologiczne
Miasto zapewnia także pomoc psychologiczną dzieciom.
Trzaskowski podkreślił, że w obecnej sytuacji szczególnie ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość rozmowy o swoich obawach i emocjach.
Dużą rolę przypisał przy tym rodzicom i opiekunom.
„Rozmawiajmy z nimi. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebny jest im odpowiedzialny dorosły” – zaapelował.
Miasto przygotowuje informacje dla rodziców
Rodzice mają otrzymywać za pośrednictwem dzienników elektronicznych materiały przygotowane przez Biuro Edukacji dotyczące rozmów z dziećmi o obecnej sytuacji.
Warszawa planuje również cykl webinarów dla rodziców i opiekunów, które mają pomóc im w odpowiednim wspieraniu dzieci.
Dla wszystkich rodziców i opiekunów ostatnie dni są ogromnym wyzwaniem. Bo trudno o uczucie trudniejsze niż niepokój o bezpieczeństwo swoich dzieci.
Rozumiem ten niepokój, sam jestem rodzicem. Natomiast jestem też prezydentem miasta. Miasta, które w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach na Mazowszu oraz doniesień o możliwych kolejnych wydarzeniach także tu, w Warszawie, podjęło konkretne kroki, żeby o to bezpieczeństwo zadbać.
Straż miejska dostała polecenie wspólnych patroli z policją – dzięki temu wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Warszawie zostały zabezpieczone. I otrzymuję wiele sygnałów, że te działania mają bardzo uspokajający, zwiększający poczucie bezpieczeństwa wpływ.
Komendanci rejonowi są też w kontakcie z dyrektorami placówek, przekazując im najważniejsze informacje o tym jak się zachowywać w razie zagrożenia, jak utrzymywać czujność, ale też żeby informować o jakichkolwiek niepokojących sygnałach w okolicy.
Te działania będziemy kontynuowali również w poniedziałek. Policja bierze też pod uwagę dodatkowe zaangażowanie w weekend w okolicach uczelni wyższych.
We wszystkich szkołach oferujemy dzieciom wsparcie psychologiczne. To teraz bardzo ważne, żeby miały z kim podzielić się swoim niepokojem.
Nie do przecenienia jest jednak rola rodziców i opiekunów. Jesteśmy najbliżej naszych dzieci. Rozmawiajmy z nimi. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebny jest im odpowiedzialny dorosły. Który pomoże zrozumieć całą sytuację. Który wysłucha. Który wyjaśni. Który da poczucie bezpieczeństwa. Nie jesteście pozostawieni samym sobie – za pośrednictwem elektronicznych dzienników szkoły powinny Wam dostarczyć otrzymane z Biura Edukacji informacje i wskazówki, jak rozmawiać o tej trudnej sytuacji. Planujemy też cykl webinarów, które Was w tym wesprą.
Apeluję też o rozmowę z dziećmi o tym, co zabierają w plecakach do szkoły – nawet z pozoru niewinne żarty mogą przerodzić się w odpowiedzialność karną.
Z raportów z dzielnic, miejskiego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Edukacji oraz szkół, które otrzymałem podczas dzisiejszego sztabu wiem, że współpraca układa się wzorowo, a zarówno mundurowi, dyrektorzy szkół, jak i burmistrzowie absolutnie stają na wysokości zadania. Bardzo za to dziękuję.
Najważniejsze są dziś wspólne dbanie o bezpieczeństwo, a także zachowanie spokoju i odpowiedzialności. Przez nas wszystkich.
— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 9, 2026
Ważny apel dotyczący plecaków
Trzaskowski zaapelował także do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o tym, co zabierają do szkoły w plecakach.
Zwrócił uwagę, że zachowania traktowane przez młodych ludzi jako żart mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.
Sztab analizował sytuację
Prezydent przekazał, że podczas dzisiejszego sztabu otrzymał raporty z dzielnic, miejskiego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Edukacji oraz samych szkół.
Ocenił, że współpraca między służbami, dyrektorami placówek i burmistrzami przebiega sprawnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.