Masz 30 dni na zawieszenie. Za brak grozi do 250 zł, ale liczy się też ten szczegół
Nowe ogrodzenie, odnowiona elewacja i tabliczka z numerem schowana za bramą. Posesja może wyglądać lepiej, a jednocześnie stać się trudniejsza do odnalezienia. Przepisy wymagają umieszczenia numeru w widocznym miejscu, dlatego samo posiadanie oznaczenia nie rozwiązuje problemu. Na wykonanie obowiązku jest 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, a za jego niewykonanie grozi grzywna do 250 zł albo nagana. Warszawskie zasady pokazują dodatkowo, dlaczego znaczenie mają miejsce montażu, długość elewacji i nawet reklamy znajdujące się obok tablicy.
Wyjdź przed posesję i sprawdź, czy da się odczytać adres
Właściciel wie, gdzie znajduje się jego dom, i bez problemu rozpoznaje własną bramę. Osoba przyjeżdżająca pierwszy raz nie ma tej wiedzy, zwłaszcza gdy przy ulicy stoją podobne budynki albo kilka posesji korzysta ze wspólnego dojazdu. Numer umieszczony przy drzwiach wejściowych może być czytelny z ogrodu, a niewidoczny zza pełnego ogrodzenia. Podobny problem powstaje, gdy tablicę zasłania żywopłot, zaparkowany samochód lub otwarte skrzydło bramy. Dlatego praktyczny sprawdzian oznaczenia warto przeprowadzić od strony ulicy, z której do nieruchomości będzie dojeżdżać ktoś nieznający okolicy.
To szczególnie istotne po pracach, które zmieniają otoczenie budynku. Podczas ocieplania domu tabliczka bywa zdejmowana, przy wymianie ogrodzenia znika razem ze starym przęsłem, a rozrastające się krzewy stopniowo zasłaniają wcześniej czytelny numer. Nie oznacza to ogłoszenia nowego obowiązku ani rozpoczęcia kolejnego ustawowego terminu po każdym remoncie. Trzeba natomiast ponownie zadbać o widoczne oznaczenie posesji. Tablica przechowywana w garażu albo czekająca na zamontowanie nie pomaga osobie szukającej adresu.
30 dni liczy się od dokumentu, nie od przeprowadzki
Prawo geodezyjne i kartograficzne wskazuje konkretny moment rozpoczęcia terminu: otrzymanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego. Właściciele zabudowanych nieruchomości oraz inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które nimi władają, mają następnie 30 dni na umieszczenie tabliczki. Może znaleźć się ona na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu, ale miejsce musi być widoczne. Przeprowadzka, zakończenie urządzania ogrodu czy odbiór zamówionego ogrodzenia nie zastępują daty otrzymania zawiadomienia. Numer i miejsce jego zamontowania warto więc uwzględnić już przy planowaniu tych prac.
Za niewykonanie obowiązku w terminie art. 48 ust. 1a przewiduje grzywnę do 250 zł albo naganę. Kwota 250 zł jest maksymalną sankcją za opisane wykroczenie, a nie opłatą naliczaną automatycznie po upływie miesiąca. Przepis nie ustanawia też dodatkowego okresu na zakup tabliczki po przypomnieniu ze strony służb. Najważniejsze dla właściciela są zatem data otrzymania zawiadomienia i rzeczywiste wykonanie obowiązku. Samo zamówienie oznaczenia nie jest tym samym co umieszczenie go na nieruchomości.
Warszawa określa nawet odległość tablicy od reklamy
W stolicy oznakowanie adresów jest częścią Miejskiego Systemu Informacji. Opublikowane przez miasto zasady przewidują umieszczanie tablic na ścianach na wysokości 2,5–3 m od poziomu chodnika, w miejscu widocznym od ulicy, od której nadano numer, najlepiej w rejonie głównego wejścia. Dokument opisuje również sytuacje, w których długa elewacja wymaga większej liczby tablic. To zasady warszawskiego systemu oznakowania, które należy odróżnić od ogólnopolskiego przepisu pozwalającego wybrać ścianę frontową albo ogrodzenie. Nie należy przedstawiać każdego odstępstwa od wytycznych MSI jako automatycznej podstawy do grzywny 250 zł.
|Element oznakowania
|Co przewidują warszawskie zasady MSI?
|Miejsce na ścianie
|Wysokość 2,5–3 m od chodnika i widoczność od ulicy, od której nadano numer.
|Fasada dłuższa niż 50 m, ale krótsza niż 100 m
|Dwie tablice adresowe: na początku i na końcu fasady.
|Sąsiedztwo tablicy z nazwą ulicy
|Tablica adresowa nie bliżej niż 2 m od jej krawędzi.
|Reklamy przy oznaczeniu
|Otoczenie tablicy wolne od nośników reklam w odległości 1,2 m od jej krawędzi.
