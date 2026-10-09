Zaczęło się. Wielka promocja w Lidlu. Druga sztuka za 1 grosz

9 października 2026 18:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl uruchomił bardzo mocną promocję na duże czekolady Milka. Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 grosz. Oferta obejmuje czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 g i pozwala dowolnie łączyć różne warianty.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obowiązuje od 8 do 10 października.

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Mechanizm akcji jest prosty:

1+1 za grosz

Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją druga, tańsza czekolada kosztuje 1 grosz.

Lidl zaznacza, że różne smaki można mieszać dowolnie.

Jest limit

Z informacji na oznaczeniu promocyjnym wynika, że obowiązuje limit:

4 opakowania za grosz na paragon

To oznacza, że przy większych zakupach można skorzystać z promocji kilkukrotnie, zgodnie z warunkami akcji.

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Tylko do 10 października

Promocja jest krótkoterminowa i obowiązuje wyłącznie do 10 października.

Przy tak dużym rabacie oferta może zainteresować osoby, które kupują słodycze na zapas albo kompletują produkty na najbliższe okazje.

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