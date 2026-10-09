Trudna sytuacja w Warszawie. Trzaskowski zabiera głos po wydarzeniach w szkołach

9 października 2026 19:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do niepokoju rodziców po ostatnich wydarzeniach w szkołach na Mazowszu oraz doniesieniach o możliwych kolejnych zagrożeniach. Zapowiedział kontynuowanie patroli policji i straży miejskiej przy warszawskich szkołach również w poniedziałek. Policja rozważa także dodatkowe działania w weekend w rejonie uczelni wyższych.

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Fot. Shutterstock

„Rozumiem ten niepokój, sam jestem rodzicem. Natomiast jestem też prezydentem miasta. Miasta, które w obliczu ostatnich wydarzeń w szkołach na Mazowszu oraz doniesień o możliwych kolejnych wydarzeniach także tu, w Warszawie, podjęło konkretne kroki, żeby o to bezpieczeństwo zadbać.” – napisał Rafał Trzaskowski.

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Trzaskowski podkreślił, że rozumie obawy rodziców także z własnej perspektywy.

„Dla wszystkich rodziców i opiekunów ostatnie dni są ogromnym wyzwaniem. Bo trudno o uczucie trudniejsze niż niepokój o bezpieczeństwo swoich dzieci” – napisał prezydent Warszawy.

Wszystkie warszawskie szkoły objęte działaniami

Jak przekazał Rafał Trzaskowski, Straż Miejska otrzymała polecenie prowadzenia wspólnych patroli z policją.

Według prezydenta dzięki tym działaniom zabezpieczono wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Warszawie.

Trzaskowski zaznaczył, że docierają do niego sygnały, iż obecność służb wpływa uspokajająco na uczniów, rodziców i pracowników placówek.

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Komendanci w kontakcie z dyrektorami

Rejonowi komendanci pozostają w kontakcie z dyrektorami szkół.

Przekazywane są informacje dotyczące między innymi:

  • reagowania w sytuacji zagrożenia,
  • zachowania zwiększonej czujności,
  • zgłaszania wszelkich niepokojących sygnałów w otoczeniu placówek.

Patrole również w poniedziałek

Prezydent Warszawy zapowiedział, że wzmożone działania nie zakończą się wraz z piątkiem.

„Te działania będziemy kontynuowali również w poniedziałek” – poinformował.

Dodał również, że policja bierze pod uwagę dodatkowe zaangażowanie w weekend w okolicach uczelni wyższych.

W szkołach dostępne wsparcie psychologiczne

Miasto zapewnia także pomoc psychologiczną dzieciom.

Trzaskowski podkreślił, że w obecnej sytuacji szczególnie ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość rozmowy o swoich obawach i emocjach.

Dużą rolę przypisał przy tym rodzicom i opiekunom.

„Rozmawiajmy z nimi. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebny jest im odpowiedzialny dorosły” – zaapelował.

Miasto przygotowuje informacje dla rodziców

Rodzice mają otrzymywać za pośrednictwem dzienników elektronicznych materiały przygotowane przez Biuro Edukacji dotyczące rozmów z dziećmi o obecnej sytuacji.

Warszawa planuje również cykl webinarów dla rodziców i opiekunów, które mają pomóc im w odpowiednim wspieraniu dzieci.

Ważny apel dotyczący plecaków

Trzaskowski zaapelował także do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o tym, co zabierają do szkoły w plecakach.

Zwrócił uwagę, że zachowania traktowane przez młodych ludzi jako żart mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.

Sztab analizował sytuację

Prezydent przekazał, że podczas dzisiejszego sztabu otrzymał raporty z dzielnic, miejskiego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Edukacji oraz samych szkół.

Ocenił, że współpraca między służbami, dyrektorami placówek i burmistrzami przebiega sprawnie.

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