Te wskazówki mają praktyczne znaczenie również dla mieszkańców bloków i wspólnot. Przy długim budynku numer zamontowany tylko na odległym końcu elewacji może być trudny do dostrzeżenia z miejsca, w którym zatrzymuje się przyjeżdżający pojazd. Reklama, szyld lub duży baner mogą z kolei utrudniać odnalezienie oznaczenia pośród innych napisów. Mieszkaniec pojedynczego lokalu powinien zgłosić problem zarządcy, wspólnocie albo spółdzielni, zamiast samodzielnie zmieniać oznakowanie wspólnej elewacji. W zgłoszeniu warto wskazać konkretną przeszkodę i dołączyć zdjęcie wykonane od strony dojazdu.
Bezpłatny projekt z ZDM nie oznacza bezpłatnej tablicy
Warszawski właściciel lub zarządca może wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich o bezpłatną dokumentację techniczną tablicy adresowej. Potrzebne są podanie oraz dokument Biura Geodezji i Katastru potwierdzający numer porządkowy. Dokumenty można przesłać na adres msi@zdm.waw.pl, wysłać pocztą albo złożyć w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120. Zarząd podaje termin przygotowania dokumentacji do 7 dni roboczych. Gotowe materiały można otrzymać także elektronicznie.
Na tym miejska procedura się nie kończy. Z przygotowaną dokumentacją trzeba zwrócić się do wybranego producenta, który wykona tablicę, a następnie zadbać o jej montaż. Bezpłatna jest dokumentacja, co nie oznacza, że urząd sfinansuje wykonanie i zawieszenie oznaczenia. Warto uwzględnić to przy planowaniu 30-dniowego terminu, ponieważ dni robocze potrzebne na projekt oraz czas produkcji i montażu nie są jednym terminem. Wystąpienie o dokumentację samo w sobie nie oznacza wykonania obowiązku oznakowania.
Przy wezwaniu pomocy liczy się cały adres, także litera w numerze
W oficjalnych wskazówkach dotyczących zgłoszeń na numer 112 MSWiA zaleca podanie dokładnego adresu albo informacji pozwalających dotrzeć na miejsce zdarzenia. Numer budynku jest częścią tego opisu, ale znaczenie mogą mieć również miejscowość, ulica i szczegóły dojazdu. Przy oznaczeniu 12A sama liczba 12 prowadzi do innego adresu, dlatego nie warto pomijać liter ani innych elementów oficjalnego numeru. Tabliczka powinna odpowiadać oznaczeniu ustalonemu przez urząd. Numer wybrany samodzielnie na podstawie kolejności sąsiednich domów nie zastępuje urzędowego adresu.
Jeżeli wejście znajduje się od bocznej ulicy albo do domu prowadzi droga wewnętrzna, warto przekazać tę informację operatorowi. Przydatne może być też wskazanie właściwej bramy, klatki schodowej lub sposobu wejścia na teren posesji. Należy odpowiadać na pytania i stosować się do instrukcji osoby przyjmującej zgłoszenie. Gdy na miejscu jest druga osoba i może bezpiecznie wskazać służbom wejście, takie wsparcie może ułatwić dotarcie. Nie powinno jednak zastępować pomocy poszkodowanemu ani innych czynności zaleconych przez dyspozytora.
Nie trzeba kupować podświetlenia. Trzeba zadbać o czytelność
Właściciele nadal mogą spotkać się z poradami odwołującymi się do dawnego obowiązku oświetlania numeru. Art. 64 Kodeksu wykroczeń, który przewidywał taką odpowiedzialność, został jednak uchylony w całości, a zmiana obowiązuje od 12 maja 2023 roku. Obecny art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego wymaga widocznego miejsca, lecz nie nakazuje instalowania własnej lampy czy tablicy LED. Braku podświetlenia nie należy więc utożsamiać z dawnym wykroczeniem. Dodatkowe światło może być praktycznym rozwiązaniem, ale nie jest tym samym co ustawowy obowiązek.
Przed zakupem nowego oznaczenia najlepiej sprawdzić zawiadomienie z urzędu, pełne brzmienie adresu oraz lokalne zasady dotyczące tablic. Następnie warto spojrzeć na posesję z obu kierunków dojazdu i upewnić się, że numer nie znika za bramą, roślinnością lub innym wyposażeniem. Po remoncie elewacji i wymianie ogrodzenia dobrze od razu przywrócić oznaczenie, zamiast odkładać je do zakończenia wszystkich drobnych prac. Jeżeli tablica jest zabrudzona, uszkodzona lub wyblakła, należy zadbać o możliwość odczytania adresu. To drobna czynność, która ułatwia odnalezienie domu właśnie wtedy, gdy właściciel może nie mieć możliwości wyjścia na ulicę i wskazania drogi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.