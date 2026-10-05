Biedronka odpala nową promocję od wtorku. Idealny moment na zakupy i oszczędności
Biedronka szykuje kolejną krótką akcję promocyjną. Już od wtorku, 6 października, wszystkie twarogi klinki Delikate zostaną objęte ofertą „drugi produkt 50 proc. taniej”. Produkty można dowolnie łączyć, ale trzeba spełnić kilka warunków. Promocja potrwa zaledwie dwa dni.
Nowa oferta jest częścią Festiwalu Nabiału w Biedronce i rozpocznie się we wtorek, 6 października. Klienci będą mieli czas na skorzystanie z niej tylko do środy, 7 października.
Wszystkie twarogi klinki Delikate w promocji
Akcja obejmuje wszystkie twarogi klinki marki Delikate. Na grafice sieć pokazuje m.in. twaróg klinkowy tłusty oraz chudy w opakowaniach po 250 g.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 50 proc. mniej.
Co ważne, Biedronka pozwala produkty mieszać dowolnie. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych wariantów.
Potrzebna karta lub aplikacja
Promocja nie naliczy się jednak każdemu klientowi automatycznie. Do skorzystania z obniżki potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Obowiązuje również dzienny limit: na jedną kartę można kupić w promocji maksymalnie cztery produkty, z czego najwyżej dwa otrzymają 50-procentowy rabat.
Przy czterech produktach mechanizm promocji może więc zadziałać dwukrotnie.
Tylko 6 i 7 października
To jedna z tych ofert, przy których szczególnie istotna jest data. Promocja wystartuje 6 października i zakończy się już 7 października.
Biedronka uruchamia ją tuż po dużej poniedziałkowej fali obniżek. Oznacza to, że we wtorek do obowiązujących już promocji dołączy kolejna akcja spożywcza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.