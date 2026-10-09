Zaczęło się. Wielka promocja w Lidlu. Druga sztuka za 1 grosz
Lidl uruchomił bardzo mocną promocję na duże czekolady Milka. Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 grosz. Oferta obejmuje czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 g i pozwala dowolnie łączyć różne warianty.
Promocja obowiązuje od 8 do 10 października.
Druga czekolada praktycznie za darmo
Mechanizm akcji jest prosty:
1+1 za grosz
Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją druga, tańsza czekolada kosztuje 1 grosz.
Lidl zaznacza, że różne smaki można mieszać dowolnie.
Jest limit
Z informacji na oznaczeniu promocyjnym wynika, że obowiązuje limit:
4 opakowania za grosz na paragon
To oznacza, że przy większych zakupach można skorzystać z promocji kilkukrotnie, zgodnie z warunkami akcji.
Tylko do 10 października
Promocja jest krótkoterminowa i obowiązuje wyłącznie do 10 października.
Przy tak dużym rabacie oferta może zainteresować osoby, które kupują słodycze na zapas albo kompletują produkty na najbliższe okazje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.